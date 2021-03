Le gouvernement a mis en garde contre une augmentation du nombre de sans-abri à moins que des mesures spéciales en cas de pandémie ne soient prolongées

Le gouvernement a été exhorté à étendre les mesures introduites au début de la pandémie pour prévenir le sans-abrisme, alors que les conseils de toute l’Angleterre ont mis en garde contre la perspective d’une augmentation du sommeil dans la rue si le soutien prend fin.

Une recherche menée par Crisis, une organisation caritative pour les sans-abri, dirigée par l’Université Heriot-Watt, a révélé que plus de huit conseils sur 10 (82%) ont déclaré que rendre les allocations de logement accessibles à plus de personnes vivant dans la pauvreté était important pour lutter contre le sans-abrisme.

L’interdiction temporaire des expulsions, qui a été prolongée à plusieurs reprises et doit prendre fin le 31 mars, a également joué un rôle important dans la prévention et la réduction du sans-abrisme, ont déclaré 87% des conseils.

Le rapport a révélé que 76% des conseils ont dit la même chose du programme «Tout le monde dans», qui a fourni un hébergement d’urgence à 33 000 personnes dormant dans la rue ou risquant de dormir dans la rue entre mars et novembre.

Cela vient après que le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux (MHCLG) a publié son aperçu annuel du sommeil dans la rue, qui a montré que le sommeil dans la rue a diminué de 43% depuis 2018.

Lire la suite

Selon les données gouvernementales publiées la semaine dernière, on estime que 2688 personnes dormaient dans la rue en une seule nuit à l’automne 2020, contre 4677 en 2018.

Robert Jenrick, le secrétaire au logement, a attribué la baisse du nombre de dormeurs à la rue à «l’effort combiné des conseils, des organismes de bienfaisance, des groupes confessionnels et d’autres partenaires», ainsi qu’au programme «Tout le monde dans».

Mais malgré les progrès, la pandémie de coronavirus a encore exposé la grave pénurie de logements abordables en Angleterre, selon le rapport Crisis. Les loyers sont si élevés dans certaines régions que même avec l’augmentation du taux de l’allocation de logement locale, le plafond des prestations signifie que les gens sont toujours exclus du secteur privé de la location.

Selon le rapport, une autorité locale du sud de l’Angleterre a déclaré: «Nous sommes l’un des marchés locatifs les plus chers du comté, mais nous ne bénéficions pas de la pondération de Londres pour le plafond.

«Cela signifie qu’en pratique, toute personne qui ne travaille pas aura encore du mal à accéder au secteur privé de la location, même avec l’augmentation de la LHA, en raison du plafond limitant leurs revenus de prestations.»

Crisis avertit que les ménages les plus pauvres d’Angleterre pourraient à nouveau être exclus du secteur privé de la location et contraints au sans-abrisme lorsque les taux des allocations de logement locales seront à nouveau gelés en avril.

Au-delà du verrouillage, 94% des conseils ont déclaré s’attendre à une augmentation du sans-abrisme, certains signalant que l’interdiction d’expulsion a rendu plus difficile le placement des personnes sans domicile dans des logements locatifs privés, car moins de logements devenaient disponibles.

Lire la suite

Le rapport a également révélé que chaque nuit, 200 000 personnes en Angleterre connaissent les «pires formes de sans-abrisme», et a averti que cela pourrait augmenter de 27% au cours des 10 prochaines années sans une intervention gouvernementale suffisante.

Un groupe multipartite de députés appelle également à une action «urgente» pour éviter une flambée des sans-abri, et a déclaré que des milliers de locataires avec six mois de dettes risquent de se retrouver dans la rue.

Le groupe, composé de députés travaillistes, Verts et Lib Den et de trois pairs, ont écrit à M. Jenrick pour l’exhorter à faire plus pour protéger les locataires et lutter contre «l’insécurité financière généralisée».

Jon Sparkes, directeur général de Crisis, a félicité le gouvernement pour son «action audacieuse» et sa coopération avec «le travail inlassable des conseils à travers le pays» pour empêcher des milliers de personnes d’être forcées à la rue au milieu de la pandémie.

Cependant, il a ajouté: «Mais mettre fin prématurément à des politiques telles que l’interdiction des expulsions et l’augmentation prématurée du taux d’allocation de logement local pourrait forcer un nombre dévastateur de personnes au bord du gouffre.

«Dans le budget de cette semaine, nous avons désespérément besoin d’un ensemble unique de soutien financier pour les centaines de milliers de locataires en souffrance.

«Mais pour apporter un changement réel et durable, nous avons besoin du gouvernement de Westminster pour garantir que l’urgence et l’engagement à lutter contre le sans-abrisme cette année deviennent permanents.

«La suppression des obstacles à l’accès à l’aide ne doit pas être uniquement des mesures d’urgence, mais aussi une partie de notre stratégie à long terme visant à garantir à chacun la sécurité de son domicile.»

Un porte-parole de MHCLG a déclaré en réponse: «Nous sommes heureux que les conseils reconnaissent l’action sans précédent que nous avons prise pour soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société pendant la pandémie, soutenues par plus de 700 millions de livres sterling pour lutter contre le sans-abrisme et le sommeil à la rue cette année seulement et un 750 millions de livres supplémentaires l’année prochaine.

«Nous avons placé les ménages au cœur de notre prise de décision tout au long de la pandémie, avec un paquet de 280 milliards de livres sterling permettant de maintenir des millions de dollars au travail, renforçant temporairement le filet de sécurité sociale de plus de 1000 livres par an pour les familles, et des délais de préavis plus l’interdiction des expulsions pour aider les locataires.