Le gourou du fitness Deliciously Ella a passé la nuit à A&E avec sa fille dans la peur du streptocoque après avoir «eu des signes» d’insecte mortel

Le gourou du FITNESS Deliciously Ella a passé une nuit à A&E après que sa fille “ait eu des signes” de Strep A mortelle.

L’écrivain végétalien, de son vrai nom Ella Mills, a raconté comment elle avait conduit son jeune à l’hôpital après avoir repéré “une éruption cutanée”.

Le gourou du fitness Deliciously Ella a passé une nuit à A&E après que sa fille ait “eu des signes” de streptocoque A mortel Crédit : Getty – Contributeur

Heureusement, c’était une fausse alerte et elle a été renvoyée chez elle avec des antibiotiques Crédit : Instagram

Mais après une épreuve de sept heures, la mère de deux enfants de 31 ans a déclaré qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

Dans un post Instagram touchant, elle a félicité le personnel du NHS “des anges absolus” pour leur gentillesse après l’épreuve du mardi matin.

On ne sait pas lequel de ses enfants a eu la peur de la santé, mais les médecins l’ont renvoyée chez elle avec des antibiotiques, a rapporté MailOnline.

La panique Strep A survient alors que neuf enfants seraient maintenant morts de la maladie au Royaume-Uni.

Streptococcus du groupe A (GAS) – est également connu sous le nom de Streptococcus pyogenes.

C’est une bactérie qui, dans la plupart des cas, causera des maladies bénignes.

Cela peut inclure des maux de gorge et des infections cutanées, ainsi que l’amygdalite, la cellulite et la scarlatine, qui ressemble à la grippe et a tendance à survenir chez les enfants – cela peut être grave s’il n’est pas traité rapidement avec des antibiotiques.

La scarlatine est causée par une bactérie appelée streptocoque du groupe A.

Ces bactéries provoquent également d’autres infections respiratoires et cutanées telles que l’angine streptococcique et l’impétigo (une infection très contagieuse qui commence par des cloques sur la peau).

Les quatre signes du streptocoque A que vous devez connaître Il y a quatre signes clés du groupe Strep A à surveiller, selon le NHS. Ceux-ci sont Une fièvre (c’est-à-dire une température élevée supérieure à 38°C) Douleurs musculaires intenses Sensibilité musculaire localisée Rougeur au

Presque tous les enfants décédés étaient en âge d’aller à l’école primaire.

Ils comprennent le petit Muhammad Ibrahim Ali, quatre ans, de High Wycombe, Bucks., Et la petite Stella-Lily McCorkindale, cinq ans, d’Irlande du Nord.

L’état d’Hanna Roap, sept ans, a commencé par une légère toux, mais elle s’est rapidement détériorée et est décédée tragiquement dans les 24 heures.

Le verrouillage est blâmé pour l’épidémie parce que les enfants ont été fermés, ce qui réduit l’immunité aux infections.

Le médecin généraliste Rachel Ward, du Woodlands Medical Center, Didco, a expliqué la science derrière la maladie.

Elle a déclaré: “Le plus souvent, les infections à streptocoque A provoquent des infections de la gorge – provoquant des maux de gorge accompagnés de fièvre ou des infections cutanées.

“Il provoque également la scarlatine, où la fièvre et le mal de gorge s’accompagnent d’une éruption cutanée rugueuse sur le corps, d’une langue ressemblant à une fraise et de joues rouges.

“Dans les infections invasives plus graves, les personnes auront de la fièvre, des douleurs intenses et éventuellement une sensibilité musculaire dans une zone avec des changements cutanés.

“Il peut également y avoir des vomissements et des diarrhées inexpliqués. Il s’agit d’une urgence et vous devez consulter un médecin immédiatement.”

STREP Un conseil aux parents Contactez NHS 111 ou votre médecin généraliste si :

Le petit Muhammad Ibrahim Ali était le quatrième enfant à mourir du streptocoque A – ses parents ont été “brisés” par sa mort