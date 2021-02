Grant Shapps, le secrétaire aux transports et l’un des meilleurs interprètes du cabinet pendant la crise de Covid, aurait difficilement pu donner une non-réponse plus complète. Interrogé par ITV News pour obtenir des conseils sur les projets de vacances d’été, M. Shapps a déclaré: « Je ne suis tout simplement pas en mesure de donner des instructions ou des conseils à ce stade pour savoir si cela sera à temps pour l’été ou non. » Pour faire bonne mesure, M. Shapps a clairement indiqué que cela s’appliquait aux destinations internationales et nationales.