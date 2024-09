Le gourou des sondages Nate Silver révèle qu’il vote pour Kamala Harris

Le gourou des sondages Nate Silver a déclaré lors d’un podcast mercredi qu’il prévoyait de soutenir la candidate démocrate Kamala Harris en novembre.

« J’essaie d’être non partisan envers notre public, vous savez, je vais voter pour Harris », a déclaré Silver lors de son podcast, « Risky Business », qu’il anime avec Maria Konnikova.

Silver, dont le modèle électoral prédisait cette semaine que l’ancien président Trump avait de meilleures chances de remporter le collège électoral, a été critiqué pour son Prévisions électorales par les démocrates. Il a également proposé une mise à jour post-débat de ses prédictions.

« Elle a actuellement 49 % des voix dans les sondages », a déclaré Silver dans le podcast. « Pour gagner, elle doit atteindre 51 %, 51 % parce qu’elle est très probablement désavantagée au Collège électoral. »

Selon son modèle, mis à jour mercredi, Harris n’a que 38 % de chances de remporter le Collège électoral et, globalement, il devance Trump de deux points dans la moyenne des sondages nationaux de Silver. Cependant, selon Newsweek, il a dit la course Le résultat était à 50-50 après le débat présidentiel de mardi sur ABC News.

« Ces prévisions ne reflètent aucun impact du débat, car il n’y a pas encore eu de sondage post-débat répondant aux normes du Silver Bulletin. Cependant, certains sondages réalisés avant le débat ont été publiés aujourd’hui. Kamala Harris a obtenu un fort sondage dans le Wisconsin, mais des sondages nationaux médiocres – qui sont pratiquement nuls, donc il y a peu de changement global dans les chiffres », peut-on lire dans la mise à jour de Silver mercredi.

L’argent est également suggéré Harris aurait dû faire plus d’interviews pendant le podcast, et s’est demandé pourquoi elle l’avait évité jusqu’à présent. Harris a accordé sa première interview depuis son élection comme candidate démocrate à CNN à la fin du mois d’août et a également fait deux interviews radio la semaine dernière.

« Elle doit trouver 2 % de l’électorat quelque part, ce qui semble facile, mais il n’y en a que 6 % qui sont indécis ou qui votent pour un troisième parti », a-t-il déclaré. « Il faut vraiment atteindre les circonscriptions marginales, peut-être pas en faisant des reportages dans les médias grand public, mais en faisant des podcasts bizarres. »

Le président américain Joe Biden et la candidate démocrate à la présidence et vice-présidente Kamala Harris assistent à une cérémonie marquant le 23e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center au 9/11 Memorial and Museum dans l’arrondissement de Manhattan à New York, aux États-Unis, le 11 septembre 2024.

Dans son post sur Substack publié après le débat, Silver a noté que même si Harris avait remporté le débat, « la série de questions était plutôt amicale » à son égard.

« Harris a eu le débat qu’elle souhaitait. Si elle n’est pas en mesure de faire bouger les choses dans les sondages, au moins un tout petit peu, cela signifie peut-être que le pays n’achète pas ce qu’elle vend », a-t-il ajouté.

