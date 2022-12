Le GOP trébuche avec des indépendants qui ont contribué aux malheurs de mi-mandat

EAGAN, Minnesota (AP) – Alors que la publicité de clôture du républicain Tyler Kistner était diffusée le mois dernier dans l’un des districts du Congrès les plus compétitifs des États-Unis, Vickie Klang a estimé qu’il manquait quelque chose.

Le technicien vétérinaire de 58 ans et électeur indépendant autoproclamé a regardé le spot de 30 secondes montrer des images granuleuses en noir et blanc du président Joe Biden avec la représentante démocrate à deux mandats Angie Craig superposées à ses côtés. Le narrateur a décrit de manière inquiétante la vie en Amérique comme “dangereuse et inabordable” en raison d’une alliance entre les deux démocrates.

Absent de l’annonce, pensait Klang, il y avait quelque chose de proche d’une solution au-delà de l’élection de Kistner.

« Vous ne me dites jamais ce que vous allez faire pour l’État ou le pays », se souvient Klang. “C’est une énorme sortie.”

Klang a finalement soutenu Craig, contribuant à une victoire de 5 points de pourcentage pour un titulaire démocrate que les républicains ont dépensé plus de 12 millions de dollars pour renverser. Du Maine à la Californie, les républicains ont fait face à des revers inattendus similaires avec la petite mais cruciale tranche d’électeurs qui ne s’identifient à aucun des principaux partis, selon AP VoteCast, une vaste enquête nationale sur l’électorat.

Les candidats de la Maison républicaine à l’échelle nationale ont remporté le soutien de 38% des électeurs indépendants lors des élections de mi-mandat du mois dernier, a montré VoteCast. C’est bien en deçà des 51% que les démocrates ont marqués avec le même groupe en 2018 lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir en remportant 41 sièges. La piètre performance du GOP parmi les indépendants aide à expliquer en partie pourquoi les républicains n’ont renversé que neuf sièges, obtenant une majorité élimée qui a déjà soulevé des questions sur la capacité du parti à gouverner.

Certains stratèges républicains affirment que cette découverte est un signe que les messages qui résonnent lors des primaires du parti, y compris les critiques virulentes de Biden, ont été moins efficaces lors de la campagne électorale générale, car les électeurs indépendants recherchaient plus que l’opposition.

“Vous devez leur dire ce que vous allez faire”, a déclaré David Winston, un sondeur républicain et conseiller principal des républicains de la Chambre qui avait critiqué la stratégie de messagerie des candidats du GOP cette année. «D’une manière ou d’une autre, les campagnes républicaines ont réussi à ne pas le faire. Et c’est un vrai problème sérieux.

Dans la partie nord du 2e district du Congrès du Minnesota, une bande de lacs et d’anciennes terres agricoles grouillant de développement près des villes jumelles, plus d’une douzaine d’électeurs indépendants font écho à l’évaluation de Winston.

Contrairement à Klang, qui a grandi dans une famille démocrate syndicale, Steve Stauff de Shakopee, à 20 miles à l’ouest, a grandi dans une maison républicaine rurale et conservatrice. Les deux partagent une histoire récente de vote pour les candidats républicains et démocrates à l’échelle de l’État, ainsi que pour le candidat indépendant au poste de gouverneur Jesse Ventura en 1998.

Mais le message de Kistner, comme ceux d’autres challengers républicains perdants dans des courses ciblées, semblait viser davantage les républicains que les électeurs swing: reliant simplement Craig à Biden, dont la désapprobation du travail avait dépassé l’approbation, et la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi, largement impopulaire auprès des républicains.

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a dévoilé une proposition de campagne en septembre intitulée “Engagement envers l’Amérique”, présentée comme un programme du GOP. Cependant, la proposition, une collection d’objectifs reconditionnés tels que l’augmentation de la production nationale de pétrole, était légère sur les détails et peu mentionnée pendant la campagne.

“On nous disait simplement” Pelosi mauvais, Biden mauvais, donc Craig mauvais “, au lieu d’entendre” C’est mon plan pour représenter ce district “”, a déclaré Stauff, un représentant commercial de 42 ans. “Si vous ne m’apportez pas de solutions aux problèmes que vous pensez que nous avons, comment puis-je vous prendre au sérieux?”

VoteCast suggère que les électeurs indépendants ont fait la distinction entre les problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis et la culpabilité de Biden à leur égard. Alors que peu d’indépendants ont déclaré que l’économie se porte bien et qu’environ les deux tiers ont désapprouvé la gestion de Biden, les indépendants étaient légèrement plus susceptibles de dire que l’inflation est le résultat de facteurs indépendants de la volonté de Biden que que Biden est à blâmer, 51% à 47%, selon l’enquête.

Mais cette nuance manquait souvent dans le message politique du GOP.

Une publicité d’octobre de Kistner incluait l’affirmation suivante : « Vous vous sentez désespéré ? Merci Joe Biden et Angie Craig », un point qui n’a pas réussi à atterrir avec Kathy Lewis, une électrice indépendante de Lakeville, Minnesota.

“Je comprends à quel point c’est si dur pour les gens”, a déclaré Lewis, un membre du conseil scolaire de 71 ans dans la banlieue à tendance républicaine au sud-ouest de St. Paul. « Je n’ai jamais vraiment cru que le président, peu importe qui c’était… n’avait jamais vraiment contrôlé l’inflation. Ils ont peut-être eu un effet dessus, mais ils ne l’ont pas vraiment contrôlé d’une manière ou d’une autre.

Les démocrates ont fait beaucoup mieux parmi les vrais indépendants et ceux qui penchent vers un parti qu’ils ne l’ont fait au cours des derniers mandats lorsqu’ils ont également occupé la Maison Blanche, selon l’analyse des enquêtes post-électorales du Pew Research Center auprès des électeurs auto-identifiés en 2014, 2010 et 1998.

Alors que des questions subsistaient à l’automne sur le rôle que la décision de la Cour suprême de juin annulant le précédent historique de 1973 sur les droits à l’avortement Roe v.Wade jouerait lors des élections, plusieurs indépendants du 2e district du Minnesota l’ont cité comme un problème moteur dans leur soutien à Craig.

Environ 7 électeurs indépendants sur 10 qui ne se rangent du côté d’aucun des partis pensent que l’avortement devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas, selon VoteCast, qui a également constaté que de nombreux électeurs de tous les partis hésitaient à soutenir des candidats considérés comme extrêmes.

Pamela Olson, une indépendante de la campagne Farmington, Minnesota, a déclaré qu’elle ne vote généralement pas sur une seule question. Elle n’a pas non plus voté pour Craig en 2020. Cela a changé avec la décision du tribunal, à la lumière de la décision du tribunal, du soutien de Craig au droit à l’avortement et de l’opposition de Kistner dans la plupart des cas.

« Il s’agit de libertés dans ce pays. Et je pense que cela dépend entièrement d’une femme et de son médecin », a déclaré Olson, un ingénieur de 56 ans. “Il doit y avoir un choix pour ces personnes, pas pour que quelqu’un d’autre vous dise quoi faire.”

Outre l’affirmation selon laquelle les candidats du GOP ne se sont pas concentrés sur les indépendants, Winston suggère que les électeurs indépendants pourraient hésiter à se tourner vers l’alternative à la suite de la tourmente de la présidence de Donald Trump.

“Le changement doit être quelque chose pour lequel ils sont prêts à voter, par opposition à la simple réaction instinctive que” c’est mauvais, donc je vais juste aller dans une autre direction “”, a déclaré Winston.

Fingerhut a rapporté de Washington.

Retrouvez la couverture de l’AP sur les élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Apprenez-en plus sur la méthodologie d’AP VoteCast sur https://www.ap.org/votecast.

Thomas Beaumont et Hannah Fingerhut, Associated Press