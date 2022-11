Le GOP voit de légers gains de votes latinos, des pertes douloureuses de candidats

MIAMI (AP) – Les républicains avaient placé des espoirs sur une liste de candidats latinos à travers le pays alors qu’ils cherchaient à faire des gains avec les électeurs latinos lors d’une élection de mi-mandat qui, selon certains, donnerait de vastes victoires au GOP.

Le verdict a été mitigé.

Alors que les candidats de la Maison républicaine ont fait des percées modestes parmi les électeurs latinos en 2022 par rapport à 2018, plusieurs candidats du GOP Latina dans des courses de haut niveau ont perdu.

Dans l’ensemble, la Chambre verra un gain net d’au moins huit membres latinos, dont sept démocrates, selon un décompte de l’Association nationale des élus et nommés latinos.

Avec les ajouts, le Parti républicain comptera désormais 11 membres latinos à la Chambre, tandis que les démocrates en auront 35, avec une course mettant en vedette un Latino démocrate toujours indécis, a déclaré NALEO. Cela portera la représentation totale des Latinos au Congrès à 11 %, soit moins que les 19 % de la population latino aux États-Unis.

“Ce n’est évidemment pas le résultat que beaucoup d’entre nous attendaient, mais cela apporte toujours de l’espoir”, a déclaré Wadi Gaitan, directeur de la communication du groupe conservateur Libre Initiative, qui mobilise les électeurs latinos pour aider à faire élire les républicains. “Les incursions inspirent les Latinos et les Latinas à chercher un bureau.”

Les coups ont été ressentis au Texas et en Virginie, où la représentante démocrate Abigail Spanberger a prévalu sur la républicaine Yesli Vega, fille d’immigrants salvadoriens, dans l’une des courses les plus chères et les plus compétitives du pays. Vega, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, est un ancien officier de police qui a coprésidé l’année dernière la coalition électorale latino du gouverneur républicain Glenn Youngkin.

Dans le sud du Texas, les démocrates ont conservé deux des trois districts fortement latinos ciblés de manière agressive par les candidats républicains latinos, qui se sont surnommés les « tacos épicés » après un commentaire de la première dame Jill Biden selon lequel les Latinos étaient « aussi uniques » que les tacos du petit-déjeuner de San Antonio. Plus tard, elle s’est excusée pour la remarque.

Le GOP a remporté une victoire avec la femme d’affaires latina Monica de la Cruz qui y a remporté un quartier nouvellement redessiné. Mais dans une course rare entre deux membres en exercice du Congrès – tous deux latinos – dans un district à tendance démocrate, la représentante républicaine américaine Mayra Flores a été évincée.

Flores, qui a marqué l’histoire lors d’une élection spéciale plus tôt cette année en devenant la première députée née au Mexique, a déclaré que la région fortement hispanique a toujours été conservatrice, en mettant l’accent sur la foi et les valeurs familiales, ce qui a eu un impact croissant sur le GOP.

« L’avenir du sud du Texas est républicain. Nous n’avons pas reculé », a déclaré Flores. “Petit à petit, nous allons avoir des impacts plus importants.”

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a obtenu un pourcentage légèrement plus élevé d’électeurs latinos en 2022 qu’il y a quatre ans, 42% maintenant contre 35% alors, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de près de 3 400 électeurs dans l’État.

Dorian Caal, directeur de la recherche sur l’engagement civique à NALEO, met en garde contre les hypothèses larges, affirmant que la répartition réelle du soutien latino doit être analysée jusqu’aux circonscriptions, ce qui peut prendre du temps.

“Cela revient vraiment à ne pas prendre le vote latino pour acquis”, a déclaré Caal.

En Floride, les républicains ont investi massivement et les gains ont été prononcés, selon AP VoteCast. Plus de la moitié des électeurs latinos ont soutenu le gouverneur républicain Ron DeSantis et le sénateur républicain Marco Rubio, contre moins de la moitié en 2020 soutenant Trump. DeSantis a gagné un pourcentage légèrement plus élevé d’électeurs latinos cette année qu’en 2018. Il est également devenu le premier gouverneur républicain depuis Jeb Bush en 2002 à remporter Miami-Dade, le plus grand comté de l’État et celui avec une population immigrée influente.

De nombreux analystes ont souligné la victoire écrasante en Floride, affirmant que le GOP doit reproduire le modèle dans tout le pays. Bien que l’alignement sur Trump ait pu blesser des candidats dans d’autres domaines, cela les a aidés en Floride.

Les républicains ont augmenté leur représentation latino à la Chambre en ajoutant Anna Paulina Luna, qui a une ascendance mexicaine et a remporté un district nouvellement redessiné. Luna a déclaré qu’elle croyait que Trump avait remporté les élections de 2020 et, plus tôt cette année, a fait la promotion d’un film qui a été discrédité qui prétend que les gens ont été payés pour voyager parmi des boîtes de dépôt et les bourrer de bulletins de vote frauduleux lors du vote présidentiel de 2020.

Une autre victoire remportée par le GOP s’est transformée en une étape importante dans l’Oregon lorsque la républicaine Lori Chavez-DeRemer a renversé un rouge de district. Elle et la démocrate Andrea Salinas, qui a gagné dans un autre district, seront les premières femmes latines du Congrès de l’Oregon.

Au Nevada, les démocrates ont conservé le contrôle du Sénat avec la victoire de la titulaire Catherine Cortez Masto, la première et la seule Latina au Sénat.

Melissa Morales, fondatrice de Somos PAC, un groupe qui mobilise les électeurs latinos pour les démocrates, a déclaré que les Latinos étaient essentiels pour faire réélire Cortez Masto. Cortez Masto a remporté 60% des votes latinos, selon AP VoteCast.

« Nous ne sommes pas un géant endormi. Nous sommes un géant stratégique », a déclaré Morales. « En fin de compte, il peut toujours y avoir plus d’investissements. C’est ce sur quoi nous allons insister. »

De retour dans le sud du Texas, le représentant démocrate américain Vicente Gonzalez, qui a battu Flores, partage le sentiment, affirmant que le parti doit augmenter ses investissements dans les communautés latino-américaines et donner la priorité aux problèmes de «viande et pommes de terre» qui sont importants pour les électeurs locaux.

“La seule façon de transformer davantage le Texas en bleu consiste à collecter de grandes quantités de ressources”, a déclaré Gonzalez.

Coronado a rapporté d’Austin, Texas. La rédactrice de l’Associated Press, Hannah Fingerhut à Washington, a contribué à ce rapport.

Adriana Gomez Licon et Acacia Coronado, Associated Press