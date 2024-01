Le Goût Avec Vir : 48 heures à Paris ; un voyage rempli de défis et de plaisirs

Je pars à Paris pour un seul (important) rendez-vous. Je réfléchis à ne passer que 24 heures sur place et, étant donné que l’aéroport de Delhi est souvent embué et que les horaires des vols sont fréquemment perturbés, je décide que 48 heures à Paris pourraient être plus sûres. S’aventurer à Paris pendant seulement 48 heures dévoile une multitude d’expériences, allant de la traversée des obstacles du voyage à la dégustation de délices culinaires. (Pixabay)

Commencent alors tous les problèmes que les voyages à l’étranger impliquent toujours de nos jours. Les hôtels parisiens sont ridiculement chers. Mon voyage coïncide avec la Paris Couture Week donc les tarifs sont encore plus ridicules que d’habitude. Mais il y a des avantages à être un invité régulier. Le Westin Paris, un bel hôtel ancien très bien situé (à côté du Meurice), m’offre ce qui est – selon les standards parisiens – une bonne affaire. Naturellement, je l’attrape.

Ensuite, le vol Air India que je prends habituellement n’est désormais plus un service quotidien et il n’y a donc pas de départ le jour de mon départ. Je préfère me couper les veines plutôt que de voler avec Air France, alors j’envisage de changer d’avion à Dubaï lorsque je réalise qu’il existe désormais une option Vistara. Naturellement, je le prends et le vol se passe bien : je ne suis pas sûr des sièges « confortables » de style Singapore Airlines en classe affaires, mais la plupart des gens semblent l’apprécier. (Lire aussi : Le Goût de Vir Sanghvi : À qui faut-il attribuer les plats inventés ? )

Plus je vieillis, moins j’ai de patience avec les aéroports qui sont généralement (surtout en Occident) si mal gérés que même si vous avez eu un bon vol, l’expérience d’arrivée vous fait souhaiter de ne jamais être venu.

Certaines compagnies aériennes (Air India, par exemple) sont sensibles à ce problème et tentent de rendre l’expérience d’arrivée plus supportable pour les voyageurs fréquents, les habitués, les membres du Maharaja Club, etc. Vistara, en revanche, a le pire service d’escale au monde parmi toutes les grandes compagnies aériennes. Compagnie aérienne indienne. (Le slogan de la compagnie aérienne devrait être : « Vistara : Génial dans les airs ! Merde au sol !)

N’attendant rien de Vistara (prédiction confirmée par l’expérience ultérieure), je cherche à savoir quelle agence Air India utilise à l’aéroport de Paris. Il s’avère qu’il s’agit de quelque chose qui s’appelle Aéroport et Transport France Meltin. Pour 100 euros par personne (si vous êtes en couple), ils trouveront quelqu’un pour vous recevoir et vous accompagner jusqu’à l’aéroport.

Donc, pendant environ ₹9 000 par personne vous épargnent toute l’aggravation de l’aéroport Charles De Gaulle. (Tout le monde peut réserver ce service. Vous pouvez les envoyer par mail à [email protected] ) C’est, je le découvrirai plus tard, ce que font tous les voyageurs intelligents. Et je peux voir pourquoi. C’est de l’argent bien dépensé. Il faut quelques minutes pour passer l’immigration et la douane.

Une journée Michelin

Je suis à Paris pour rencontrer Elisabeth Boucher et Gwendal Poullennec du Guide Michelin. J’ai écrit un article complet sur Michelin dans Brunch (et dans le principal Hindustan Times) qui paraîtra samedi, donc je n’écrirai pas grand-chose ici sauf pour dire que j’ai été surpris par leur dynamisme et leur sagesse.

Gwendal a rejoint Michelin après avoir terminé ses études de commerce et, bien qu’il n’ait aucune formation en hôtellerie, il a pris le vénérable vieux guide des restaurants et l’a transformé. Michelin est désormais présent dans 45 pays, décerne des étoiles vertes pour le développement durable et est sur le point de lancer un système de notation pour les hôtels.

Cela a toujours été le seul guide que je respecte même si pendant des années je me suis plaint des évaluations du Guide sur les cuisines non européennes. Sous Gwendal, cela a changé. Il a fait sa réputation en ouvrant le Japon puis Hong Kong à Michelin et le Guide est aujourd’hui pris très au sérieux en Asie de l’Est et du Sud-Est où ses avis sont valorisés et respectés.

Ces dernières années, on a enfin commencé à accorder à la cuisine indienne le respect qu’elle mérite. Gaggan Anand a obtenu deux étoiles, les plus élevées de Bangkok, ce qui a incité le monde à en prendre note. Gaggan n’était pas éligible cette fois parce que son restaurant n’était pas ouvert toute l’année, mais il existe désormais trois restaurants deux étoiles dans le monde dirigés par des chefs d’origine indienne. Gaa de Garima Arora à Bangkok, Thevar de Mano Thevar à Singapour et le plus célèbre, bien sûr, Tresind Studio de Himanshu Saini à Dubaï. Et il y en a bien d’autres avec des étoiles simples.

C’est l’heure du déjeuner

Nous finissons par aller déjeuner au Granite, un restaurant une étoile Michelin dont je n’avais jamais entendu parler. Il est dirigé par un jeune chef Tom Meyer et bien que l’atmosphère soit détendue et décontractée, la nourriture est complexe et délicieuse.

Ils connaissent bien sûr Elisabeth et Gwendal mais le service est amical plutôt que déférent. Gwendal est le visage public du Guide Michelin en France car c’est lui qui distribue les étoiles sur scène. (Elisabeth fait la même chose dans de nombreux autres pays : elle s’est occupée de l’annonce en Espagne récemment et je l’ai rencontrée pour la première fois lorsqu’elle a annoncé les stars de Dubaï l’année dernière). Mais comme Gwendal le souligne toujours, ce n’est pas lui qui décide du nombre d’étoiles.

Les étoiles sont décernées par une équipe d’inspecteurs (tous des employés à temps plein et bien formés de Michelin dans le monde) qui restent résolument anonymes. Gwendal dit que même s’il est souvent reconnu, personne ne sait à quoi ressemblent les inspecteurs. Souvent, il se trouvait dans un restaurant et remarquait un inspecteur en train de manger tranquillement à une table voisine. Alors que le chef et le personnel de service saluent chaleureusement Gwendal, ils ne savent pas que les hommes qui évalueront le restaurant sont assis à quelques tables seulement.

Le Guide Michelin est aujourd’hui une grande opération internationale en raison de ses nombreux avant-postes mondiaux. (Il existe des bureaux dans 15 pays.) Mais cela suit une politique stricte de l’Église et de l’État, Gwendal et Elisabeth n’évaluent pas les restaurants. Ils n’interféreront jamais dans le travail des inspecteurs qui peuvent faire leur travail sans se soucier des considérations commerciales et sans avoir à rentabiliser le Guide.

Gwendal prend ces fardeaux sur ses épaules et, bien que le Guide partage une relation chaleureuse avec sa société mère de pneus, il est indépendant et autosuffisant.

L’expérience Ducasse

J’ai le temps pour un seul dîner à Paris et je me demande comment le rendre mémorable. En fin de compte, je n’ai pas besoin de faire trop d’efforts. La brillante et élégante Emmanuelle Perrier, colonne vertébrale de l’empire Ducasse, a la gentillesse de m’inviter à dîner. Alain Ducasse possède de nombreux restaurants à Paris mais Emmanuelle en choisit un qui est presque aussi pétillant et glamour qu’elle. Nous allons au restaurant phare Ducasse au Meurice, ce qui me convient parfaitement car il se trouve en face de mon hôtel.

Les chefs de plusieurs grands restaurants ont des attitudes différentes à l’égard des menus. Le grand chef suédois Bjorn Frantzen, qui a trois étoiles pour ses restaurants à Singapour et Stockholm, m’a dit un jour qu’il conçoit chaque recette de chaque plat dans chacun de ses restaurants gastronomiques dans les moindres détails, y compris même la marque de chaque produit à fabriquer. utilisé. (Il ne peut pas s’agir de n’importe quel vieux vinaigre ; ce doit être celui que Bjorn a utilisé lors de la création du plat). Ainsi, les clients vivent l’expérience Frantzen même s’ils mangent à Singapour pendant que Bjorn est à Stockholm.

Ducasse a une attitude complètement différente. Il sélectionne les chefs, pas les plats. Une fois convaincu que le chef est extrêmement doué et comprend la philosophie du groupe, il l’encourage à mettre sa propre personnalité au menu. (C’est pourquoi tant de grands chefs sont sortis des cuisines de Ducasse : Massimo Bottura, Mauro Colagreco, Clare Smyth etc.)

Parfois, les chefs incluent certains des plats emblématiques de Ducasse (par exemple, le Baba au rhum), mais chaque menu sera différent car chaque chef est différent. Souvent, les chefs se tournent vers Ducasse pour obtenir des conseils et il les donnera toujours.

Emmanuelle m’a emmené à la cuisine du Meurice avant de manger pour que je puisse rencontrer le chef. La première surprise fut la jeunesse de l’équipe de cuisine. Le chef Amaury Bouhours n’a qu’une trentaine d’années et le reste de l’équipe n’est pas beaucoup plus âgé. Il s’agit d’une cuisine Ducasse nouvelle génération avec des chefs qui partagent le point de vue de leur mentor selon lequel la cuisine française a la capacité de s’adapter et d’apprendre des cuisines du monde entier. Amaury sert des amuse-bouches pour accompagner le champagne que l’on boit en cuisine et les influences sont évidentes : japonaises, chinoises et coréennes. Lui-même est un grand voyageur. Une fois, il s’est rendu à Delhi avec sa femme, a loué une voiture, puis a parcouru le Rajasthan pendant un mois, mangeant dans des petits restaurants partout où il allait.

Le repas est spectaculaire ; tout ce qu’on attend d’un bon restaurant. Mais il est aussi léger et frais. La salle est remplie de belles personnes trop habillées, dont certaines sont probablement assez célèbres (le public de la Couture Week) mais le service est le même pour chaque table. Il n’y a pas de culture VIP ici

Mon moment de jolie femme

Deux choses à faire avant de partir pour l’aéroport le lendemain. Je prends un café avec Titika Rapanaki-Bigot dont le nom est à jamais associé au Westin Paris avant même qu’il ne devienne le Westin. Elle est ici depuis l’Intercontinental de Paris. Tous les bons hôtels ont un employé senior qui devient le visage public de la propriété et la personne vers laquelle les clients réguliers se tournent. Au Westin, Titika est cette personne : tous les habitués ont le sentiment que nous sommes ses invités. Et cela personnalise complètement l’expérience hôtelière.

Et un dernier déjeuner chez Benoit, bistrot centenaire qui sert des plats traditionnels (j’ai eu les escargots et le cassoulet) avec une touche d’excellence : Ducasse a ouvert le restaurant en 2005 et il a désormais une étoile Michelin. La nourriture est délicieuse mais j’ai mon propre moment Pretty Woman, lorsque, alors que j’extrait un escargot de sa coquille, la coquille s’échappe de ma main et vole à travers la pièce.

C’est un restaurant étoilé Michelin alors ils font semblant de ne pas l’avoir remarqué. Ils ramassent la coquille discrètement et font comme si de rien n’était.

Ah Paris ! Charmant, charmant et discret !