“Le gorille le plus solitaire du monde” Bua Noi passera un autre Noël enfermé dans une petite cage dans “l’endroit le plus triste de la planète”

LE “gorille le plus solitaire du monde”, qui a été tragiquement détenu dans une minuscule cage en béton pendant la majeure partie de sa vie, est sur le point de passer un autre Noël dans “l’un des endroits les plus tristes du monde”.

Bua Noi est enfermée dans sa cage depuis plus de trente ans, après d’innombrables efforts de groupes de campagne internationaux et de célébrités telles que Cher pour sauver le singe solitaire.

Le gorille est sur le point de passer un autre Noël derrière les barreaux, après avoir été détenu dans le zoo controversé pendant plus de trente ans 1 crédit

Bua Noi est le seul gorille vivant de Thaïlande 1 crédit

Le gorille a été mis en cage dans le zoo de Pata en Thaïlande, qui est placé au-dessus d’un supermarché.

Son propriétaire a révélé qu’il ne libérerait Bua Noi que s’il était payé jusqu’à 700 000 £, ce qui signifie qu’elle sera probablement isolée pendant une autre saison festive.

Un rapport de 2019 expliquait comment le gorille s’arrachait les cheveux et se roulait anxieusement dans sa cage.

Des scènes de séquences filmées la montraient également visiblement déprimée alors qu’elle regardait à travers les barreaux de sa cage solitaire avec ennui.

Jason Baker, vice-président senior de PETA Asie qui fait campagne pour la libération des gorilles depuis 2012, a déclaré : « Bua Noi la gorille souffre d’une détresse psychologique extrême dans l’enceinte en béton dans laquelle elle est confinée seule depuis près de 40 ans, plus longtemps que la plupart des Thaïlandais sont vivants.

«PETA a proposé à plusieurs reprises de la transférer, ainsi que tous les autres animaux du zoo de Pata, dans des sanctuaires réputés, où ils auraient des arbres à grimper, de l’herbe à rouler et d’autres animaux avec lesquels socialiser.

“Cette installation minable est internationalement condamnée comme l’un des pires zoos du monde. Tous les animaux retenus captifs là-bas sont confinés dans des enclos pitoyablement petits et stériles et privés de soleil, d’air frais et d’opportunités de faire de l’exercice ou d’adopter un comportement qui a du sens pour eux.

Bua Noi a été transférée d’Allemagne au centre commercial à l’âge d’un an et est depuis restée piégée dans sa cage exiguë et sale.

Le ministre thaïlandais de l’environnement, Varawut Silpa-archa, a également déclaré qu’il souhaitait voir Bua Noi déplacé vers un sanctuaire.

Cependant, son secrétaire a déclaré: «Nous avons organisé des activités dans le passé pour faire campagne pour la libération de Bua Noi et pour collecter des fonds.

« Nous avons collecté des dons auprès des supporters de Bua Noi. Mais le problème est que le propriétaire refuse de vendre Bua Noi.

« Quand il accepte de la vendre, le prix est trop élevé. Bua Noi est considérée comme une propriété privée, nous ne pouvons donc rien faire pour l’enlever.

Cher s’est également déjà rendu sur Twitter en disant: “Cet homme fait [money] de la souffrance de ces pauvres animaux piégés.

“Je dois me joindre aux militants des droits des animaux et aux gentilles personnes de Bangkok.”

Le zoo de Pata abrite non seulement le gorille à l’aspect sombre, mais plus de 200 espèces, dont des tigres, des ours et des pythons.

Un rapport d’International Animal Rescue a affirmé que certains animaux avaient été laissés pour morts.

Avec un autre Noël derrière les barreaux à l’horizon, Jason Baker de PETA a ajouté : “Chaque animal du zoo de Pata endure une peine à perpétuité – quelque chose qui n’est pas infligé même aux criminels thaïlandais les plus durs – pour être simplement différent des humains.

“Mais ils pourraient avoir une vie pleine de sens s’ils étaient transférés dans un établissement qui leur fournirait la stimulation mentale et le confort physique de l’environnement naturaliste dont ils ont besoin.

« Nous remercions le ministère thaïlandais des Ressources naturelles et de l’Environnement pour ses efforts. J’exhorte tout le monde à maintenir la pression sur le zoo de Pata et à exiger qu’il laisse PETA aider à retirer ces animaux dans des sanctuaires réputés qui répondraient à leurs besoins physiques et mentaux.

Le zoo de Pata a défendu la prise en charge de Bua Noi, la directrice affirmant que la critique de son bien-être “ne me concerne pas”.