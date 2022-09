Le gourou de la guerre de Poutine, “Raspoutine”, met en garde contre une “apocalypse nucléaire” si la Russie perd la guerre en Ukraine et révèle trois façons dont cela pourrait se terminer

Le gourou de la guerre de VLADIMIR Poutine, “Raspoutine”, a mis en garde contre une “apocalypse nucléaire” si la Russie perdait la guerre en Ukraine et a révélé trois façons dont elle pourrait se terminer.

Alexander Dugin, partisan de longue date de la guerre, a déclaré que «le cœur et l’âme» de la Russie étaient en jeu alors qu’il soutenait les plans de Mad Vlad de mobiliser 300 000 réservistes pour combattre en Ukraine.

La Russie a menacé d’utiliser “tous les moyens” à sa disposition contre l’Occident

On pense que la pensée d’Alexander Dugin a influencé la décision de Poutine d’envahir l’Ukraine

“Une décision très importante a été prise et, semble-t-il, difficile à prendre”, a tweeté Dugin quelques instants après que Poutine ait fait son annonce effrayante.

“Tous nos sacrifices – insupportables, scandaleux – ne sont pas vains. L’Etat et le peuple sont du même côté des barricades.”

Dugin, connu sous le nom de “Cerveau de Poutine”, a évoqué les symboles d’une guerre sainte en appelant les Russes “à ne pas perdre leur âme” et à se joindre au combat contre un “ennemi brutal” – une référence que l’on pense être les États-Unis et l’Ukraine.

“Après tout, nous nous battons du côté de Dieu et du Ciel, du côté de la Terre et de l’Âme.

“C’est pourquoi notre sang indigène est donné, coulant directement des cœurs russes.”

Cela survient alors qu’un Poutine déséquilibré a proféré une menace à peine voilée d’atomiser l’Occident et a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes russes dans un discours effrayant aujourd’hui.

Dans un discours préenregistré, le dirigeant dérangé a déclaré qu’il utiliserait “tous les moyens à notre disposition” contre l’Occident, qu’il a faussement accusé de commettre un “chantage nucléaire”.

“Lorsque l’intégrité territoriale de notre pays sera menacée, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple, ce n’est pas du bluff”, a-t-il déclaré.

“Pour assurer la sécurité de notre peuple et des habitants des territoires libérés… Je trouve nécessaire de soutenir la suggestion du ministère de la Défense et de l’état-major de déclarer une mobilisation partielle en Russie.”

Dugin, dont la fille est décédée lors d’une tentative d’assassinat présumée le mois dernier, a soutenu avec ferveur cette décision et a évoqué des images de la “grandeur” impériale russe dans son dernier message en ligne.

“L’Ukraine (…) dénigre le début d’une véritable guerre mondiale”, a écrit le “cerveau spirituel” de 60 ans, ajoutant qu’il n’y avait que trois façons de mettre fin au conflit.

Il a qualifié le premier résultat – dans lequel tout le territoire conquis par les troupes russes est retourné pacifiquement à l’Ukraine – de “pire scénario”.

“Cela signifierait non seulement la fin du régime, mais la fin de tout et de tous… La Russie en tant qu’entité disparaîtra tout simplement”, a exagéré l’apocalyptique.

Un autre était la “destruction de l’humanité” dans laquelle un Poutine fou de rage bombarde l’Occident parce qu’il perd la guerre en Ukraine et provoque une “apocalypse nucléaire”.

Faisant exploser l’approvisionnement en armes et l’entraînement des Ukrainiens par l’Occident, Dugin a écrit : “La Russie pourrait recourir aux armes nucléaires dans d’autres situations, car pour la Russie – à la fois l’État et le peuple – perdre une guerre signifierait l’anéantissement total, et pas seulement une grave mais toujours tolérable défaite, qui pourrait être surmontée, le scénario nucléaire ne peut être écarté.

“L’Occident sous-estime clairement cette probabilité, la considérant comme un bluff.”

Dugin poursuit en faisant sa suggestion finale et la plus décalée dans laquelle il prédit un “scénario victorieux patriotique” pour la Russie et le développement d’une “guerre sainte” qui mène à la fin de la civilisation occidentale.

“Le troisième scénario est le plus important… En Russie, une révolution se déroule d’en haut.

“Poutine, qui a déjà rompu avec l’Occident, fait de cette rupture totale et irréversible une idéologie, un cap, une stratégie et la seule ligne directrice de l’existence.

“Tous les compromis sont abolis, la Russie devient ouvertement un empire populaire avec une éthique religieuse et sociale (anticapitaliste) marquée. Le libéralisme et l’occidentalisme sont interdits.”

Il ajoute : « L’État et le peuple se regroupent et la SMO (opération militaire spéciale) se transforme en une guerre sainte populaire. Être ou ne pas être.

“Ce moment est arrivé”.

Cela survient alors que Poutine a ordonné une “mobilisation partielle” de deux millions de soldats pour le service en Ukraine.

Dans un discours glaçant, il a déclaré : “Notre pays dispose également de divers moyens de défense, et dans certaines composantes plus avancés que ceux des pays de l’OTAN.

“Les citoyens russes peuvent être sûrs que l’intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront garanties par tous les moyens à notre disposition.

“Ceux qui essaient de nous faire chanter avec des armes nucléaires doivent savoir que les vents peuvent souffler dans leur direction.”

Le dirigeant fou de rage a faussement affirmé qu’il répondait aux menaces de hauts responsables anonymes de l’OTAN “sur la possibilité d’utiliser des armes de destruction massive – des armes nucléaires – contre la Russie”.

Poutine a précisé que par territoire russe, il entendait les zones envahies de l’Ukraine où il organise des référendums fictifs dans les prochains jours sur l’adhésion à l’empire du Kremlin.

Le leader de plus en plus désespéré a également annoncé la “mobilisation partielle” de 300 000 réservistes à partir d’aujourd’hui.

Le mouvement frappant verrait “les réservistes actuels … tous ceux qui ont servi dans les forces armées, ont certaines professions militaires et une expérience pertinente” appelés à servir.

Les Russes ont déjà commencé à fuir le pays avec des billets aller simple depuis Moscou vendus quelques instants après l’annonce de Poutine.

Les vols vers la Turquie, l’Arménie et la Géorgie – où les Russes n’ont pas besoin de visa pour entrer – se sont également vendus tandis que les derniers billets restants hors du pays coûtent des milliers de livres.

Un voyage pour une famille de trois personnes à Johannesburg coûte aujourd’hui 44 000 £ tandis qu’un billet pour la destination la moins chère – Dubaï – coûte 4 500 £, soit environ cinq fois le salaire mensuel moyen, selon Google Data et le média RBK.

Les recherches sur “comment quitter la Russie” et “comment se casser la main” ont également dépassé le trafic Google.

Poutine a également affirmé à tort que les pays occidentaux tentaient de « bloquer » l’indépendance des soi-disant républiques populaires de l’est de l’Ukraine.

« Afin d’imposer brutalement leur volonté à d’autres personnes. Le but de l’Occident est toujours d’affaiblir et de détruire, ils le disent ouvertement”, a-t-il lancé dans son premier discours télévisé depuis le début de la guerre le 24 février.

Les dirigeants mondiaux ont condamné la “mobilisation partielle” des réserves russes.

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré que Berlin “envisageait une réponse” à la récente escalade.

Il a déclaré qu’il s’agissait “d’un autre mauvais et mauvais pas de la part de la Russie, dont nous discuterons et consulterons bien sûr politiquement sur la manière de réagir”.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala, cette décision était “une preuve supplémentaire que la Russie est le seul agresseur” et a promis de continuer à soutenir l’Ukraine.

“C’est nécessaire pour aider l’Ukraine, et dans notre propre intérêt, nous devons continuer”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que la mobilisation était un “signe de panique”.

“La mobilisation, l’appel à des référendums à Donetsk, c’est tout un signe de panique”, a-t-il dit.

« Sa rhétorique sur les armes nucléaires est quelque chose que nous avons déjà entendu à maintes reprises, et cela nous laisse froid.

La Chine a également pesé, appelant toutes les parties à “engager le dialogue”.

Mad Vlad a déclaré que la Russie avait “beaucoup d’armes” qu’elle était prête à utiliser contre l’Occident Crédit : Sky News