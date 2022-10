“Le gorille le plus triste du monde” vit en cage depuis 33 ans, le zoo veut Rs 6 Crore pour la libérer

L’histoire du « gorille le plus triste du monde » qui est captif dans un zoo thaïlandais est devenue virale sur Internet. Les défenseurs des animaux dans le pays ne ménagent aucun effort pour demander la liberté du gorille. Selon le New York Post, les autorités thaïlandaises veulent que l’animal soit libéré dans la nature, mais le propriétaire du zoo a exigé la somme exorbitante de 780 000 $ (environ 6 crore Rs) pour vendre l’animal. Le nom du ‘gorille le plus triste du monde’ est Bua Noi qui signifie ‘Petit Lotus’. Notamment, le nom symbolise la force et la pureté dans plusieurs cultures.

Bua Noi est arrivée au centre commercial Pata de Bangkok en 1990 alors qu’elle n’avait qu’un an. Malheureusement, elle a été gardée derrière des enclos méfiants depuis. Non seulement le groupe thaïlandais de défense des droits des animaux PETA, mais même la chanteuse pop emblématique Cher ont demandé au gardien de Bua Noi de libérer l’animal depuis 2015. Les militants pensent que le gorille méritait de mourir paisiblement dans son habitat naturel entouré d’autres gorilles. Le propriétaire du zoo de Pata a déclaré à Varawut Silpa-Archa, ministre thaïlandais des Ressources naturelles et de l’Environnement, qu’il relâcherait l’animal en échange de 30 millions de bahts thaïlandais.

Au milieu de cela, le secrétaire du ministre des Ressources naturelles, Thanetpol Thanaboonyawat, a informé qu’ils avaient organisé un événement caritatif de collecte de fonds pour la liberté du gorille, mais qu’il n’avait pas encore collecté suffisamment de fonds. Lors d’une interaction avec ViralPress, Thanaboonyawat a déclaré: «Nous avons organisé des activités dans le passé pour faire campagne pour la libération de Bua Noi et pour collecter des fonds. Nous avons collecté des dons auprès des supporters de Bua Noi. Mais le problème est que le propriétaire refuse de vendre Bua Noi. Quand il accepte de la vendre, le prix est trop élevé.

Le porte-parole a révélé que le gouvernement n’est pas en mesure d’intervenir car Bua Noi est considéré comme une propriété privée. Apparemment, elle a été achetée par le propriétaire en Allemagne à l’âge d’un an pour 3 millions de bahts thaïlandais. Il a expliqué: “Le propriétaire a acheté Bua Noi avant que des lois ne soient introduites pour empêcher le commerce et la propriété d’animaux en voie de disparition et d’animaux sauvages.”

Notamment, les gorilles en bonne santé vivent une durée de vie d’environ 35 à 40 ans, maintenant Bua Noi a 33 ans et les militants veulent que l’animal connaisse la liberté au moins pendant les dernières années de sa vie.

