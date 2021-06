Le gouvernement a échoué face à la pandémie de Covid-19, selon une commission parlementaire suédoise

S’exprimant lors d’une audition jeudi, Hans Ekstrom, vice-président de la commission et législateur social-démocrate, a déclaré à ses collègues que la réponse du gouvernement minoritaire suédois était « insuffisant. »

« Il est clair que la Suède n’était pas suffisamment préparée avant [the pandemic] et nous pouvons apprendre de bon nombre des échecs sous-jacents qui ont été identifiés », il a déclaré.

Ekstrom, accompagné de la présidente du comité Karin Enstrom, du Parti modéré d’opposition, a déclaré que le gouvernement avait été trop lent à mettre en œuvre le test et la traçabilité, n’avait pas protégé les personnes âgées et n’avait pas distingué les responsabilités entre les autorités nationales et locales. Le comité n’a pas mentionné la stratégie controversée de non-verrouillage de la Suède.

« Les personnes âgées étaient particulièrement vulnérables (…) et (…) le gouvernement aurait dû agir avec plus de force », Karin Enstrom ajoutée. Le gouvernement suédois minoritaire dirigé par les sociaux-démocrates a déjà assumé la responsabilité de son incapacité à protéger les résidents des maisons de soins pour personnes âgées.

Alors que la Suède a opté contre les blocages, le pays a connu des taux de mortalité inférieurs à ceux d’autres pays de l’UE qui ont adopté une approche plus stricte. Cependant, les statistiques montrent qu’il y a beaucoup plus de morts en Suède que chez ses voisins nordiques.

Au 26 mai, plus d’un million de Suédois ont été testés positifs pour le virus tandis qu’environ 14 500 sont décédés avec Covid-19. Le taux de mortalité du pays est d’environ 1 400 décès par million d’habitants. Par comparaison, la Finlande voisine n’a enregistré que 173 décès par million d’habitants.

