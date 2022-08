Le gouvernement a tort de «responsabiliser les scientifiques» sur les verrouillages de Covid, déclare Rishi Sunak

L’espoir du leadership conservateur Rishi Sunak a affirmé que les scientifiques avaient reçu trop de pouvoir pendant la pandémie de Covid alors qu’il attaquait l’approche du gouvernement en matière de verrouillage.

L’ancien chancelier a déclaré qu’il “n’était pas autorisé à parler du compromis” des verrouillages pendant les premières phases de la crise – condamnant le “récit de peur” qui a conduit la messagerie publique.

M. Sunak a affirmé que le groupe du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) conseillant le gouvernement de Boris Johnson avait édité ses procès-verbaux pour cacher les opinions dissidentes.

Sunak a également suggéré qu’il était erroné de fermer les écoles pendant la crise, disant à ses collègues ministres que ce serait un “cauchemar majeur” si les enfants étaient gardés à la maison.

“Nous n’aurions pas dû responsabiliser les scientifiques comme nous l’avons fait”, a-t-il déclaré. Le spectateur magazine dans une interview sur sa frustration face au verrouillage. “Si vous responsabilisez toutes ces personnes indépendantes, vous êtes foutu.”

Il a ajouté: «Et vous devez reconnaître les compromis dès le début. Si nous avions fait tout cela, nous aurions pu être dans un endroit très différent. Nous aurions probablement pris des décisions différentes sur des choses comme les écoles.

M. Sunak a affirmé que Sage avait retiré certaines opinions de ses dernières minutes, mais a déclaré qu’un responsable du Trésor écouterait les réunions et l’informerait des omissions.

“Les gens de Sage n’ont pas réalisé pendant très longtemps qu’il y avait une personne du Trésor sur tous leurs appels”, a-t-il déclaré. « Une charmante dame. Elle était géniale parce que cela signifiait qu’elle était assise là, écoutant leurs discussions.

Le conservateur principal a déclaré qu’il était devenu “émotif” lors de réunions tendues avec des ministres et des scientifiques de haut niveau. «Ces réunions étaient littéralement moi autour de cette table, juste en train de me battre. C’était incroyablement inconfortable à chaque fois.

“J’étais comme, ‘Oubliez l’économie – nous pouvons sûrement tous convenir que les enfants ne sont pas à l’école est un cauchemar majeur.’ Il y eut ensuite un grand silence. C’était la première fois que quelqu’un le disait. J’étais tellement furieux.

Sunaks a déclaré que lui et son Trésor partageaient leurs inquiétudes concernant l’approche du gouvernement en matière de messagerie, arguant qu’il était “mal d’effrayer les gens” avec des affiches montrant des personnes sous ventilateurs.

« Dans chaque brief, nous avons essayé de dire : arrêtons le récit de la « peur ». C’était toujours faux depuis le début. Je disais constamment que c’était mal.

Lorsqu’on lui a demandé si la Grande-Bretagne aurait pu éviter le verrouillage pendant la pandémie, Sunak a répondu: «Je ne sais pas, mais cela aurait pu être plus court. Différent. Plus rapide.

Cela survient alors que Sunak se prépare à affronter à nouveau la favorite Liz Truss lors de l’avant-dernière course à la direction des conservateurs à Norwich jeudi.

Les candidats à la direction conservatrice ont été exhortés à reconsidérer leurs plans et à introduire une «taxe de solidarité» de 1% sur tous les salariés pour aider à payer un soutien supplémentaire face à la flambée des factures d’énergie.

La Resolution Foundation a déclaré qu’il était temps pour Truss et Sunak – qui ont promis des réductions d’impôts – de “penser à l’impensable” et d’augmenter les impôts pendant l’aggravation de la crise du coût de la vie.

Le groupe de réflexion a déclaré qu’une hausse de 1% de l’impôt sur le revenu sur tous les taux – dont 60% payés par le cinquième des ménages britanniques les plus riches – permettrait de lever 9,5 milliards de livres sterling par an pour un soutien accru aux factures de gaz et d’électricité.

Le ministère de la Santé a été contacté pour commentaires.