Le gouvernement a déclaré qu’il serait «imprudent» de supprimer les BTEC

Les syndicats ont exhorté Gavin Williamson à ne pas supprimer la plupart des qualifications BTEC, affirmant qu’une telle décision serait « imprudente ».

Le ministre de l’Éducation a été invité à conserver ces qualifications qui « jouent un rôle essentiel pour aider les jeunes à progresser » dans la prochaine étape de leur vie.

Annonçant un remaniement plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a annoncé qu’il cesserait de financer les qualifications de mauvaise qualité qui chevauchaient les nouveaux niveaux T.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré que les apprentissages, les niveaux A et les niveaux T – des cours techniques de deux ans qui équivalent à trois niveaux A – deviendront les principales options de progression après les GCSE.

Un groupe de 12 organisations a exhorté le gouvernement à repenser les plans visant à supprimer le financement de « la grande majorité des qualifications générales appliquées ».

« Ce sont des qualifications bien établies et bien respectées qui jouent un rôle vital pour aider les jeunes à progresser vers l’enseignement supérieur ou l’emploi, et pour répondre aux besoins de compétences des employeurs », leur lettre mentionné.

«Pour de nombreux étudiants, étudier une ou plusieurs qualifications générales appliquées sera un moyen plus efficace d’accéder, de rester dans l’enseignement et de passer de 16 à 19 ans que d’étudier les niveaux A ou T.»

Le gouvernement a déclaré que les réformes rationaliseraient les qualifications après 16 ans en un parcours universitaire menant à des études plus approfondies et à un parcours technique menant au travail.

Il a déclaré que le remaniement « éloignerait les qualifications de faible qualité qui manquent de perspectives d’emploi » et signifie que les qualifications devront prouver qu’elles fournissent aux employeurs les compétences requises ou conduisent à de bons cours d’enseignement supérieur, ainsi qu’un « vrai besoin pour eux d’être financé ».

Les 12 groupes – qui comprennent le syndicat de l’Association for School and College Leaders (ASCL), la Sixth Form Colleges’ Association (SFCA) et le National Union for Students (NUS) – ont déclaré que les étudiants défavorisés auraient « le plus à perdre » d’ici la changements, affirmant que la recherche montre que « les qualifications générales appliquées sont des moteurs de la mobilité sociale ».

La Fondation du marché social a constaté que 44% des étudiants blancs de la classe ouvrière allant à l’université avaient au moins un BTEC, tandis que 37% des étudiants noirs l’avaient fait avec uniquement des qualifications BTEC, selon leur lettre.

« Les qualifications générales appliquées comme les BTEC sont populaires auprès des étudiants, respectées par les employeurs et offrent une voie bien établie vers l’enseignement supérieur ou l’emploi », a déclaré James Kewin de la SFCA.

« Il est donc difficile de comprendre pourquoi le gouvernement veut supprimer la plupart d’entre eux et forcer les jeunes à choisir entre étudier les niveaux A ou T dès l’âge de 16 ans. »

Pendant ce temps, Geoff Barton, de l’ASCL, a déclaré : « Les qualifications générales appliquées offrent à de nombreux jeunes défavorisés une voie établie vers l’enseignement supérieur, l’apprentissage et de futures carrières. »

Il a ajouté: « Il serait imprudent de la part du gouvernement d’abandonner ces qualifications simplement pour ouvrir la voie aux niveaux T qui pourraient bien s’avérer être une bonne option pour certains jeunes mais qui sont en grande partie non essayés et non testés. »

Le gouvernement a déjà supprimé le financement de plus de 160 certifications en double – et à partir d’août de cette année, il supprimera le financement de plus de 2 200 certifications qui, selon eux, ne sont prises par personne chaque année.

Le DfE examinera désormais toutes les autres certifications de niveau 3 pour évaluer s’il existe un réel besoin de financement.

Un porte-parole du département a déclaré: «De bonnes qualifications sont essentielles pour aider tout le monde, quel que soit son âge ou son origine, à atteindre ses objectifs de carrière et à obtenir de bons emplois.»

« Nos réformes simplifieront et rationaliseront le système actuel, garantissant que toutes les qualifications sont adaptées à l’objectif, sont de haute qualité et conduisent à de bons résultats. »

Le porte-parole du DfE a ajouté : « Nous plaçons les employeurs au cœur du système de compétences et renforçons la qualité des qualifications proposées afin que tous les étudiants, y compris ceux issus de milieux défavorisés, quittent l’éducation avec les compétences dont les employeurs ont besoin.