Les associations caritatives et les militants ont exhorté le gouvernement à offrir aux familles pauvres «dignité et respect» en leur fournissant un soutien financier au lieu de colis alimentaires ou de bons «terriblement inadéquats».

Le gouvernement a été contraint d’accepter la nourriture fournie aux enfants de familles à faible revenu pendant que le verrouillage était «complètement inacceptable» après que des photos ont commencé à circuler en ligne de maigres offrandes distribuées dans le cadre du programme.

Chartwells, une marque de repas scolaires détenue par Compass Group UK, qui réalise un chiffre d’affaires de près de deux milliards de livres par an, a déclaré qu’elle «améliorera encore» les repas qu’elle fournit après avoir reçu 3,50 £ supplémentaires par enfant et par semaine du gouvernement pour renforcer les colis.

Et le ministère de l’Éducation a depuis déclaré que son système de bons nationaux, qui offrait des substituts pour de l’argent liquide à utiliser dans les supermarchés lors du premier verrouillage du coronavirus, reprendrait «sous peu», tandis que les autorités locales ont été autorisées à utiliser les fonds centraux pour s’installer. leurs propres systèmes de bons.

Cependant, les groupes de campagne ont exhorté le gouvernement à donner l’argent dépensé pour les repas directement aux familles – disant qu’il n’est «pas juste» que les entreprises privées gagnent de l’argent avec de maigres provisions alors que les personnes vulnérables vivent dans la faim et la pauvreté.

Le Dr Mary-Ann Stephenson, militante sur l’égalité des femmes et les droits humains et directrice du groupe de réflexion Women’s Budget Group, a déclaré L’indépendant: «Je suis préoccupé par cette idée selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux pauvres pour prendre de bonnes décisions pour eux-mêmes – que ce que vous devez faire est de donner des bons aux gens, sinon ils dépenseront de l’argent pour d’autres choses. C’est une politique à la fois profondément condescendante mais aussi vraiment mauvaise – c’est vraiment inefficace. «

Elle a ajouté: «C’est cette idée que les pauvres devraient simplement être reconnaissants pour ce qu’ils obtiennent et n’ont pas le droit de faire les mêmes choix que le reste d’entre nous.

«Que faites-vous si vous avez un enfant allergique? Que faites-vous si vous avez un enfant qui a des besoins alimentaires très complexes? C’est tout simplement ridicule – les parents sont les meilleures personnes pour savoir comment nourrir leurs enfants.

Reconnaissant les préoccupations concernant l’argent dépensé pour des choses autres que les éléments essentiels, un argument contre les dispositions relatives aux repas scolaires gratuits pris par certains députés conservateurs en 2020, le Dr Stephenson a déclaré: «Quel est le plus grand risque – qu’une partie de l’argent fourni pour les repas des enfants puisse être dépensée. sur quelque chose que les gens ne veulent pas qu’ils dépensent, ou que les entreprises privées vont profiter de la pauvreté des enfants. Nous pouvons voir très clairement quel est le risque le plus élevé, car nous le voyons se produire ».

Cela intervient alors que les groupes anti-pauvreté continuent d’appeler le gouvernement à maintenir une augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel introduit par le gouvernement l’année dernière – avec des recherches suggérant que 700000 personnes pourraient tomber en dessous du seuil de pauvreté si la provision est coupée.

Introduit pour atténuer les effets du virus, l’argent supplémentaire devrait être réduit en avril – le chancelier évitant les questions au Parlement lundi lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait la mise à disposition de la disposition.

Helen Barnard, directrice de la Fondation Joseph Rowntree, a déclaré: «En plus d’être terriblement inadéquats pour nourrir votre famille, les colis alimentaires que beaucoup ont reçus sont une mauvaise façon de faire le travail crucial de nourrir les enfants pendant cette pandémie.

«Les familles pauvres doivent pouvoir acheter la nourriture que leurs enfants mangeront et elles doivent également être traitées avec dignité et respect. Augmenter les revenus des familles est la seule bonne solution à ce problème – car les colis alimentaires et les bons entraînent des problèmes pratiques et la stigmatisation.

«L’année dernière, le gouvernement a augmenté à juste titre le crédit universel de 20 £ par semaine pour aider à alléger la pression exercée sur les personnes déjà prises au piège de la pauvreté avant la pandémie et sur celles qui souffraient récemment des récentes pertes d’emplois.

«Ils doivent maintenant faire ce qu’il faut et confirmer que l’augmentation de 20 £ sera rendue permanente et étendue aux personnes bénéficiant des avantages hérités».

Victoria Benson, PDG de l’organisation caritative familiale monoparentale Gingerbread, a ajouté: «Il n’est pas normal que les plus vulnérables de notre société souffrent de la faim alors que les entreprises commerciales profitent de ce programme.»

«30% des parents seuls ont au moins un enfant qui dépend des repas scolaires gratuits. Les familles qui ont droit à cette aide bénéficieraient beaucoup plus de l’équivalent en espèces que de la maigre quantité de nourriture fournie par un entrepreneur du gouvernement.