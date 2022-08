Le GOP soutient Trump et intensifie la rhétorique sombre après la recherche du FBI

WASHINGTON (AP) – Les républicains du Congrès qui comptent sur Donald Trump pour exciter les électeurs lors des élections d’automne ne défendent pas seulement l’ancien président contre la perquisition du FBI dans sa maison de Mar-a-Lago, mais en tirent parti politiquement avec des propos graves et potentiellement dangereux. rhétorique contre le système judiciaire du pays.

Le parti qui défendait autrefois fermement la loi et l’ordre a radicalement changé de cap, suscitant l’opposition au FBI et exploitant les griefs politiques et les conspirations d’extrême droite qui ont alimenté l’attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Tout cela fait partie de la stratégie de l’année électorale du GOP pour exploiter l’indignation des électeurs face à la recherche sans précédent, rapidement et sans équivoque lancée alors que Trump a accueilli une douzaine de républicains pour un dîner de steak et de pétoncles dans son club privé de Bedminster le lendemain de l’action du FBI.

Un républicain à la table, le représentant Troy Nehls du Texas, un ancien shérif, a déclaré qu’il avait dit à l’ancien président « haut et fort » qu’il était temps de se protéger politiquement en déclarant sa campagne de 2024 pour la présidence.

“M. Président, j’ai dit, le peuple américain, vos partisans, sont préoccupés par ce DOJ corrompu et le FBI.

“Si j’étais vous, monsieur, annoncez que vous êtes candidat à la présidence”, se souvient Nehls en disant à Trump. “Enlevez ce doute, enlevez cette anxiété des gens qui veulent que vous soyez notre 47e président.”

L’escalade de la rhétorique survient au milieu d’avertissements sévères de violence contre les forces de l’ordre, notamment la police de l’Ohio tirant jeudi sur un homme armé vêtu d’un gilet pare-balles qui a tenté de pénétrer dans le bureau du FBI à Cincinnati et s’est engagé dans une impasse de plusieurs heures. La veille, le directeur du FBI, Christopher Wray, avait qualifié les menaces contre les agents et le DOJ de « déplorables ». Le FBI a averti ses agents de prendre des précautions, citant une augmentation des menaces des médias sociaux contre le personnel et les installations du bureau. Dans certains cas extrêmes, les législateurs du GOP et d’autres exigent le démantèlement et le financement du FBI.

Tout cela arrive à un moment d’attaques cinglantes contre les institutions civiques de la nation qui, selon les experts, sont inquiétantes, voire dangereuses, pour l’avenir de la démocratie américaine. Aucune branche du gouvernement n’étant épargnée, la discorde risque de semer la méfiance envers la Maison Blanche, le Congrès et la Cour suprême. Il a maintenu la sécurité à Washington, limitant l’accès du public au gouvernement.

“Toute cette rhétorique est lancée sans aucune considération pour les conséquences possibles”, a déclaré Frank Montoya Jr., un agent spécial du FBI à la retraite qui dirigeait les bureaux extérieurs du bureau à Seattle et à Honolulu.

“Tout ce que cela fait, c’est attiser cette minorité au sein de la base qui ne se contente pas de mots, ils veulent en fait agir.”

Heidi Beirich, co-fondatrice du Projet mondial contre la haine et l’extrémisme, a déclaré : « Le vitriol provenant des extrémistes, des suprématistes blancs et d’autres, a été écrasant », soulignant la rhétorique de l’ancien directeur de campagne de Trump, Steve Bannon, et d’autres avertissant d’assassinats ou appelant à la guerre civile.

“Nous attendons généralement cela de ces quartiers, mais le même genre de rhétorique vient d’éminents républicains et d’alliés de Trump”, a-t-elle déclaré par e-mail. “Ces commentaires venant des républicains sont vraiment inquiétants car ils intègrent une rhétorique violente.”

Interrogé vendredi au Capitole sur la responsabilité des dirigeants d’atténuer la rhétorique et de garder la nation calme en période d’incertitude et de détresse, le chef du House GOP, Kevin McCarthy, a hésité – et a blâmé le procureur général Merrick Garland.

“Je pense que le procureur général a un vrai problème ici”, a déclaré McCarthy.

McCarthy, qui est en passe de devenir président si son parti remporte le contrôle de la Chambre, a ravivé les inquiétudes des républicains selon lesquelles Trump est traité injustement, en tant que premier ancien président à faire perquisitionner son domicile par le FBI, et il a critiqué le procureur général pour n’avoir livré qu’un quelques minutes d’explication lors d’une conférence de presse.

De l’avis de McCarthy, c’était Garland, et non la rhétorique de son propre parti, qui divisait la nation.

“Pourquoi feriez-vous une pause et ne parleriez-vous pas au public américain, sachant où en est le public américain, qu’il ne fait qu’enflammer le public, et pourquoi ne parleriez-vous que quelques instants?” dit McCarthy. “Je pense donc que le procureur général a beaucoup d’explications à donner.”

Les républicains pensent que le ministère de la Justice a été trop dur avec Trump pour revenir à l’enquête russe sur les allégations selon lesquelles le président était de connivence avec une entité étrangère, y compris lorsqu’il a appelé la Russie à divulguer les e-mails qu’elle avait volés au Comité national démocrate lors de l’élection présidentielle de 2016. .

Les républicains opposent la perquisition du FBI dans le club privé et la résidence de Trump au traitement réservé à Hillary Clinton, qui a fait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé un serveur de messagerie privé en violation des règles gouvernementales pendant son mandat de secrétaire d’État – une infraction qui a conduit à de longs chants de ” Enfermez-la ! lors des rassemblements de Trump.

La républicaine n ° 3 de la Chambre, la représentante Elise Stefanik, a affirmé sans preuve que l’administration Biden “armait” le ministère de la Justice contre Trump, l’un des principaux rivaux potentiels de 2024 pour la Maison Blanche.

Elle a rejoint ses collègues républicains de la Chambre au sein du comité du renseignement vendredi pour exiger des informations, et a promis que si leur parti remportait le contrôle aux élections de novembre, ils découvriraient ce qui s’était passé.

“La majorité républicaine de la Chambre ne négligera aucun effort en matière de transparence et de responsabilité dans la politisation éhontée du ministère de la Justice de Joe Biden et du FBI ciblant leurs opposants politiques”, a déclaré Stefanik.

Les républicains du Congrès ont déclaré que les lignes téléphoniques de leurs bureaux sonnaient de la part d’électeurs indignés par le raid et ils ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vu leurs collègues plus motivés à riposter – jusqu’aux élections de mi-mandat de novembre.

Le représentant Jim Banks, le républicain de l’Indiana qui a organisé le dîner avec Trump, a déclaré avoir encouragé l’ancien président à “lancer la campagne maintenant” pour saisir le moment.

Banks a déclaré que Trump jouerait un “grand rôle” dans la campagne des républicains de la Chambre pour reconquérir la majorité à la Chambre.

Les législateurs de la Chambre sont retournés en session vendredi pour voter, marchant à travers des détecteurs de métaux pour se protéger des armes à feu, un héritage de l’assaut du 6 janvier contre le Capitole. Les législateurs ont eu un briefing de sécurité plus tôt cette semaine pour faire face aux menaces en cours contre les législateurs.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi que le rôle de Trump dans l’incitation à l’insurrection au Capitole était une raison suffisante pour s’inquiéter de la rhétorique politique incendiaire.

“On pourrait penser qu’il y a un adulte dans la salle républicaine qui dirait:” Calmez-vous simplement et voyez quels sont les faits et allons-y “”, a déclaré Pelosi, “au lieu d’inciter à nouveau à attaquer les forces de l’ordre.”

Un républicain, le représentant Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, un ancien agent du FBI, a appelé les législateurs à le refroidir.

“Je ne pense pas que tout cela soit acceptable”, a déclaré Fitzpatrick aux journalistes.

“Nous sommes la plus ancienne démocratie du monde, et cela peut disparaître très rapidement”, a-t-il déclaré. « Comme nos adversaires l’ont dit à maintes reprises : la seule façon de vaincre l’Amérique, c’est de ne jamais battre l’Amérique de l’extérieur, jamais. La seule façon de battre la plus grande démocratie du monde, c’est de l’intérieur – en tournant l’Américain contre l’Américain.

Il a dit: “Il incombe donc à chacun d’agir d’une manière qui convient à la fonction qu’il occupe – et cela ne porte pas de jugement sur quoi que ce soit tant que vous ne connaissez pas tous les faits.”

Les écrivains d’Associated Press Alanna Durkin Richer à Boston, Michelle Price à New York et le vidéojournaliste Nathan Ellgren ont contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press