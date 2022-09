Vendredi, le trafic a reculé d’au moins 6 miles sur l’Interstate 80 en direction est via Joliet, le premier jour de ce qui sera huit week-ends consécutifs de travaux routiers réduisant le trafic à une voie.

Les travaux se poursuivront jusqu’à lundi matin, bien que les responsables du ministère des Transports de l’Illinois aient déclaré s’attendre à ce que la congestion diminue avec le trafic plus léger du week-end tout en conseillant aux automobilistes de rechercher des itinéraires alternatifs.

“Cela a été mieux que prévu”, a déclaré Jose Rios, ingénieur de la région 1 de l’IDOT, vendredi matin, à propos du trafic I-80. « Vous dirigez tellement de trafic sur une seule voie. Il n’y a pas le choix. C’est aussi le trafic de poids lourds.

L’IDOT a déclaré que le tronçon de la I-80 gère généralement 80 000 véhicules par jour, dont 25 % sont du trafic de camions.

Vendredi, des camions en direction est se faufilent le long de l’Interstate 80 à Joliet.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Rios et d’autres responsables de l’IDOT étaient à Shorewood vendredi pour un événement annonçant les détails d’un futur échangeur de l’Interstate 55 sur la Route 59.

Ils ont dit que la I-80 en direction est avait été reculée de 6 à 7 milles pendant la période de pointe du matin.

Les responsables de l’IDOT avertissent depuis des semaines que les automobilistes devraient envisager des itinéraires alternatifs pendant le projet, qui implique des réparations routières entre Raynor Avenue et Gardner Street.

Rios a déclaré que les problèmes de circulation auraient été pires sans la campagne d’information publique, qui comprenait 33 panneaux de messagerie électronique le long de la I-80 avertissant les automobilistes des fermetures de voies le week-end.

Le trafic en direction ouest s’est déroulé sans heurts, mais la situation devrait s’inverser le week-end prochain. IDOT prévoit d’alterner entre les voies en direction est et en direction ouest au cours du projet.

Les voies de l’Interstate 80 en direction ouest à Joliet étaient ouvertes tandis que les voies en direction est étaient bloquées vendredi. Mais la situation devrait s’inverser le week-end prochain lorsque les travaux routiers devraient basculer sur les voies en direction ouest.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’horaire des travaux de fin de semaine se poursuivra, si le temps le permet, les voies étant fermées à 22 h le jeudi et rouvertes à 5 h le lundi.

Les responsables de l’IDOT ont noté qu’il y aurait des périodes où les automobilistes pourraient être frustrés de ne voir aucun travail se produire pendant que les voies sont fermées. Mais ils ont dit que la route devait guérir après les améliorations avant que les voies puissent être rouvertes.

IDOT améliore la surface de la route dans le cadre d’un projet à long terme qui s’étendra sur 16 milles de la route 30 à New Lenox à Ridge Road à Minooka et comprendra de nouveaux échangeurs, le remplacement des ponts de la rivière Des Plaines et de nouvelles voies auxiliaires pour améliorer l’accès aux échangeurs.