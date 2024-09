Le GOP utilise la « peur du grand remplacement » pour promouvoir de nouvelles « tactiques de suppression des électeurs »

Alors que les républicains de tout le pays tirent la sonnette d’alarme sur le risque de vote illégal de non-citoyens lors de la prochaine élection présidentielle – et mettent en place des mesures pour l’empêcher – ils ont dressé un tableau suggérant qu’il s’agit d’une fraude généralisée qui menace la légitimité des résultats. Mais les experts affirment que c’est le contraire qui est vrai et que ces efforts pour limiter ce qui n’est en réalité qu’un faux problème ne sont guère plus que des tactiques de suppression des électeurs.

Les responsables et militants républicains, qui fondent leurs revendications sur l’afflux de migrants ces dernières années le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, s’inquiètent de plus en plus du risque de voir des non-citoyens voter à l’approche du mois de novembre. Les responsables ont procédé à un examen et à une purge des listes électorales, à l’introduction d’amendements constitutionnels sur les bulletins de vote des États et à la publication de décrets dans le cadre des efforts visant à contrecarrer ces fraudes électorales.

En Louisiane, un État qui interdit explicitement le vote des non-citoyens dans sa constitution, le gouverneur républicain Jeff Landry a récemment signé un décret exigeant que les agences d’État qui proposent des formulaires d’inscription des électeurs incluent une clause de non-responsabilité selon laquelle seuls les citoyens américains peuvent voter.

« Le vote est un privilège réservé aux citoyens américains, et il est crucial que nous respections cette norme », a-t-il déclaré. a écrit dans un message du dimanche à X mettant en évidence la commande.

Mais cette norme est déjà respectée par les structures d’application de la loi en place au niveau fédéral pour dissuader les citoyens non américains de participer à ce type de fraude électorale, a fait valoir Jonathan Diaz, directeur du plaidoyer et des partenariats pour le Campaign Legal Center.

« Est-ce que vous risqueriez une peine de prison et une éventuelle expulsion pour voter pour la présidence ? Cela ne me semble pas être un bon compromis », a-t-il déclaré à Salon. « Les sanctions sont très lourdes et les gens qui passent par le système d’immigration, qui sont ici dans ce pays et ne sont pas citoyens américains, ont tendance à être très prudents dans le respect de la loi parce qu’ils ne veulent pas être expulsés et ne veulent pas être accusés d’un crime. Ce ne sont pas des agents politiques avisés.

« Tous ces efforts importants et spectaculaires que font ces procureurs généraux des États, le président de la Chambre et toutes ces personnes ne sont en réalité que du théâtre politique », a ajouté Diaz.

La loi américaine interdit déjà aux non-citoyens de voter aux élections fédérales, les contrevenants étant passibles de sanctions allant d’une amende à un an d’emprisonnement, voire à l’expulsion. Pour s’inscrire sur les listes électorales, les personnes doivent également confirmer, sous peine de parjure, qu’elles sont citoyennes américaines.

La loi fédérale exige également que les États examinent et mettent à jour régulièrement leurs listes électorales et radient toute personne inéligible. Presse associéeAucune constitution d’État n’autorise explicitement les non-citoyens à voter, et de nombreux États ont également des lois leur interdisant de voter pour les fonctions publiques (bien qu’une poignée de municipalités à l’échelle nationale autorisent les non-citoyens à voter à certaines élections locales).

En réalité, cette forme de fraude électorale est extrêmement rare. Les audits des États et les rapports de groupes couvrant l’ensemble du spectre politique ont révélé à maintes reprises qu’un nombre infime de non-citoyens s’inscrivent pour voter et qu’un nombre encore plus restreint parvient à voter.

UN Analyse du Centre Brennan des 42 juridictions ayant participé aux élections de 2016, seuls 30 incidents de vote présumé – non prouvé – de non-citoyens ont été constatés sur 23,5 millions de votes comptabilisés, ce qui représente seulement 0,0001 % des voix.

Les analyses du Cato Institute, un groupe de réflexion libertaire, et de la base de données de la fondation ultraconservatrice Heritage Foundation ont également trouvé peu de preuves d’inscription et de vote d’électeurs non-citoyens, et encore moins de fraude généralisée. scie que le nombre de votes de non-citoyens découverts par les audits de l’État en 2016 allait de seulement trois sur plus d’un million de votes au Nevada à 41 en Caroline du Nord, où près de cinq millions de votes ont été exprimés. analyse ultérieureUne étude des données de la Heritage Foundation menée par le groupe de défense des droits des immigrés American Immigration Council a révélé que seulement 68 cas documentés de non-citoyens ayant voté dans la base de données du groupe de réflexion remontant aux années 1980. Ce chiffre représente moins de 5 % des cas répertoriés dans la base de données de la Heritage Foundation, et sur des millions de bulletins de vote déposés au cours de cette période, ces chiffres sont infimes.

« Le nombre de non-citoyens qui s’inscrivent ou votent est infime, et la plupart du temps, c’est par inadvertance. Ce n’est pas comme s’ils étaient malveillants », a déclaré Ron Hayduk, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de San Francisco, dont les recherches portent sur les lois relatives au vote des non-citoyens.

Si des non-citoyens finissent par figurer sur les listes électorales, c’est généralement en raison d’erreurs administratives et administratives, et leur nombre n’est pas suffisamment important pour influencer le résultat de l’élection, a expliqué Diaz.

« Même lorsqu’il y a ces quelques cas, ce n’est pas pour les raisons évoquées », a ajouté Hayduk, « que les démocrates laissent entrer les immigrants dans le pays, ils les enregistrent activement pour gagner les élections, et le font d’une manière qui dilue les votes des citoyens et constitue une stratégie pour vaincre les républicains, de manière illégitime. »

Lors d’une conférence de presse plus tôt cette année sur le Safeguard Voter Eligibility Act, un projet de loi derrière lequel se rallient les membres républicains du Congrès et qui exigerait une preuve de citoyenneté pour s’inscrire pour voter, le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, R-La., a insisté sur le fait que le vote des non-citoyens était une préoccupation mais n’a pas fourni d’exemples spécifiques pour étayer cette affirmation.

« Nous savons tous, intuitivement, que de nombreux clandestins votent aux élections fédérales », a déclaré Johnson, « mais ce n’est pas quelque chose qui est facilement prouvable. »

Diaz a cependant déclaré que l’échec des responsables électoraux concernés à poursuivre et à obtenir des condamnations dans les cas qui pourraient théoriquement survenir à cause du vote généralisé des non-citoyens montre à la fois que les mesures de protection contre ce phénomène fonctionnent et que le problème est largement exagéré.

S’il y avait « un nombre aussi important de citoyens non américains inscrits sur les listes électorales », a-t-il soutenu, « les mêmes procureurs généraux et secrétaires d’État qui font la promotion de ce récit » à chaque cycle électoral « les poursuivraient et obtiendraient des condamnations, et cela n’arrive tout simplement pas ».

Néanmoins, les responsables électoraux des États républicains ont pris un certain nombre de mesures pour réduire le risque de fraude électorale.

La semaine dernière, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott annoncé Plus de 6 500 non-citoyens potentiels ont été radiés des listes électorales de l’État depuis 2021, dont près de 2 000 ayant « un historique électoral » et qui ont été renvoyés pour enquête par le bureau du procureur général. En août, le secrétaire d’État de l’Ohio, Frank LaRose, un républicain, a également déclaré qu’il avait renvoyé 138 non-citoyens apparents qui avaient récemment voté et 459 autres qui se sont inscrits mais n’ont pas voté. Ces chiffres ne représentent qu’une petite fraction des 18 millions d’électeurs inscrits au Texas et des plus de 8 millions dans l’Ohio.

Les responsables de l’Alabama et de la Géorgie ont fait des annonces similaires, le secrétaire d’État de l’Alabama, Wes Allen, un républicain, déclarant récemment que 3 251 personnes auparavant répertoriées comme non-citoyens par le gouvernement fédéral étaient passées au statut d’inactif sur les listes électorales de l’État, qui comprennent plus de 3 millions d’électeurs inscrits, selon l’AP.

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, a indiqué que 1 634 non-citoyens potentiels avaient tenté de s’inscrire pour voter entre 1997 et 2022, mais avaient échoué lorsque les responsables électoraux les avaient signalés. Pendant cette période, la Géorgie avait enregistré des millions d’autres électeurs éligibles.

Au lendemain des précédents cycles électoraux, a expliqué Diaz, il n’était pas rare que les responsables qui prétendaient avoir identifié un grand nombre d’électeurs non-citoyens inscrits présumés modifient leurs déclarations pour noter que les contrevenants présumés étaient pour la plupart des personnes qui n’avaient pas été citoyens à un moment donné, mais qui avaient été naturalisées et légalement inscrites.

« Ils s’appuient sur des bases de données et des ressources obsolètes et en font tout un plat pour marquer des points politiques et pour diffuser l’idée que nos élections sont fondamentalement défectueuses et entachées par le vote des non-citoyens, de sorte que si leur camp perd, ils puissent en faire valoir la raison », a expliqué Diaz. « Si leurs candidats favoris gagnent, je pense qu’ils deviendront soudainement très silencieux sur ce prétendu problème du vote des non-citoyens. Ce n’est un problème que lorsqu’ils perdent. »

Suivant les traces du Dakota du Nord, du Colorado, de l’Alabama, de l’Ohio et de la Floride, où les électeurs ont adopté des amendements entre 2018 et 2022 limitant le vote aux « seuls » citoyens, les législatures dirigées par les républicains dans huit États – Iowa, Missouri, Caroline du Nord, Oklahoma, Caroline du Sud, Idaho, Kentucky et Wisconsin – ont introduit des amendements constitutionnels sur leurs bulletins de vote de novembre visant à déclarer explicitement la même chose.

Au Texas, le procureur général républicain Ken Paxton a créé mercredi un compte de courrier électronique dédié aux signalements de violations présumées des lois électorales, citant « une croissance significative de la population de non-citoyens », et Raffensperger a autorisé la semaine dernière une obligation pour les bureaux de vote d’afficher des panneaux en anglais et en espagnol alertant les non-citoyens qu’il est illégal pour eux de voter.

Ces dernières semaines, les républicains du Wisconsin ont déposé une série de poursuites contestant le processus de vérification de la citoyenneté des électeurs inscrits, tandis que certains en Caroline du Nord ont poursuivi le conseil électoral de l’État, l’accusant de ne pas avoir appliqué une nouvelle loi visant à exclure des listes électorales les personnes qui demandent à être exclues du service du jury parce qu’elles ne sont pas citoyennes.

Parallèlement à la mesure visant à exiger une preuve de citoyenneté pour voter – une mesure que de nombreux Américains ne sont pas facilement disponibles — ces efforts pour enrayer la fraude électorale servent à « justifier l’imposition, comme cela a été le cas historiquement, de procédures restrictives d’inscription des électeurs », a déclaré Hayduk. Le plus souvent, ces mesures « privent de leurs droits les citoyens éligibles qui ont tendance à avoir de faibles revenus, des personnes ayant un niveau d’éducation inférieur, souvent des électeurs urbains qui ont tendance à s’inscrire et à voter pour les démocrates ».

Le « roulement de tambour » des allégations de vote des non-citoyens, a-t-il expliqué, alimente également les soupçons qui peuvent motiver les gens à se rendre dans les bureaux de vote et à « intimider » ou harceler les autres pendant le processus de vote, ou à placer des pancartes dans les quartiers à forte population d’immigrants, de latinos ou d’Américains d’origine asiatique, indiquant l’illégalité du vote des non-citoyens.

Ce comportement peut avoir « un énorme effet dissuasif, en particulier sur les citoyens naturalisés, qui sont souvent ceux ciblés par ces efforts », a ajouté Diaz.

Les responsables républicains qui avancent ces affirmations courent également le risque de perturber et de mettre à rude épreuve le processus des administrations électorales si cela incite leurs partisans à soumettre des listes contenant des milliers de personnes potentiellement inéligibles à leurs bureaux électoraux locaux et à exiger qu’elles soient supprimées, a-t-il ajouté, notant que de nombreux États ont un processus formel qui permet aux électeurs de contester l’éligibilité des autres et oblige les administrateurs à évaluer et à vérifier ou à statuer sur ces contestations.

Hayduk a soutenu que la mobilisation républicaine derrière ces accusations « pose également les bases » pour qu’ils puissent imputer des accusations infondées à des non-citoyens, « contester les élections, les faire durer, créer le chaos et peut-être motiver les gens à commettre un autre attentat le 6 janvier ».

« Les grandes craintes de remplacement, les restrictions d’immigration, la justification de la nécessité d’avoir une carte d’électeur, une preuve de citoyenneté, tout cela – ce sont fondamentalement des tactiques de suppression des électeurs qui sont en cours ou mises en œuvre dans de nombreux États du pays, et ils veulent le faire au niveau national », a déclaré Hayduk.

« Je pense que cela alimente toute cette notion de savoir qui sont les détenteurs légitimes de ce pouvoir précieux, le droit de vote ? », a-t-il ajouté. « Qui sont les vrais Américains ? Quelle est la nature de l’Amérique ? Cela renvoie aux grands débats qui ont lieu dans le pays. »