Jared Goff remit en place son pouce droit disloqué et continua à jouer.

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles espère que cela ne l’empêchera pas de participer à la finale de la saison régulière contre l’Arizona.

Ce n’est pas grave pour le moment », a déclaré Goff, qui était 23 sur 42 pour 224 verges et une interception dans la défaite 20-9 des Rams à Seattle dimanche. «Ce n’est pas terrible. Eh bien, à demain.

Goff a été blessé quand il a frappé le pouce sur un casque au troisième quart, mais a pu le mettre en place et n’a pas manqué un jeu.

LA a également perdu le demi offensif Darrell Henderson en raison d’une blessure à la cheville au troisième quart. Henderson, qui a couru 62 verges, a été blessé en étant trébuché par derrière.

À East Rutherford, New Jersey, Frank Gore a couru vers un autre jalon de sa carrière, puis a été contraint de regarder la deuxième victoire des Jets de New York depuis la ligne de touche.

Le porteur de ballon de 37 ans est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NFL à courir pour 16000 verges, rejoignant le Pro Football Hall of Famers Emmitt Smith (18355) et Walter Payton (16726). Mais sa course de 4 verges au quatrième quart pour le mettre à exactement 16000 était sa dernière de la victoire 23-16 sur Cleveland dimanche en raison d’une blessure à la poitrine.

L’entraîneur Adam Gase n’a eu aucune mise à jour immédiate sur Gore, qui a terminé avec 14 courses pour 48 verges. On ne sait pas si Gore sera en mesure de disputer la finale de la saison dimanche prochain en Nouvelle-Angleterre dans ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière dans la NFL. Gore a déclaré qu’il parlerait de jouer une autre saison avec sa famille pendant l’intersaison.

Le joueur de ligne offensive de sauvegarde des Jets Josh Andrews s’est blessé à l’aine dans le match, tandis que les secondeurs des Browns Tae Davis et Sione Takitaki se sont blessés aux chevilles. Aucun d’eux n’est revenu.

Dans d’autres blessures autour de la ligue, Patrick Mahomes a perdu l’un de ses principaux objectifs à Sammy Watkins, qui a quitté la victoire 17-14 de Kansas City contre Atlanta avec une blessure au mollet et n’est pas revenu. Le secondeur des Chiefs Ben Niemann s’est également blessé aux ischio-jambiers.

Le plaqueur défensif de Philadelphie Fletcher Cox et le secondeur Shaun Bradley ont tous deux quitté le match des Eagles à Dallas avec des stingers. Sécurité des Cowboys Darian Thompson est dans le protocole de commotion cérébrale.

Autres blessures notables:

Le gardien de Houston Brent Qvale a subi une commotion cérébrale et le plaqueur gauche Laremy Tunsil s’est blessé au pied au deuxième quart de la défaite 37-31 des Texans contre Cincinnati.

Le demi de coin des Bengals William Jackson est parti avec une commotion cérébrale après avoir heurté sa coéquipière Jessie Bates sur un jeu.

Le receveur large de Denver, KJ Hamler, a subi une commotion cérébrale au premier quart de la défaite des Broncos 19-16 contre les Chargers de Los Angeles.

Sécurité des chargeurs Rayshawn Jenkins s’est blessé à la cheville et le plaqueur offensif Bryan Bulaga (pied) a été blessé en première période et n’est pas revenu. CB Casey Hayward (ischio-jambiers) n’a pas joué pendant la seconde période. Le receveur large Keenan Allen (ischio-jambiers) était inactif pour la première fois depuis 2016 après avoir tenté de passer par des échauffements. Le récepteur large Pro Bowl est entré dans la deuxième semaine de l’AFC avec 100 réceptions.

Le centre de Baltimore, Patrick Mekari, a laissé la victoire 27-13 des Ravens contre les Giants de New York en raison d’une blessure au dos.

Le plaqueur gauche de la Caroline, Trent Scott, est parti au début du troisième quart de la victoire 20-13 des Panthers contre Washington en raison d’une blessure à l’épaule et n’est pas revenu. Scott remplaçait déjà le démarreur blessé Russell Okung, qui était inactif.

