Le gouvernement a tenté de louer un CHÂTEAU pour héberger des immigrants illégaux alors que 1 000 arrivent chaque jour

Des MINISTRES ont tenté de louer un château pour y loger des migrants illégaux, peut-on révéler.

Cette décision est intervenue alors que plus de 1 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne dans de petits bateaux dimanche.

Les ministres ont tenté de louer un château pour héberger des migrants illégaux. Crédit : Alamy

Les statistiques montrent que 1 065 ont fait le voyage de la Manche dans 25 navires.

C’était la quatrième fois en seulement sept semaines que le total atteignait quatre chiffres en une seule journée.

Plus de 34 000 migrants par bateau sont arrivés au Royaume-Uni cette année.

Entre-temps, il a été signalé que le ministère de l’Intérieur avait demandé aux propriétaires du Camelot Castle Hotel à Tintagel, dans les Cornouailles, s’ils pouvaient louer des chambres pour les migrants et les réfugiés.

Le propriétaire John Mappin dit qu’on lui a proposé un contrat d’un million de livres sterling pour les chambres à 256 livres sterling par nuit, mais qu’il a refusé les fonctionnaires car il craignait que l’endroit ne soit saccagé.

Il y a actuellement plus de 33 000 demandeurs d’asile au Royaume-Uni, ce qui coûte aux contribuables 5 millions de livres sterling par jour.

Le ministère de l’Intérieur a refusé hier de commenter les sites opérationnels individuels.

La semaine dernière, la Première ministre Liz Truss et le président français Emmanuel Macron se sont engagés à redoubler d’efforts pour lutter contre l’immigration clandestine.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman et son homologue français devraient révéler un “ensemble de mesures ambitieux” d’ici quelques semaines, notamment plus d’argent pour les drones et la surveillance pour aider à attraper les passeurs.

De nouvelles lois sont également prévues pour accélérer les expulsions.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni qui ont besoin d’un logement a atteint des niveaux records et a mis notre système d’asile sous une pression incroyable.

L’augmentation continue des traversées dangereuses de la Manche est un abus manifeste de nos lois sur l’immigration.