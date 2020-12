Certaines universités ont déjà confirmé qu’elles proposeraient en conséquence un gel des frais ou des bourses supplémentaires pour les étudiants de l’UE – Chris Ison / PA Wire

Le gouvernement a été exhorté à clarifier les règles applicables aux étudiants de l’UE ayant un statut établi après le Brexit, au milieu des craintes qu’ils pourraient être confrontés à des hausses de frais de scolarité «extrêmement injustes».

Les étudiants qui résident actuellement au Royaume-Uni et qui ont obtenu le statut d’établissement ne savent toujours pas s’ils seront classés comme étudiants internationaux ou nationaux pour la prochaine année universitaire.

Cette incertitude pousse beaucoup de gens à reporter leur candidature à des cours futurs, car ils craignent que les frais de scolarité pourraient être jusqu’à cinq fois plus élevés que les frais de scolarité.

Il a été confirmé que les étudiants de l’UE souhaitant postuler à des cours universitaires au Royaume-Uni à partir de 2021 seront classés comme candidats internationaux.

Et certaines universités ont déjà confirmé qu’elles proposeraient en conséquence un gel des frais ou des bourses supplémentaires pour les étudiants de l’UE.

L’Université de Leicester a été l’une des premières à geler les frais de scolarité et a déclaré qu’elle voulait « montrer son engagement » envers les étudiants européens.

Kerry Law, directeur du marketing et de l’engagement à l’Université de Leicester, a déclaré: «Nous savons que pour de nombreux étudiants, la nouvelle structure tarifaire accrue signifie qu’ils sont désormais confrontés à la perspective de rater une éducation de classe mondiale dans les universités britanniques, à moins qu’une action pris.

«Nous avons eu une réponse incroyablement positive de la part des étudiants sur cette décision, et nous sommes heureux de pouvoir offrir une certaine stabilité dans ce qui est, pour beaucoup de gens, des temps incertains.

Mais les organisations étudiantes et les organismes représentant les universités disent qu’il y a encore des incertitudes sur les règles applicables aux étudiants ayant un statut établi et préétabli.

Universities UK (UUK), l’organisation représentative des universités britanniques, a déclaré qu ‘«un certain nombre de questions sans réponse» subsistent, qui pourraient «avoir un impact significatif» sur les choix des étudiants européens.

«Le gouvernement doit de toute urgence clarifier le lien entre le statut établi et pré-réglé et le statut des frais de scolarité des ressortissants de l’UE qui commencent un cours au Royaume-Uni au cours de la prochaine année universitaire, afin de garantir que les candidats potentiels disposent de toutes les informations dont ils ont besoin», UUK m’a dit.

L’histoire continue

Le Conseil britannique pour les affaires étudiantes internationales a déclaré qu’il travaillait actuellement avec des partenaires du secteur pour demander des éclaircissements au ministère de l’Éducation (DfE) sur la question.

Sara Khan, vice-présidente de la NUS, Libération et Égalité, a déclaré: «Aucun étudiant avec un statut établi ou pré-établi ne devrait faire face à une augmentation des frais car cela serait extrêmement injuste.

«NUS croit fermement en la gratuité de l’enseignement, et aucun étudiant ne devrait avoir à se soucier de payer des frais pour accéder à l’enseignement supérieur.»

Adam Balog, un étudiant hongrois de quatrième année en génie chimique avec un statut préétabli, a déclaré que l’incertitude l’avait mis dans une « position très difficile ».

Pendant la pandémie de coronavirus, il s’est porté volontaire pour le service d’ambulance des East Midlands dans le cadre de son équipe de premiers intervenants communautaires, et espère poursuivre ses études en médecine en 2021 et finalement travailler pour le NHS.

«Je connais de nombreux étudiants européens, comme moi, qui veulent réellement redonner quelque chose au pays et faire quelque chose d’extraordinaire, et cela ne se produit tout simplement pas à cause de (la situation des frais)», a-t-il déclaré au Telegraph.

«Cela m’a mis dans une situation très difficile, que ce soit pour retourner dans mon pays et recevoir une éducation à plein temps là-bas, ou simplement rester ici et travailler et, espérons-le, ne pas abandonner ma carrière de rêve.

Le ministère de l’Éducation a été contacté pour commentaires.