Le gouvernement a envisagé de fermer les tours de téléphonie cellulaire et les stations-service pour mettre fin à la manifestation des convois, selon une enquête sur la loi sur les mesures d’urgence

Le Bureau fédéral du Conseil privé a envisagé de fermer les tours de téléphonie cellulaire et les stations-service pour faire face aux manifestations de restrictions anti-COVID-19 de l’hiver dernier alors que le ministère devenait de plus en plus inquiet de la réponse de la police, des documents déposés avec l’émission d’enquête sur la Loi sur les urgences.

La Commission d’urgence de l’ordre public a entendu vendredi deux des plus hauts fonctionnaires fédéraux – la greffière du Conseil privé Janice Charette et la greffière adjointe Nathalie Drouin.

Les deux femmes ont également parlé aux avocats de la commission en septembre. Un résumé de cette conversation a été déposé en preuve vendredi.

« Drouin a rappelé que le BCP envisageait des options aussi variées que la fermeture des tours cellulaires, la fermeture des stations-service et même le déploiement d’employés fédéraux avec des licences commerciales pour retirer les camions retranchés à Ottawa », indique un résumé de cette entrevue.

Des manifestants anti-vaccins et leurs camions ont manifesté au centre-ville d’Ottawa pendant plus de trois semaines. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Charete et Drouin ont déclaré que le BCP – le département central qui soutient le premier ministre et le cabinet – envisageait un large éventail d’options pour faire face aux manifestations.

“J’aurais dit ‘tout le monde sur le pont, pas d’idée trop folle, regardons absolument tout'”, a témoigné Charette vendredi.

Le BCP était de plus en plus frustré par la réponse de la police, montre le résumé de l’entretien.

‘Perdre espoir’

Drouin “se souvient avoir perdu espoir que les forces de police locales à Ottawa et Windsor étaient capables d’exécuter leurs plans opérationnels au fil du temps et qu’aucune action policière concrète ne se matérialisait”, a déclaré le résumé de l’entrevue.

Drouin a déclaré que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a souvent cité l’existence de plans de police élaborés par le Service de police d’Ottawa et la Police provinciale de l’Ontario lors de réunions avec des sous-ministres.

“Mais avec le temps, la commissaire Lucki est devenue frustrée par le manque d’action des services de police locaux. Cette frustration était partagée par Mme Drouin et Mme Charette, qui estimaient que les pouvoirs existants, comme les règlements municipaux, par exemple, n’étaient tout simplement pas utilisés. pour éliminer les manifestations à Ottawa », indique le résumé.

Charette a déclaré que la nécessité de respecter l’indépendance de la police a ajouté à ces tensions.

“Par exemple, elle se souvient avoir été surprise que la GRC ne puisse pas nettoyer les manifestations et les structures de campement érigées sur des terres appartenant au gouvernement fédéral, comme le parc de la Confédération à Ottawa”, indique le document d’entrevue.

Dans cet entretien de septembre, les avocats de la commission ont posé des questions sur le seuil légal pour invoquer la loi sur les mesures d’urgence.

En vertu de la loi, le Cabinet doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il existe une urgence d’ordre public – que la Loi définit comme une urgence qui « découle de menaces à la sécurité du Canada qui sont si graves qu’elles constituent une urgence nationale ».

La loi s’en remet à la définition des menaces du SCRS, qui comprend la violence grave contre les personnes ou les biens, l’espionnage, l’ingérence étrangère ou l’intention de renverser le gouvernement par la violence.

Charette et Drouin ont déclaré que “c’est surtout la combinaison des impacts économiques et de sécurité publique des manifestations qui, selon eux, constituait une urgence d’ordre public”.

“Il y a eu des troubles publics”: des responsables du PCO

Drouin, qui avant d’arriver au BCP était sous-ministre au ministère de la Justice, a dit qu’elle connaissait les avis juridiques que la justice avait préparés.

“Les événements ont eu un effet cumulatif. La confiance dans les institutions démocratiques et la capacité du gouvernement à faire son travail ont été sapées. Il y a eu des troubles publics”, a déclaré le résumé de l’entretien.

“La menace s’était développée au-delà de la capacité de mettre fin aux blocus de manière durable et durable; des ressources extraordinaires étaient nécessaires pour dégager Windsor, ce qui a détourné le blocus vers Bluewater, soulevant des inquiétudes quant au nombre de ressources disponibles. Ce sont des facteurs dans l’évaluation qui une urgence nationale existait.”

Le document indique que le BCP a également pris en compte les conseils du SCRS et de la GRC selon lesquels invoquer l’acte risquait d’envenimer davantage certains des manifestants les plus extrêmes.