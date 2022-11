Le gouvernement a dépensé 1,3 million de livres sterling pour la sculpture du jardin de Rishi Sunak au milieu de la crise du coût de la vie

LE gouvernement a fait des folies de 1,3 million de livres sterling sur une sculpture pour le jardin du Premier ministre – provoquant une dispute sur le coût de la vie.

Le bronze Henry Moore intitulé Working Model for Seated Woman a été envoyé au n ° 10 alors que les familles se débattent.

Le gouvernement a dépensé 1,3 million de livres sterling pour une sculpture pour le jardin de Rishi Sunak Crédit : La Méga Agence

Un expert a déclaré: “C’est une belle pièce et un exemple important de la collection de sculptures de femmes assises de Moore”

La sculpture abstraite de 1980 aurait été vendue aux enchères chez Christie’s pour un peu plus de 1,3 million de livres sterling le mois dernier.

Il a été acheté par la collection d’art du gouvernement financée par les contribuables.

Un expert a déclaré : « C’est une belle pièce et un exemple important de la collection de sculptures de femmes assises de Moore.

“Cependant, cela peut être considéré comme une utilisation extravagante des fonds publics, en particulier compte tenu du climat économique.”

Downing Street a déclaré qu’aucun politicien n’était impliqué dans la décision d’achat.

La sculpture partiellement couverte a été vue transportée au No10 jeudi.

Il “transmet un fort sentiment de maternité et de grossesse”, selon le site Web de Christie.

Il loue “la douce vigilance du visage de la femme et sa posture prudente à la nature protectrice de ses bras et l’abri architectural qu’elle offre entre ses genoux et ses épaules”.

Il y a eu une pièce Moore dans le jardin No10 au cours des 40 dernières années, avec des œuvres régulièrement tournées à la demande de la fondation caritative du défunt sculpteur.

La Government Art Collection possède plus de 14 000 pièces dans des bâtiments à Whitehall et dans le monde entier.

Cela survient trois mois après que le Premier ministre Rishi Sunak a dépensé 400 000 £ pour un nouveau complexe de piscines dans son manoir classé Grade II dans le North Yorkshire.