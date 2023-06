Le gourou de la robotique énumère les trois prochaines industries à automatiser

Une machine logicielle et robotique appelée mGripAI de Soft Robotics, basée au Massachusetts, trie des morceaux de poulet artificiels dans des plateaux pour les emballer lors d’une conférence sur l’automatisation organisée par l’Association for Advancing Automation à Detroit. Michael Wayland / CNBC

DETROIT — Les secteurs de l’automobile et de la logistique ne sont pas étrangers aux robots. Ils font partie des entreprises les plus investies dans l’automatisation dans l’économie américaineutilisant des robots pour trier les colis, transporter des marchandises et aider à la construction de véhicules. Mais d’autres industries où la robotique n’a pas encore pris racine pourraient être des opportunités d’investissement et des domaines d’expansion potentiels pour les entreprises d’automatisation dans les années à venir. Ces domaines émergents intriguent Jeff Burnstein, un gourou de l’industrie de l’automatisation et président de l’Association for Advancing Automation. Son groupe commercial représente plus de 1 000 entreprises mondiales impliquées dans la robotique, la vision artificielle, le contrôle du mouvement, les moteurs et les technologies connexes. Burnstein, qui a récemment reçu un prix prestigieux pour ses plus de 40 ans dans l’industrie, pense que l’automatisation et la robotique pourraient grandement aider à faire les « travaux ennuyeux, sales et dangereux » que les gens ne veulent pas nécessairement faire.

Jeff Burnstein (au centre à droite), président de l’Association for Advancing Automation, après avoir reçu un prix Joseph F. Engelberger Robotics pour ses plus de 40 ans de carrière dans l’industrie. Photo publiée avec l’aimable autorisation de l’Association pour l’avancement de l’automatisation

« Si vous regardez ce qui motive une grande partie de l’automatisation dans de nombreuses industries, c’est la pénurie de personnel », a-t-il déclaré en marge d’une convention sur l’automatisation la semaine dernière à Detroit. Les pénuries de main-d’œuvre, dirigées par l’industrie manufacturière, sont le principal moteur de la croissance de l’automatisation, a-t-il déclaré. Voici trois industries que Burnstein prédit pour l’automatisation :

Agriculture

L’industrie agricole teste ou utilise déjà diverses technologies automatisées, voire autonomes, pour rendre les opérations plus efficaces et plus sûres. Cela sert aussi à réduire les coûts Constructeur de tracteur Deere & Co. , par exemple, offre une suite de fonctions d’assistance automatisées telles que le virage et le guidage pour les rangées de cultures. Deere travaille sur un tracteur autonome qui peut « voir, penser et travailler par lui-même, libérant du temps pour que les agriculteurs accomplissent d’autres tâches simultanément », selon son site Web. Parmi les autres technologies automatisées pour l’agriculture, citons les drones qui peuvent pulvériser des pesticides sur les cultures, les tracteurs télécommandés, les systèmes de récolte automatisés et d’autres applications agricoles de données et de logistique.

Le tracteur 8R autonome de Deere Deere

Préparation des aliments

La récolte et le tri des morceaux de poulet sont exactement le genre de travaux ennuyeux, sales et dangereux que l’automatisation pourrait aider à faire, dit Burnstein. Lors de la convention d’automatisation, au moins deux entreprises présentaient des robots de tri des aliments dont les capacités comprenaient l’identification des types de coupes pouvant entrer dans un plateau pour l’emballage. Au-delà des avantages en termes d’efficacité, il existe également des avantages pour la santé et la sécurité, soulignent les défenseurs. « La machine ne peut pas éternuer. Elle ne peut pas se frotter le visage. Elle ne peut pas faire tomber les cheveux. Donc, c’est vraiment sûr. Et moins de mains la touchent, moins il y a d’introduction de maladie », a déclaré Anthony Romeo, un représentant des entreprises du Massachusetts Cognex Corp. et Soft Robotics, l’une des entreprises travaillant sur le tri des aliments et des morceaux de poulet, qui a également participé à la convention.

Employés de Tyson Foods Greg Smith | Corbis SABA | Getty Images

En 2021, Aliments Tyson a déclaré qu’il investirait plus de 1,3 milliard de dollars dans de nouvelles capacités d’automatisation jusqu’en 2024 pour augmenter les rendements et réduire à la fois les coûts de main-d’œuvre et les risques associés – et, en fin de compte, réaliser des économies pour le transformateur de viande. Le PDG de Tyson, Donnie King, a déclaré le mois dernier aux investisseurs que la société continuait « d’investir dans l’automatisation et les capacités numériques avec des opportunités d’améliorer notre rendement ». Il a déclaré que l’entreprise dispose de 50 lignes de désossage de poulets entièrement automatisées. La fierté du pèlerin l’un des plus grands producteurs de poulet au monde, a également annoncé des investissements substantiels dans l’automatisation, dont plus de 100 millions de dollars annoncés en 2021.

Soins de santé