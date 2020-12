Joe Wicks a été couronné YouTuber de l’année au Royaume-Uni après que 72% des Britanniques aient utilisé le site pour des entraînements à domicile pendant le verrouillage.

Le gourou du fitness, 35 ans, connu sous le nom de The Body Coach, a mis en ligne des leçons quotidiennes d’éducation physique en ligne pendant le verrouillage avec un million de personnes qui s’abonnent à sa chaîne YouTube en l’espace d’une semaine et recueillent 580000 £ pour le NHS.

Joe, père de deux enfants, qui compte 2,6 millions d’abonnés YouTube, a également reçu un MBE en octobre qu’il a décrit comme sa « réalisation la plus fière à ce jour ».

Joe, qui partage sa fille Indie et son fils Marley avec sa femme Rosie, a également remporté un record du monde Guinness pour la diffusion en direct après que l’un de ses cours en ligne ait attiré près d’un million de téléspectateurs.

Selon les rumeurs, le Body Coach vaut près de 6 millions de livres sterling après être devenu le professeur d’éducation physique du pays.

Selon The Sun, sa société Joe Wicks Ltd a un actif de 3 478 270 £ et des investissements d’une valeur de 3 722 256 £.

Il s’occupe des projets de l’expert du fitness, y compris sa télévision, ses livres et ses vidéos en ligne. Les comptes montrent que l’entraîneur avait également 343 838 £ en espèces à la banque.

Joe a déclaré que son MBE était sa « réalisation la plus fière » après que l’entraîneur de fitness ait aidé les enfants à rester actifs avec des cours d’EP en ligne pendant le verrouillage

Les entraînements quotidiens du Body Coach (photographié avec sa femme Rosie) ont été un énorme succès de verrouillage avec un million de personnes qui s’abonnent à sa chaîne YouTube

2. MrBeast

La star américaine de YouTube, 22 ans, connue sous le nom de MrBeast, est le deuxième meilleur créateur basé sur les abonnés dans le pays gagnés en 2020.

Le farceur, du Kansas, compte 47,5 millions d’abonnés, est surtout connu pour son contenu accrocheur et est devenu viral pour la première fois en 2017 lorsqu’il a filmé une vidéo de lui comptant jusqu’à 100000 qui, selon lui, lui a pris 44 heures.

En 2019, Elon Musk a fait don d’un million de dollars (environ 776000 £) à la campagne de MrBeast pour planter 20 millions d’arbres – puis a changé de manière malicieuse son nom Twitter en « Treelon ».

La campagne #TeamTrees a commencé comme un défi lancé à Jimmy pour commémorer son 20 millionième abonné.

3. Sidemen

Sidemen est un groupe de sept YouTubers britanniques qui ont formé un groupe de jeux en 2013.

La chaîne YouTube, qui compte 10,1 millions d’abonnés, est composée d’Olajide ‘JJ’ Olatunji, connu sous le nom de KSI, Harry Lewis, connu sous le nom de Wroetoshaw, Simon Minter, connu sous le nom de Miniminter, Vik Barn, connu sous le nom de Vikkstar123, Josh Bradley, connu sous le nom de Zerkaa , Ethan Payne, connu sous le nom de Behzinga et Tobi Brown qui porte le nom de Tobjizzle.

Le groupe, qui télécharge du contenu tous les dimanches, filme des vidéos de jeux ainsi que des défis alimentaires, des road trips et des vlogs.

La chaîne a grandi pour avoir sa propre marchandise Sidemen et ils ont sorti un single en 2019 appelé The Gift.

4. Rêve

Clay, 21 ans, connu sous le nom de Dream, de Floride, compte 14,1 millions d’abonnés YouTube pour ses téléchargements Minecraft.

Dream est passé d’environ un million d’abonnés en janvier à ses abonnés actuels, ce qui lui a valu sa place de quatrième créateur.

Il a d’abord téléchargé le 13 février 2014 où il est filmé montrant un piège avec des joueurs.

5. Eboys

Les Eboy sont un groupe de quatre YouTubers qui comptent 1,28 million d’abonnés.

Les Eboy sont un groupe de quatre YouTubers qui comptent 1,28 million d’abonnés. Sur la photo: James Marriott

Le groupe est composé de George, 22 ans, connu sous le nom de Memeulous, de Londres, William Jonathan Lenney, connu sous le nom de WillNE, de Newcastle upon Tyne, Alex Elmslie, 21 ans, connu sous le nom d’ImAllexx et James William Marriott, 23 ans, de Suisse qui vit à Londres.

La chaîne, qui a été fondée en avril 2020, publie des vidéos hebdomadaires allant de Eboys 10 £ à 1000 £ à emporter avec Eboys Who Wants To Be A Millionaire.

6. LazarBeam

Lannan Eacott, 26 ans, connu sous le nom de LazarBeam, n’a rejoint YouTube qu’en 2015, mais il a déjà accumulé 17,5 millions d’abonnés sur sa chaîne.

Le YouTuber austrailien est connu pour ses vidéos sur Fortnite: Battle Royale, et fait souvent des mèmes hilarants sur le jeu vidéo populaire pour les médias sociaux.

Il vit actuellement à Sydney avec sa sœur Tannar qui a sa propre chaîne YouTube avec 1,19 million d’abonnés et publie des farces, des tests de goût et du contenu de réaction.

7. Niko Omilana

Nikolas Omilana, 22 ans, du Staffordshire, compte 3,06 millions d’abonnés et est surtout connu pour ses vidéos de style farce qui incluent l’ouverture d’un faux McDonald’s au volant.

Le YouTuber a commencé à créer du contenu à 13 ans, où il a filmé du contenu de jeu Fifa.

Niko a également un certain nombre de vidéos de farces sur YouTube dans lesquelles il prétend être un employé de chaînes telles que McDonald’s, Starbucks, Subway et IKEA.

8. ZHC

Zachary Hsieh, 22 ans, San Jose, Californie, est mieux connu sous le nom de ZHC, qui signifie Zachary Hsieh Comic Art, et compte 17,8 millions d’abonnés YouTube.

ZHC, qui a lancé sa chaîne YouTube en 2013, a rassemblé ses adeptes en personnalisant des iPhones, des Lamborghini et des entraîneurs Balenciaga à 7 500 £.

Le YouTuber, qui a commencé à télécharger du contenu sur des tutoriels artistiques, a également présenté un dessin vidéo pendant 100 heures qui a recueilli 5,5 millions de vues.

9. Frais

Harley Campbell, 18 ans, connu sous le nom de Fresh, est un YouTuber australien qui est devenu célèbre pour ses téléchargements de jeux Fortnite.

Le YouTuber qui a rejoint la chaîne de téléchargement de vidéos en janvier 2016, a amassé un total de 6,93 millions d’abonnés.

Fresh est devenu célèbre après avoir joué à Fortnite avec d’autres stars du jeu telles que LazarBeam.

10. MollyMae

Molly-Mae Hague, 21 ans, du Hertforshire, est devenue célèbre sur Love Island en 2019 et compte 1,38 million d’abonnés sur YouTube.

L’influenceuse, qui a rencontré son petit ami et boxeur Tommy Fury lors de l’émission de télé-réalité ITV2, des films, des routines beauté et des vlogs de voyage du monde entier.

Molly-Mae a depuis collaboré avec la marque de vêtements PrettyLittleThing, Oh Polly et Misguided.

La beauté blonde a lancé un concours Instagram en septembre où elle a offert à ses abonnés la chance de gagner 8000 £ de cadeaux, y compris des bagages Louis Vuitton, après avoir atteint un million d’abonnés YouTube.