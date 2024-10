Le gourou du fitness des années 90 a perdu son empire de plusieurs millions de dollars et a livré de la nourriture pour Grubhub et Uber Eats en « désespoir »

Susan Power a perdu son empire du fitness de plusieurs millions de dollars lorsque ses finances ont été mal gérées.

Le gourou du fitness des années 90 a déclaré qu’elle s’était tournée vers la livraison de nourriture pour GrubHub et Uber Eats pour joindre les deux bouts.

« J’ai connu le désespoir », a déclaré Powter au magazine People. « Le désespoir, c’est de revenir du bureau d’aide sociale. C’est le choc de se dire : ‘À partir de là, maintenant je suis là ? Comment, au nom de Dieu ?' »

Powter, 66 ans, vit dans une communauté de personnes âgées à faible revenu et reçoit deux repas gratuits par semaine, selon le média.

HALLMARK STARS LACEY CHABERT ET HOLLY ROBINSON PEETE SERONT « TROP VIEUX » POUR LA SOCIÉTÉ, PAR NOUVEAU PROCÈS

Dans les années 90, Powter a vendu son programme de fitness appelé « Arrêtez la folie ! » pour 79,80 $.

Le programme comprenait des cassettes audio, des recettes et autres conseils pour perdre du poids. Après avoir vendu 50 millions de dollars de produits par an, Powter a déclaré faillite en 1995.

À l’époque, elle avait encore de l’argent, mais elle ne savait pas que cet argent était mal géré.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Quelqu’un d’autre s’en occupait. Je n’ai jamais vérifié les soldes », a déclaré Powter au média. « J’aurais dû remettre en question. Je le reconnais pleinement. J’ai commis une erreur.

« Je savais à quel point j’avais abandonné le contrôle », a-t-elle ajouté. « Je ne savais pas ce qui était payé où, mais je n’avais aucune propriété. Il ne restait plus d’argent pour mes enfants.

« Je ne pensais pas qu’il n’y aurait jamais d’autre livre ou vidéo. Je n’ai jamais travaillé. Je n’ai jamais pensé que je ne pourrais pas gagner ma vie. Mais essayez de trouver un emploi en tant que femme de 60 ans. « .

La vie de Powter est devenue « effrayante comme de la merde » en 2018. Elle a commencé à conduire pour Uber Eats et GrubHub, dans l’espoir de gagner au moins 80 $ par jour pour payer ses factures et son loyer.

« C’est tellement dur. C’est horriblement choquant », a-t-elle déclaré à People. « Si la tristesse pouvait te tuer, je serais mort. »

Malgré les difficultés financières de Powter, elle l’a caché à sa famille. Cependant, elle en a parlé dans son livre « And Then Em Died… Stop the Insanity! A Memoir ».

« Mes fils ont lu mon livre et ils m’ont dit : « Maman, nous ne savions pas. » »

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR FOX BUSINESS

Avant sa chute financière, Powter avait une émission de télévision souscrite.

Le spectacle était « complètement nul », a-t-elle déclaré. « Ils m’ont mis dans des perles. Ils ont fait de moi un « moi ». Ces segments – je ne peux même plus les regarder maintenant. »

Elle a finalement quitté l’empire du fitness.

« J’enseignais dans le sous-sol d’une école primaire, je photographiais les accouchements sous-marins à domicile, je conduisais ma petite Volkswagen Bug avec mon bébé, j’étais simplement une mère », a-t-elle déclaré. « Je suis une fille hippie très basique. »

Powter a connu un problème de santé en 2023 qui l’a amenée à faire appel à la sécurité sociale.

« Ce chèque de 1 500 $ m’a complètement choquée », a-t-elle déclaré à People. « Celui qui a dit que l’argent ne fait pas le bonheur a menti. Menteur. Ce n’était pas le bonheur. C’était plus grand que le bonheur. J’ai pris une profonde inspiration. Et ce n’est pas seulement un ‘avant, vous aviez des millions et maintenant vous n’en avez plus’. C’est une histoire très réelle que vivent de très nombreuses femmes. »

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI

Elle a commencé à épargner « de manière obsessionnelle ».

« Je ne dépense pas d’argent. Je ne vais nulle part. Je ne mange pas au restaurant », a-t-elle expliqué. « Ce sont les pantalons de survêtement que je porte tout le temps. Sept dollars sur Amazon. »