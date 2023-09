Le gouvernement a pour mission de dynamiser l’avenir – et nous ne vous le ferons pas payer comme le font les travaillistes.

IMAGINEZ un monde avec un approvisionnement illimité en énergie propre, ne créant aucune pollution.

Nos lumières, notre chauffage, nos téléviseurs, nos lave-vaisselle, nos machines à laver, nos fours et nos cuisinières sont tous alimentés à moindre coût et sans aucun coût pour l’environnement.

Claire Coutinho explique comment investir dans la fusion nucléaire pourrait conduire à une avancée scientifique et produire une énergie propre et bon marché Crédit : Getty

Cet avenir n’est pas seulement de la science-fiction : il est à notre portée si nous parvenons à libérer le potentiel de l’énergie de fusion.

Le gouvernement investit plus de 700 millions de livres sterling pour contribuer à faire du Royaume-Uni une plaque tournante mondiale de la fusion, c’est-à-dire de l’électricité produite à partir de la chaleur des réactions nucléaires.

Cette semaine, je suis allé voir nos scientifiques de renommée mondiale qui travaillent dur sur ce sujet à l’Autorité britannique de l’énergie atomique.

Ici, en Grande-Bretagne, nous pouvons être fiers du fait que nous ouvrons la voie à la création d’emplois d’avenir hautement qualifiés et bien rémunérés.

Débloquer la fusion nucléaire n’est qu’un des nombreux volets de notre plan visant à répondre à nos besoins énergétiques dans les décennies à venir, aux côtés de toutes les technologies que nous avons déjà exploitées.

Nous tenant en rançon

Assurer la sécurité énergétique des familles de tout le pays reste l’une des responsabilités les plus cruciales de tout gouvernement, car elle sous-tend notre résilience et notre prospérité en tant que nation.

Elle alimente la réussite de notre pays : elle fait croître l’économie, crée des emplois et protège la capacité des gens à vivre leur vie comme ils l’entendent, sans crainte.

Des formes d’énergie plus propres et cultivées localement, comme l’énergie éolienne, pourraient mettre fin à notre dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles étrangers. Crédit : Getty

Et passer à l’énergie solaire nous permettrait d’empêcher des tyrans comme le Russe Vladimir Poutine de nous rançonner. Crédit : Getty

En passant à des formes d’énergie plus propres et produites localement – ​​comme le nucléaire, l’éolien et le solaire – et en mettant fin à notre dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles étrangers, nous empêcherons des tyrans comme le Russe Vladimir Poutine de nous rançonner.

Investir dans les nouvelles technologies vertes nous aidera également à faire croître l’économie, à créer des emplois de qualité et à réduire le coût des factures pour les familles et les entreprises.

Et cela contribuera à garantir ce principe conservateur profond et durable selon lequel nous devons protéger ce que nous chérissons pour nos enfants et leurs enfants.

Il n’y a pas de plus grand héritage que nous puissions laisser aux générations futures que la protection de notre environnement naturel et l’accès à une énergie propre et bon marché.

Notre leadership mondial en matière de financement climatique et de technologies propres nous permet d’investir dans les technologies du futur, comme la fusion.

Cela nous donne une énorme influence sur la scène mondiale.

Parce que nous disposons des compétences et des infrastructures ici en Grande-Bretagne, nous pouvons contribuer à résoudre ce défi mondial et à réduire les émissions mondiales.

Dans mon premier discours en tant que député, j’ai promis de défendre notre environnement, et je fais la même promesse aujourd’hui.

Nous pouvons être fiers du leadership mondial dont nous avons fait preuve jusqu’à présent en matière d’adaptation, en réalisant plus de progrès que n’importe quel autre pays similaire.

En 2010, lorsque les travaillistes ont quitté le pouvoir, seulement 7 % de notre électricité était produite par des énergies renouvelables.

Au début de cette année, c’était près de 50 pour cent.

Le gouvernement conservateur a construit les quatre plus grands parcs éoliens offshore opérationnels au monde.

Nous relançons l’énergie nucléaire, mettant fin à des années de négligence et de vision à court terme sous le Parti travailliste.

Tout cela renforce notre sécurité énergétique pour l’avenir, mais cela stimule également notre économie aujourd’hui.

En 2021, près d’un quart de million de personnes occupaient des emplois à faibles émissions de carbone dans tout le pays, générant un chiffre d’affaires de plus de 50 milliards de livres sterling par an.

Ce sont des emplois comme ceux-ci qui nous ont permis de réduire nos émissions.

Mais, lecteurs de Sun on Sunday, il est important que je sois honnête avec vous.

Malgré les énormes progrès réalisés par ce gouvernement, le Royaume-Uni ne représente qu’un pour cent des émissions mondiales.

En termes simples, nous ne pouvons pas y parvenir seuls, et les familles qui travaillent dur ne devraient pas être obligées de changer de vie ni se voir imposer un fardeau financier supplémentaire.

Mais c’est ce que les travaillistes ne comprennent pas : vous ne pouvez pas punir les gens pour atteindre le zéro net ; vous devez emmener les gens avec vous.

Il ne sert à rien de simplement dire que vous allez fermer l’industrie pétrolière et gazière britannique, ce qui supprimera des dizaines de milliers d’emplois à travers le pays et nous appauvrira tous.

Malheureusement, les travaillistes, qui sont soutenus jusqu’au bout par les mêmes personnes qui soutiennent des groupes de protestation perturbateurs tels que Just Stop Oil, ne comprennent pas cela.

Contrairement à Sir Keir Starmer, qui choisit toujours la solution de facilité, je comprends que nous ne pouvons rien obtenir si nous forçons simplement les gens à cesser de faire les choses qu’ils veulent faire, comme partir en vacances à l’étranger.

Faire cela serait anticonservateur et contraire à tout ce que je défends.

Taxe Ulez malavisée

Surtout, ça ne marchera pas.

C’est la différence entre nous et le Parti travailliste.

Nous pourrions atteindre l’objectif zéro émission nette du Parti travailliste pour 2030 – un objectif qu’aucun pays au monde n’a adopté – mais cela enverrait nos entreprises à l’étranger et laisserait les gens littéralement dans le noir.

Le NHS se gripperait et l’économie serait détruite.

Ils ont appliqué une taxe d’expansion Ulez malavisée, frappant plus durement les plus démunis.

Leurs projets d’emprunts de 28 milliards de livres sterling entraîneront des impôts plus élevés, une inflation plus élevée et des prix plus élevés pour les ménages.

Il s’agit d’un combat qui définira les décennies à venir, et nous y participons sur le long terme.

Si vous ne parvenez pas à trouver des politiques qui entraînent les gens avec vous, vous laissez la porte ouverte aux extrémistes.

Nous avons vu la réaction à travers l’Europe, où les partis extrémistes s’emparent de politiques maladroites qui frappent le plus durement les plus pauvres tout en faisant fuir les entreprises.

Notre devoir en tant que conservateurs est de proposer des politiques pragmatiques qui mobilisent les gens avec nous.

C’est ce que je ferai dans mon nouveau travail, et c’est ce que le premier ministre réalisera.