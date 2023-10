Le GOP s’en prend à Nancy Mace

« C’est honteux », a déclaré le représentant Steve Womack (R-Ark.), un allié de longue date de McCarthy.

« Si le but est que cela va m’aider à développer ma marque et à rapporter un peu plus d’argent à ma campagne », a ajouté Womack à propos de Mace, « alors je pense que vous devez vous demander pourquoi vous êtes ici. »

Mais pour Mace, le vote anti-McCarthy pourrait s’avérer une étape utile dans une carrière caméléon qui l’a déjà vue osciller à plusieurs reprises entre un conservatisme centré sur Trump et un centrisme anti-establishment. Près de deux ans jour pour jour après avoir voté pour renvoyer au ministère de la Justice une affaire d’outrage criminel contre le pilier de Trump, Steve Bannon, Mace est apparue sur son podcast mercredi aux côtés du principal antagoniste de McCarthy, le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride).

Et Mace indique clairement que son vote pour le poste de président est entre les mains du chef de la majorité Steve Scalise ou du représentant Jim Jordan (R-Ohio). Elle a rencontré Jordan mercredi après que sa candidature à la présidence soit devenue officielle et prévoit de s’asseoir séparément avec Scalise, selon une personne proche des projets.

Ailleurs dans le GOP, la vengeance est au menu. Les Républicains de la Chambre se demandent maintenant s’ils doivent expulser Mace d’au moins deux groupes de tendance centriste auxquels elle appartenait, comme POLITICO a été signalé pour la première fois. Son personnel a été rapidement retiré de plusieurs canaux de communication internes du GOP peu après son vote mardi.

Après avoir qualifié Gaetz de « fraude » pour s’être lancé dans une frénésie de collecte de fonds tout en s’opposant à McCarthy lors de la course à la présidence de janvier, Mace a copié la tactique du Floridien lorsqu’elle est apparue avec lui dans l’émission de Bannon. Elle a imploré les auditeurs conservateurs pour leur soutien, affirmant qu’elle ferait face à des réactions négatives de la part de l’establishment de Washington pour son vote.

« J’ai besoin d’aide, car ils s’en prennent à moi », a déclaré Mace.

Au cours d’une interview avec Fox News plus tard mercredi, Mace a lancé un appel aux dons qui, selon elle, a violé les règles de la Chambre qui interdisent aux législateurs de solliciter des contributions politiques lorsqu’ils se trouvent sur le terrain du Capitole. (Son bureau dit qu’elle a elle-même signalé l’affaire au comité d’éthique de la Chambre.)

« La députée Mace a promis à ses électeurs qu’elle serait une voix indépendante pour eux », a déclaré le porte-parole de Mace, Will Hampson, ajoutant que « le Parti républicain, le parti de la liberté d’expression et de la diversité d’opinion, peut décider en conférence s’il veut punir un individu ». de leurs membres féminins les plus forts pour avoir voté d’une manière qui ne leur plaisait pas.

Mace a déjà deux challengers démocrates dans une course à la réélection qui risque d’être âprement disputée, avec de sérieuses questions quant à savoir si l’appareil du parti lui consacrera des sommes importantes. Elle a également repoussé un challenger conservateur lors du dernier cycle, même si son vote contre McCarthy pourrait empêcher l’apparition d’un nouveau candidat.

Gaetz a affectueusement promu Mace sur le podcast Bannon sous le nom de « Maverick Mace », la vantant si intensément que certains républicains ont commencé à se demander en privé si elle essaierait de chercher un rôle plus important au sein de la conférence du GOP.

Mais si Mace devait jouer un rôle pour des postes plus élevés au sein du parti, elle aurait probablement du mal à obtenir les voix dont elle a besoin. La soi-disant « voix indépendante » de cette femme de 45 ans en deuxième mandat se traduit souvent par des gestes qui déroutent ses collègues.

Après avoir oscillé entre la distance et l’étreinte de l’ancien président Donald Trump, par exemple, elle a récemment ouvert la porte à un soutien à sa campagne primaire. Au Capitole, elle est connue comme une critique virulente de la direction du parti et une invitée fréquente des émissions d’information par câble.

« Je ne sais pas quelles seront les conséquences. Elle n’a pas de coalition de soutien », a déclaré un législateur républicain de la Chambre des représentants, qui a obtenu l’anonymat pour discuter de la dynamique interne du parti.

« Je ne peux pas l’empêcher d’assister aux émissions du dimanche », a ajouté ce législateur. « Mais à l’intérieur de la conférence, elle est une plaisanterie courante. »

Même après que Mace ait laissé entendre qu’elle agirait contre McCarthy lors d’une apparition sur ABC lundi, beaucoup ne l’ont pas prise au sérieux. Mace a déclaré à « The View » quelques heures avant de voter pour évincer l’orateur que McCarthy lui avait promis des choses qui ne se sont jamais concrétisées, ajoutant qu’elle « sympathisait » avec la frustration de Gaetz.

Après son vote contre McCarthy, qu’elle a exprimé seulement après que la marge se soit retournée de manière décisive contre lui, Mace a déclaré aux journalistes : « Lorsque vous me serrez la main et que vous faites une promesse et que vous ne la tenez pas, ces actions ont des conséquences. »

McCarthy a raconté une histoire différente. Quelques heures après son expulsion historique, il n’a pas caché sa frustration débridée lorsque les journalistes l’ont interrogé sur les commentaires de Mace.

« Nancy Mace est une toute autre histoire », a répondu McCarthy avec un sourire, provoquant les rires du public lors de sa conférence de presse. « Soyons honnêtes ici. »

L’orateur évincé a déclaré qu’il avait appelé la veille le chef de cabinet de Mace au sujet de ses commentaires sur ABC pour lui demander « Où n’ai-je pas tenu parole ? »

McCarthy a ensuite rappelé la réponse de son chef de cabinet : « Vous avez tenu parole à 100 %. »

Peu de temps après l’éviction de McCarthy, la députée et son chef, entre autres, ont été aperçus en train de boire au Bullfeathers, un bar populaire de Capitol Hill.

Compte tenu de la faible majorité du GOP à la Chambre, toute représailles contre Mace attendra probablement après la course à la présidence qui devrait commencer la semaine prochaine, selon plusieurs législateurs qui délibèrent sur la manière d’agir contre les huit républicains opposés à McCarthy.

Comme l’a dit un allié de l’ancien orateur : « La seule rancune dont je sais qu’elle va durer est celle que nous allons garder contre ces huit connards. »