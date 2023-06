Le Gotham FC signe Mana Shim pour un contrat de remplacement pour blessure à court terme : pourquoi maintenant ?

Le NJ/NY Gotham FC a signé le milieu de terrain Mana Shim pour un contrat de remplacement de blessure à court terme et elle est immédiatement disponible pour la sélection à partir de dimanche pour le match du club contre les Red Stars de Chicago, a annoncé Gotham. Voici ce que vous devez savoir :

Pourquoi signer Shim maintenant ?

Shim ajoute probablement une certaine profondeur de banc alors que Taylor Smith de Gotham a récemment rejoint la liste des personnes handicapées de 45 jours avec une blessure à la cuisse. Comme une petite coïncidence, cela peut également aider à donner un peu de profondeur car l’équipe perd Lynn Williams et Kristie Mewis à partir du 26 juin, les deux joueuses se présentant au camp de l’équipe nationale féminine des États-Unis avant la Coupe du monde.

Dans le passé, Shim a joué principalement en tant que milieu de terrain, mais on peut lui demander une certaine polyvalence de position compte tenu des besoins en personnel de Gotham. —Yang

Ce qu’ils disent

« Je suis ravi de retourner dans la NWSL au sein du Gotham FC », a déclaré Shim dans un communiqué. « C’est un environnement exigeant et professionnel qui se concentre d’abord sur les joueurs, et ils ont réuni un groupe incroyablement talentueux avec qui je suis honoré de partager le terrain. »

JT Batson, PDG et secrétaire général de US Soccer, a partagé son enthousiasme pour Shim sur Twitter.

Passé

Shim et Farrelly faisaient partie d’un groupe de joueurs qui ont accusé l’ancien entraîneur de la NWSL Paul Riley de coercition sexuelle couvrant plusieurs équipes et ligues depuis 2010 dans un rapport d’enquête de L’athlétisme en septembre 2021.

Avant la saison 2015 des Thorns, Shim s’est empêtré dans la «culture sociale» que Riley avait cultivée à Portland et dans ses équipes précédentes. Au fil du temps, il a commencé à envoyer des SMS plus souvent à Shim et lui a demandé de regarder un film avec lui, même parfois dans son appartement et dans sa chambre d’hôtel.

Après une nuit où l’équipe est sortie dans un bar, Farrelly et Shim se sont retrouvés à l’appartement de Riley. Il leur a offert plus d’alcool dans son appartement, ont déclaré les deux joueurs, et a demandé à Shim de danser avec lui et a fait pression sur les deux coéquipiers pour qu’ils s’embrassent afin que l’équipe n’ait pas à faire un exercice suicide cette semaine-là.

Avec l’aide de son coéquipier Alex Morgan, Shim a envoyé une plainte par courrier électronique au propriétaire de Thorns, Merritt Paulson, et à la directrice des ressources humaines Nancy Garcia Ford en 2015. Garcia Ford a rencontré Shim au sujet de sa plainte. Shim a déclaré que Garcia Ford lui avait dit qu’elle n’avait pas de réclamation légale parce que Shim n’était pas en mesure de fournir des preuves corroborantes.

Cet automne-là, les Thorns ont annoncé que Riley ne serait pas retenu pour une troisième saison. Riley a continué à entraîner le football féminin après son licenciement des Thorns. Il a ensuite été congédié par le Courage après L’Athlétisme histoire a été publiée.

En octobre, les conclusions d’une enquête indépendante menée par l’ancienne procureure générale Sally Q. Yates ont déterminé que la Fédération américaine de football et la NWSL n’avaient pas fourni un environnement sûr aux joueurs et ont ignoré à plusieurs reprises les allégations d’abus et de comportement inapproprié des entraîneurs pendant de nombreuses années. . L’enquête a été commandée par la fédération.

Plus tard ce mois-là, US Soccer a nommé Shim président de son groupe de travail sur la sécurité des participants. US Soccer a créé deux groupes de travail après la publication de l’enquête indépendante de Yates. L’homologue de Shim est Danielle Slaton, membre du conseil d’administration de US Soccer et ancienne joueuse de l’USWNT, qui préside le groupe chargé de mettre en œuvre les recommandations spécifiques du rapport Yates.

