Le GOP tient une réunion émouvante sur le prochain orateur – mais ne parvient pas à s’unir sur un seul

Les républicains sont confrontés à une forte pression pour choisir rapidement leur président, alors que les États-Unis cherchent à répondre aux attaques meurtrières en Israël, ainsi qu’à l’approche de l’échéance de financement du gouvernement le mois prochain. Plusieurs républicains de haut rang se sont levés pour souligner l’urgence des diverses crises auxquelles les États-Unis sont confrontés – des attaques israéliennes à la frontière en passant par l’inflation – et ont appelé à se rassembler le plus rapidement possible pour élire un dirigeant.

Mais il est clair que les Républicains sont toujours farouchement divisés sur la façon d’aller de l’avant avec leur marge dangereusement mince – y compris s’ils se rallieront à un choix consensuel si leurs deux candidats, Steve Scalise ou Jim Jordan, ne parviennent pas à atteindre 217 voix.

Le représentant Tim Burchett (R-Tenn.), l’un des huit qui ont fait face à ces attaques républicaines contre républicains lundi soir, a décrit les gens comme « en colère » et « bouleversés ».

« Certaines personnes étaient en colère et elles avaient le droit de l’être. Mais j’ai aussi le droit de représenter mes électeurs », a déclaré Burchett.

L’effusion de sang à huis clos – la première fois que le Parti républicain se réunit depuis que McCarthy a révélé qu’il ne tenterait plus de prendre la parole il y a six jours – est un avant-goût d’une semaine charnière dans la conférence républicaine. Le groupe au complet se réunira au moins deux fois de plus au cours des deux prochains jours – d’abord mardi pour un forum des candidats, suivi d’une élection à l’échelle de la conférence le lendemain matin.

« Nous sommes un peu comme un scattergramme – nous sommes partout sur la carte », a déclaré le représentant Steve Womack (R-Ark.), qui a décrit un large éventail d’opinions partagées lors de la longue période de micro ouvert. Certains membres ont même évoqué l’idée de rétablir McCarthy en tant que président – ​​une idée largement considérée comme un projet de longue haleine.

Aucun des deux prétendants du GOP à la présidence n’a pris la parole, selon les membres.

« Ils n’ont pas. C’est pour les membres », a déclaré le représentant Jeff Van Drew (RN.J.), qui a déclaré avoir appelé à l’unité lors du rassemblement.

Israël s’est levé à plusieurs reprises au cours du rassemblement. Le représentant John Carter (Républicain du Texas), qui est récemment revenu d’un congé de maladie, a reçu ce qui semble être une salve d’applaudissements les plus bruyants alors qu’il parlait du soutien du Parti républicain à Israël.

Alors que des dizaines de républicains ne sont pas encore de retour à Washington, bon nombre des décisions clés auxquelles sera confrontée la conférence attendront un autre jour. Plusieurs législateurs du GOP ont passé la réunion de lundi à faire pression pour des changements aux règles : un pour modifier la soi-disant motion d’annulation, et un autre pour relever le seuil de soutien du GOP pour élire le prochain orateur afin que tout vainqueur puisse également obtenir 217 voix.

Mais les divergences sur la façon d’aller de l’avant étaient visibles parmi les membres qui sont repartis avec des idées différentes.

Alors que Van Drew, un partisan de Jordan, a déclaré qu’il espérait que ses collègues se rallieraient à celui qui serait le choix consensuel de la conférence, un autre allié de Jordan, le représentant Cory Mills (Républicain de Floride), a soutenu le contraire.

« Certains avaient des idées sur lesquelles les gens ont rapidement secoué la tête. Je me suis dit : ‘Non, pas question. Je ne sacrifie pas ma carte de vote pour que la majorité se sente d’une certaine manière' », a déclaré Mills à POLITICO en quittant la réunion, à propos de la présidence.

Un autre membre a déclaré qu’il faudrait simplement plus de temps pour baisser la température de la conférence après une semaine dernière dramatique pour le House GOP.

« Nous avons affaire à un coup du lapin. Beaucoup de gens ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour faire élire le président McCarthy. Cela fait moins d’une semaine. Le corps est encore chaud », a déclaré le représentant Max Miller (R-Ohio), qui souhaite encore une semaine avant de tenir des élections à la direction. « Oui, les gens vont être bouleversés, mais nous nous rassemblerons collectivement et nous trouverons une voie à suivre comme nous le faisons toujours, et nous continuerons à montrer la voie. »