Le gourou des transferts de Liverpool prêt pour un grand transfert à l’Ajax: rapport

Liverpool et sa transition hors terrain devraient se poursuivre avec un réalisateur prêt à déménager à l’Ajax.

Les Reds traversent une saison difficile, se retrouvant au milieu de la table avec le club désormais mis en vente par la propriété américaine, Fenway Sports Group. L’ancien directeur sportif Michael Edwards a quitté le Merseyside l’été dernier après un passage prolifique dans la gestion des transferts, certains remettant en question le nouveau régime.

Les achats de Liverpool cette saison, notamment Darwin Nunez, Fabio Carvalho et Cody Gakpo, ont connu des fortunes diverses. Directeur adjoint Pep Lijnders a été crédité d’une influence toujours croissante à Anfield (s’ouvre dans un nouvel onglet)aussi.

L’entraîneur adjoint Pep Lijnders devient une figure plus importante pour Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Maintenant, les rapports suggèrent (s’ouvre dans un nouvel onglet) que l’actuel directeur Julian Ward – qui n’a rejoint Liverpool qu’en été – est une cible pour l’Ajax. Ward a démissionné des Reds en novembre, surprenant Jurgen Klopp entre autres et travaille son préavis jusqu’à la fin de la saison.

“C’était une surprise quand Julian m’a dit”, Klopp a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet) en décembre. «Mais nous travaillerons ensemble de manière tout à fait normale jusqu’au jour de son départ. Julian est engagé à 100% et tout va bien.

« Nous n’avons jamais eu de problème et n’aurons pas de problème. Il me l’a dit après le match de Southampton et c’était une surprise à ce moment-là. C’est sa décision et ça va. Cela n’aura aucun impact pour cette période, pas du tout.

La situation actuelle à Liverpool, tant sur le terrain qu’en dehors, est désormais particulièrement incertaine. Le départ de Ward, la position de la FSG de vendre le club et Klopp sous le feu des critiques en tant que manager ont tous mis des points d’interrogation sur les trois plus grandes figures hors terrain, tandis que les Reds ont cinq joueurs sans contrat cet été, à James Milner, Roberto Firmino, Adrian , Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain.

Roberto Firmino n’est plus qu’une étoile en fin de contrat à Liverpool cet été (Crédit image : Getty)

De nombreuses autres stars de Liverpool ont également plus de 30 ans, notamment Milner, Firmino, Adrian, Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Joel Matip, Thiago, Jordan Henderson, avec Fabinho qui franchira le cap en octobre.

Il se pourrait bien que les Merseysiders soient confrontés à une reconstruction complète dans les coulisses cet été avec de nouveaux visages se joignant d’ici là pour superviser le processus.

