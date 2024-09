Le Gotham FC sera la première équipe de la NWSL à se rendre à la Maison Blanche pour célébrer le championnat

Le Gotham FC, champion en titre de la NWSL, sera la première équipe de la NWSL à se rendre à la Maison Blanche pour célébrer le titre. Le président Joe Biden accueillera l’équipe lundi, réunissant la plupart des joueurs de l’équipe de la saison dernière, y compris Ali Krieger, qui a pris sa retraite à la fin de l’année.

« C’est un moment monumental pour la NWSL », a déclaré Krieger L’Athlétique« Je suis très heureuse que la NWSL soit reconnue à la Maison Blanche et que nous soyons la toute première équipe championne de la NWSL à célébrer ce titre. Ce sera un grand moment pour l’équipe et pour nous dans son ensemble. »

Bien que la Maison Blanche ait déjà honoré l’équipe nationale féminine des États-Unis pour avoir remporté la Coupe du monde, une seule équipe professionnelle de football féminin a été honorée par la Maison Blanche avec une célébration : Sky Blue FC en 2010 pour leur titre de champion en 2009, lors du premier mandat de l’ancien président Barack Obama. Bien qu’il s’agisse d’une ligue professionnelle différente – la Women’s Professional Soccer, qui a existé de 2009 à 2011 – la même franchise recevra le même honneur 14 ans plus tard.

Krieger et l’investisseur de Gotham, Carolyn Tisch Blodgett, ont fait référence au scénario du pire au premier de l’équipe et à la façon dont Gotham a à peine réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de 2023, ayant besoin du dernier jour de la saison régulière.

« Nous pensons vraiment que c’est l’occasion de reconnaître le travail accompli pour remporter ce championnat », a déclaré Tisch Blodgett. Elle a également déclaré que l’équipe ne considérait pas sa visite comme une déclaration politique. « Nous avons été invités par la Maison Blanche. Nous avons été invités par le président Biden pour célébrer cette équipe. »

Mais Krieger et Tisch Blodgett voient aussi l’invitation de la Maison Blanche comme quelque chose de beaucoup plus vaste – pas seulement une image d’une équipe de la NWSL à côté du président, mais un moment qui pourrait aider à mettre la NWSL dans la même conversation que d’autres ligues sportives majeures telles que la NFL, la MLB et la WNBA. La semaine dernière, Biden a accueilli le programme de basket-ball féminin invaincu de Caroline du Sud, dirigé par l’entraîneur-chef Dawn Staley, pour leur victoire au NCAA March Madness.

« C’est une déclaration plus large, cependant. Cela devrait être la norme », a déclaré Tisch Blodgett. « Tout d’abord, j’espère que ce sera nous qui remporterons à nouveau le championnat. Si ce n’est pas le cas, j’espère que celui qui remportera le championnat le fera parce que nous avons maintenant établi la norme. C’est le traitement que méritent nos joueurs lorsqu’ils remportent un championnat en tant que meilleurs athlètes du monde. »

Krieger a déclaré que lundi serait un jour historique pour la NWSL, mais elle souhaite également équilibrer son enthousiasme en profitant pleinement de cette plateforme.

« Je tiens à souligner le manque de couverture historique du sport féminin pendant que nous y sommes et à dire simplement : « Merci pour votre soutien et continuez à mettre en valeur le sport féminin » », a-t-elle déclaré, soulignant qu’il restait encore beaucoup de travail à faire.

« Ce sera une excellente occasion de promouvoir l’équipe, les joueuses et le sport féminin en général », a déclaré Krieger. « La couverture de cette journée aura également une grande importance. Je pense qu’il faut trouver un équilibre entre dire « Merci, nous apprécions votre aide » et dire « Le travail n’est pas terminé ». Nous avons besoin de votre aide pour continuer et de votre soutien. »



Krieger a pris sa retraite après la saison 2023 (Ben Nichols / Getty Images)

En février, le Annonce de l’administration Biden-Harris que la NWSL et l’Association des joueurs de la NWSL s’associeraient au Conseil du président sur les sports, la forme physique et la nutrition pour tirer parti des événements communautaires afin de promouvoir une alimentation saine et l’activité physique. Mais les efforts de la direction de Gotham pour coordonner une célébration du championnat sont antérieurs à cet accord, ayant été en contact avec les personnes concernées de la Maison Blanche depuis la victoire de la finale en novembre 2023.

Le Gotham FC traverse également une période chargée dans son calendrier alors qu’il doit jongler entre la lutte pour le positionnement en playoffs (il vient de prendre la troisième place cette semaine) et la qualification pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

« Ce n’est pas comme si nous nous réveillions en septembre et nous disions : « Nous n’avons rien à faire en septembre, allons à la Maison Blanche ! », a plaisanté Tisch Blodgett. « Évidemment, l’agenda du président est très chargé et fluide. Notre emploi du temps est très chargé. »

L’équipe a joué à Seattle contre le Reign lundi et a pris l’avion pour revenir après la victoire le soir même. Jeudi, elle accueillera le CF Monterrey Femenil dans le cadre de la CONCACAF W Champions Cup, puis devra rapidement revenir à l’action de la saison régulière, en recevant les Utah Royals dimanche à 13 heures au Red Bull Arena dans le New Jersey, avant que les membres de l’équipe de 2023 ne se rendent à Washington, DC, pour l’événement de lundi.

« Il aurait été plus facile de dire non et de dire que nous étions concentrés sur 2024, que nous voulions à nouveau remporter le championnat et passer à autre chose », a déclaré Tisch Blodgett. « Mais nous avons tous collectivement senti que c’était vraiment important. »

Krieger a hâte de retrouver ses coéquipières et de revivre la victoire de 2023, dont elle dit qu’elle se réjouit encore tous ces mois plus tard. Bien que Krieger ait déjà participé à une célébration à la Maison Blanche avec l’USWNT après sa victoire à la Coupe du monde 2015, elle n’a pas pu s’empêcher de rire lorsqu’on lui a demandé si elle donnait des conseils sur ce à quoi s’attendre.

« Écoutez, je n’y suis allée qu’une fois et nous étions tous en train de nous amuser », a-t-elle déclaré. « Je ne sais même pas si j’étais dans mon corps. »

(Photo du haut : Robyn Beck / Getty Images)