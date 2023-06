Johnson a déclaré mercredi qu’il avait donné des informations non expurgées au Cabinet Office et l’a exhorté à les partager avec l’enquête. Mais le ministère craint que cela ne crée un précédent qui pourrait conduire à ce que l’enquête demande les messages WhatsApp des ministres en exercice – notamment le Premier ministre, Rishi Sunak .

Ces remarques interviennent alors que les ministres ont lancé une tentative sans précédent devant la Haute Cour pour éviter de remettre les messages et journaux WhatsApp non expurgés de Johnson à l’enquête publique commandée par le gouvernement.

Bonjour et bienvenue sur le blog en direct de la politique britannique. Nous commençons par la nouvelle que le gouvernement a commis une « mauvaise erreur » en refusant de soumettre Boris Johnson Les documents non expurgés de l’enquête Covid 19, selon l’ancien chef de cabinet de Downing Street Gavin Barwell .

La dispute déjà nouée sur les WhatsApps non expurgés de Boris Johnson a été encore plus compliquée par les ministres qui ont intenté une action en justice contre l’enquête officielle sur Covid.

Comment la dispute a-t-elle commencé ?

Le Cabinet Office a refusé de transmettre les WhatsApps et les cahiers non expurgés de Johnson pour deux raisons. Principalement, les hauts patrons de Whitehall pensent qu’ils devraient décider quelles informations sont et ne sont pas pertinentes pour l’enquête Covid.

Mais il y a un autre problème en jeu. On dit qu’il y a beaucoup de messages personnels et anodins mélangés dans le fouillis de potentiellement des dizaines de milliers de textes.

Le Cabinet Office soutient que la vie privée des ministres est importante et que les forums doivent être protégés où ils peuvent discuter en secret des avantages et des inconvénients de la politique.

Il y a une troisième raison, qui n’est pas ouvertement admise mais évoquée parmi les hauts responsables du gouvernement : ils craignent que la remise des messages non expurgés de Johnson ne crée un précédent, et que d’autres demandes suivraient ensuite pour d’autres ministres, y compris le Premier ministre, Rishi Sunak.

Comment le gouvernement a-t-il essayé d’éviter de se conformer?

Le Cabinet Office a d’abord tenté de faire valoir que la présidente de l’enquête, Heather Hallett, n’avait pas le droit d’exiger l’intégralité des messages non expurgés.

Les avocats du gouvernement avaient examiné les documents et les responsables avaient décidé que les sections jugées « sans ambiguïté non pertinentes » devraient être exclues de l’enquête Covid.

Pour contourner davantage l’obligation de remettre les fichiers, le Cabinet Office a déclaré plus tard qu’après avoir examiné les documents et n’avoir donné que des versions expurgées à l’enquête, il avait rendu l’intégralité du contenu à Johnson et n’était donc plus en sa possession.

Pour sortir de l’impasse, Johnson a envoyé certains de ses messages WhatsApp à une poignée de fonctionnaires du Cabinet Office et s’est arrangé pour que ses cahiers soient récupérés. Les messages ne datent cependant que de mai 2021. Tout ce qui était auparavant était stocké sur un téléphone séparé, que le Cabinet Office a déclaré qu’il n’avait pas remis.

Que va-t-il se passer ensuite?

Une demande devra être déposée auprès du tribunal de grande instance, ce qui peut être fait rapidement, éventuellement le lendemain.

Le Cabinet Office pourrait demander une mesure provisoire urgente, ce qui suspendrait en fait l’avis de Hallett exigeant les documents, le temps que l’affaire soit tranchée. Cette audience provisoire pourrait avoir lieu dans quelques jours.

Hallett pourrait plutôt décider de mettre l’avis sur la glace, en attendant la décision du tribunal. Toute l’affaire, disent les experts, pourrait être traitée en quelques semaines.