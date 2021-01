L’équipe de transition de Joe Biden a choisi David Cohen, l’ancien directeur adjoint de la CIA, pour reprendre son rôle et aider à aplanir les choses pour son futur patron, diplomate de carrière et outsider du renseignement William Burns.

Cohen était considéré comme l’un des favoris pour devenir lui-même directeur de la CIA, mais Biden a choisi Burns à la place. Le retour de Cohen au poste qu’il a occupé entre 2015 et 2017 a été annoncé vendredi, et comme sa candidature ne nécessite pas de confirmation au Sénat, il pourra commencer le jour de l’inauguration.

En tant que député du directeur de la CIA de l’époque, John Brennan, Cohen a participé à la création de la tristement célèbre évaluation des services de renseignement américains sur l’ingérence présumée de la Russie dans les élections de 2016. Le document a été largement présenté comme une opinion consensuelle de 17 agences, mais s’est avéré plus tard être le produit de responsables de seulement trois d’entre eux – la CIA, le FBI et la NSA – « cueillies à la main » pour la tâche du directeur du renseignement national de l’époque, James Clapper (techniquement, son bureau est une agence à part entière et pourrait être compté comme le quatrième garant du document).

Aussi sur rt.com William Burns, ex-envoyé en Russie qui a accusé Poutine d’utiliser des tactiques de type judo pour « semer le chaos » aux États-Unis, nommé directeur de la CIA de Biden

L’évaluation, qui a été publiée dans les derniers jours de l’administration Obama, a affirmé que la Russie avait mené une campagne d’ingérence et d’influence sophistiquée pour aider Donald Trump à battre Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle de 2016. Il a préparé le public américain à la théorie des suites qui accusait la campagne Trump de «Collusion» avec le Kremlin, donnant le ton à toute la présidence du vainqueur républicain. La Russie a nié toute implication dans les élections et a déclaré qu’elle avait été utilisée comme bouc émissaire dans les combats partisans américains.

En 2017, Cohen a critiqué le directeur de la CIA de l’époque, Mike Pompeo, lorsqu’il a affirmé que la communauté du renseignement américain pensait que le résultat des élections n’était pas affecté par la prétendue campagne russe. En fait, la portée du rapport n’était pas suffisamment large pour permettre une telle évaluation.

Pas vrai. L’évaluation de la communauté du renseignement a spécifiquement déclaré que le CI n’avait émis aucun jugement sur la question de savoir si l’ingérence russe affectait les élections. https://t.co/PHxXjiLMh8 – David S. Cohen (@cohendavid) 19 octobre 2017

Fait intéressant, après être devenu privé, Cohen a travaillé chez WilmerHale, un cabinet d’avocats qui emploie également Robert Mueller, l’ancien directeur du FBI et avocat spécial qui a enquêté sur les allégations du Russiagate et n’a trouvé aucune preuve de collusion. Il a également passé du temps en tant que contributeur à la sécurité nationale à NBC News, côtoyant ensuite son ex-patron, Brennan.

On dit que Cohen est respecté et aimé dans la communauté du renseignement. Brennan l’a appelé « Un grand auditeur » et «Un fervent partisan et défenseur de l’agence.»

Aussi sur rt.com Victoria ‘F ** k the EU’ Nuland fera son grand retour dans le cabinet de Biden – Médias

Avant de devenir le deuxième plus haut responsable de la CIA, Cohen a travaillé au Trésor américain, se spécialisant dans le traçage des flux financiers et l’application des sanctions économiques américaines, ce qui lui a valu le surnom. « Gourou des sanctions. » Au début de sa carrière gouvernementale sous George W. Bush, il a été crédité pour sa contribution à la rédaction de la section du Patriot Act qui traite du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!