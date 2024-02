“Le Goût des Choses” : Juliette Binoche est Mona Lisa en cuisine

ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileContour ( 3 étoiles ) Dans “Le Goût des choses”, une Juliette Binoche rayonnante incarne Eugénie, une cuisinière douée qui dirige depuis 20 ans la cuisine d’un épicurien du XIXe siècle nommé Dodin Bouffant (Benoît Magimel). Au début du film, Eugénie récolte des légumes du jardin de Dodin, souriant béatement et réarrangeant délicatement des mèches de cheveux tout en coupant des laitues pour les braiser plus tard ; Une fois au travail pour le repas du jour, elle et son aide de camp Violette (Galatéa Bellugi) se déplacent avec une précision muette et ballet au milieu des marmites en cuivre et des fours fumants de Dodin.

Personne ne transpire dans « The Taste of Things » – ils brillent. Personne ne jure ou ne crie « Corner ! ou “Oui, chef!” — murmurent-ils, ou jettent simplement un regard approbateur de satisfaction gustative. C’est l’anti-« Ours », une fantaisie sensuelle de plaisir gastronomique qui évoque moins le Bœuf que le « Festin de Babette ».

Et, pendant une année marquée par une politique trouble et une culture nerveuse, « Le Goût des Choses » est exactement ce qu’il faut pour s’apaiser cinématographiquement. Adapté du roman de Marcel Rouff « La vie et la passion du Dodin-Bouffant, Gourmet » d’Anh Hung Tran, qui a gagné sa réputation de film gourmand avec « Le parfum de la papaye verte » de 1993, « Le Goût des choses » marque un retour bienvenu. du bon film d’art à l’ancienne qui ne s’attarde pas sur les limites mais récompense plutôt notre besoin d’évasion, en l’occurrence centré sur des valeurs révolues de discrétion, d’étiquette, de noblesse oblige et de beauté pour elle-même. Si une telle indulgence débouche sur son propre fétichisme et sa complaisance, eh bien, c’est peut-être le prix à payer pour voir l’une des actrices les plus lumineuses du cinéma grésiller des œufs de poisson dans du beurre, faire des quenelles parfaitement formées, préparer des peignes de coq avec des carottes et des écrevisses, et pocher un turbot dans du lait, du citron et des herbes, ne perdant que rarement le sourire de Mona Lisa.

Les sources de la joie – et de la douleur – privées d’Eugénie finissent par apparaître dans un film qui évolue de ce qui semble être un drame conventionnel du haut au bas vers quelque chose de plus nuancé et inattendu. Dodin, calqué sur l’auteur et maître culinaire français Jean Anthelme Brillat-Savarin, adore et respecte clairement Eugénie, tout comme les amis qui se réunissent régulièrement dans une sorte de mouvement prototype de slow-food ; lorsqu’ils gémissent et sirotent en mangeant des ortolans gorgés de mil derrière des serviettes en lin, la scène ressemble à de grands prêtres adorant dans leur propre sanctum sanctorum. Pendant ce temps, Eugénie s’intéresse à une jeune protégée, la nièce de Violette, Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire), dotée d’un palais inhabituellement exigeant.

Binoche est tellement douée qu’elle ne semble plus jouer : elle a juste est, dans toute sa confiance sereine et son charisme physique, et « Le goût des choses » constitue la vitrine idéale pour ces cadeaux ineffables. Le fait qu’elle et Magimel aient été autrefois en couple dans la vraie vie donne à l’histoire ce qui s’avère être un frisson lugubre à juste titre, et Tran les filme dans une lumière dorée et ensoleillée, balançant facilement la caméra entre eux pendant qu’ils comparent les recettes et les menus. (La conception sonore du film est tout aussi luxueuse, garantissant que le public puisse entendre même le léger bruit des œufs bouillants.)

Les stries de classe de « Le goût des choses » sont séduisantes et ambiguës, car les serviteurs se révèlent être des connaisseurs tout aussi sophistiqués que les servis. La relation entre Dodin et Eugénie marque cependant un subtil retour à la forme, car il apparaît clairement que sa valeur réside avant tout dans sa capacité à traduire son génie dans l’assiette. Plus ça change, comme diraient Dodin et son entourage autour d’un verre de vin dans sa salle à manger impeccablement aménagée. Même lorsque les choses restent obstinément les mêmes, elles peuvent avoir un goût terriblement bon.