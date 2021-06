Le gouvernement a dit de «cesser de traîner les pieds» au milieu du retard de l’examen net zéro

Rishi Sunak a été invité à « cesser de traîner les pieds », alors que les travaillistes accusaient le gouvernement de retarder à nouveau l’examen tant attendu des plans d’émissions nettes zéro d’ici 2050.

L’examen devrait éclairer les prochaines étapes de la transition du Royaume-Uni vers l’objectif juridiquement contraignant d’atteindre le zéro net d’ici le milieu du siècle – un objectif légiféré par l’ancienne Premier ministre Theresa May.

Cela survient après que les propres conseillers climatiques du gouvernement ont déclaré que le pays avait fait des progrès « lamentables » dans la lutte contre le changement climatique et ignoré les avertissements répétés pour se préparer à son « impact inévitable ».

En réponse à un Question écrite courante – demandant quand le rapport final de l’examen net zéro sera publié – le ministre Kemi Badenoch a refusé de donner une date précise, affirmant qu’il serait publié « en temps voulu » et « plus tard cette année ».

Le secrétaire en chef au Trésor a ajouté que la revue serait également publiée « avant » le sommet critique sur le climat Cop26, qui n’aura lieu qu’à l’automne entre le 31 octobre et le 12 novembre.

Les ministres avaient précédemment suggéré qu’une feuille de route vers le net zéro serait publiée « au cours » de 2020 et en mai, Mme Badenoch a déclaré aux députés que le rapport final serait publié « ce printemps », mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas concrétisé.

Alors que la chancelière se préparait à publier des plans pour une obligation verte afin de lever des fonds pour investir dans des projets tels que les énergies renouvelables, Bridget Phillipson, secrétaire en chef fictive du Labour au Trésor, a déclaré: «Il y a un réel danger que cette annonce d’obligations vertes ne soit que paroles et aucune action – tout comme l’examen du net zéro retardé depuis longtemps par la chancelière – et une distraction du travail essentiel consistant à arrêter le changement climatique.

« Le chancelier doit cesser de traîner les pieds et publier son rapport final dans le bilan net zéro qui est maintenant retardé depuis l’automne 2020.

« Et il devrait ancrer ses objectifs nets zéro dans son prochain examen des dépenses, comme le ferait le parti travailliste. »

Mme Badenoch a ajouté dans sa réponse à la question écrite que l’examen final « explorera les problèmes clés et les compromis à mesure que le Royaume-Uni se décarbone ».

Elle a ajouté : « Dans un contexte d’incertitude importante sur la technologie et les coûts, ainsi que sur les changements de l’économie au cours des 30 prochaines années, il se concentre sur l’exposition potentielle des ménages et des secteurs à la transition, et met en évidence les facteurs à prendre en compte dans la conception d’une politique qui répartira les coûts sur cet horizon temporel.

« Conformément aux termes de référence de l’examen, le rapport répartira les coûts sur cet horizon temporel. Conformément au mandat de l’examen, le rapport n’inclura pas de recommandations politiques ».