Le gourou de la guerre de Poutine, Alexander Dugin, photographié pour la première fois depuis l’attentat à la voiture piégée lors des funérailles de sa fille après avoir juré de “vengeance”

ALEXANDER Dugin a été vu aux funérailles de sa fille, qui a été tuée dans un attentat à la voiture piégée dont on pense généralement qu’il était dirigé contre lui.

L’homme surnommé le gourou de Vladimir Poutine a été vu pour la première fois alors qu’il se joignait aux personnes en deuil pour les funérailles de Darya Dugina après avoir juré de se venger de l’explosion qui a tué le trentenaire.

Alexander Dugin s’exprimant lors des funérailles de sa fille Crédit : AP

Dugin vu dans les instants après le bombardement Crédit : Twitter/@UrgentAlertNews

Darya Dugina et son père photographiés quelques heures avant l’attaque Crédit : Twitter

Vladimir Poutine a condamné le meurtre “ignoble” de la fille de Dugin Crédit : Reuters

L’homme également décrit comme “le cerveau de Poutine” aurait subi une crise cardiaque suite à l’attentat à la bombe de samedi soir.

Le mystique néo-nazi a échappé de justesse à l’explosion fatale après avoir finalement changé de voiture.

La Russie a bizarrement mis le blâme sur une femme assassin ukrainienne qui, selon elle, s’est faufilée à Moscou avec sa fille de 12 ans.

Lors des funérailles, Dugin, 50 ans, et la mère de Darya, Natalia Melentyeva, 64 ans, étaient assises à côté du cercueil ouvert.

“Elle est morte pour la Russie, en première ligne”, a-t-il déclaré.

« Cette ligne de front est ici, en chacun de nous. Elle a vécu pour la victoire et est morte au nom de la victoire.

Il lui a dit ses derniers mots avant de monter dans son Toyota Land Cruiser : “Papa, je me sens comme un guerrier, je me sens comme un héros.”

Dans un message avant les funérailles, Poutine a déclaré: “Un crime ignoble et cruel a mis fin à la vie de Daria Dugina, une personne brillante et talentueuse avec un vrai cœur russe – gentil, aimant, sympathique et ouvert.”

Fervent partisan de la guerre, Dugin a accusé Poutine de ne pas avoir utilisé toute sa puissance de feu pour écraser l’Ukraine et défier l’Occident.

Dans sa première déclaration depuis l’attentat, Dugin a dénoncé ce qu’il a appelé “l’attaque terroriste menée par le régime ukrainien nazi”.

“Mais ils ne réussiront pas. Nos cœurs aspirent à plus qu’une vengeance ou un châtiment”, a-t-il déclaré.

« C’est trop mesquin, ce n’est pas à la russe. Nous n’avons besoin que de notre victoire. Ma fille a déposé sa vie sur son autel – alors, s’il vous plaît, gagnez.”

Une vidéo prise immédiatement après l’attentat à la bombe montre Dugin avec ses mains sur sa tête en état de choc alors qu’il regarde l’épave brûlante de la voiture.

Des éléments voyous au sein des services de sécurité russes et des résistants qui veulent renverser le régime figurent parmi les suspects.

D’autres experts ont évoqué la possibilité que Poutine lui-même ait ordonné le coup contre Dugin après avoir été critiqué par son conseiller pour ne pas être allé assez loin en Ukraine.

Dugina, une journaliste russe, avait fait des reportages depuis l’Ukraine depuis le début de la guerre pour les médias pro-russes, y compris depuis l’aciérie Azovstal à Marioupol.

Elle a été sanctionnée le mois dernier par le gouvernement britannique comme “contributrice fréquente et très médiatisée de désinformation concernant l’Ukraine”.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attentat de samedi soir sur une autoroute du sud-ouest de Moscou.

Darya a été tuée par une voiture piégée Crédit : Twitter

Son père aurait subi une crise cardiaque Crédit : AP