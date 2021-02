Le GOP se mobilise solidement contre le programme de secours des démocrates contre le virus

WASHINGTON (AP) – Les républicains se sont solidement ralliés contre le projet de loi de redressement COVID-19 proposé par les démocrates de 1,9 billion de dollars alors que les législateurs attendaient une décision de le parlementaire du Sénat qui pourrait renforcer ou potentiellement tuer une disposition essentielle augmentant le salaire minimum fédéral.

En dépit de leurs majorités au Congrès, minces comme du papier, les dirigeants démocrates étaient prêts à faire passer le paquet radical à la Chambre vendredi. Ils espéraient que le Sénat, où des changements semblent probables, suivrait assez rapidement pour avoir une législation sur le bureau du président Joe Biden d’ici la mi-mars.

À la fin de mercredi, aucun républicain dans l’une ou l’autre chambre n’avait déclaré publiquement qu’il soutiendrait la législation. Les dirigeants du GOP aiguisaient les attaques contre le paquet comme un tueur d’emplois qui ne faisait pas assez pour rouvrir des écoles ou des entreprises fermées pour la pandémie et ce n’était pas seulement du gaspillage mais aussi même sans scrupules.

« Je n’ai pas encore vu un républicain qui a trouvé quelque chose avec lequel ils sont d’accord », a déclaré le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif. « Je pense que tous les républicains croient en trois choses simples: ils veulent un projet de loi qui nous ramène. travailler, retourner à l’école et retrouver la santé. Ce projet de loi est trop coûteux, trop corrompu et trop libéral. »

L’opposition de plus en plus dure a suggéré que la première grande initiative législative de Biden pourrait rencontrer l’opposition unanime du GOP. C’était un contrepoint au refrain du nouveau président lors de sa campagne de rapprochement du pays et une répétition du mur républicain que le nouveau président Barack Obama a rencontré en 2009 et la majeure partie de son administration.

Les démocrates n’ont montré aucun signe de recul, citant l’aide que la mesure allait étendre aux personnes, aux entreprises et aux gouvernements des États et locaux.

« Si les républicains du Congrès veulent s’opposer à tout cela, ma réponse est: bonne chance », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., au Sénat.

Mercredi soir, le plus grand suspense était sur une décision attendue d’Elizabeth MacDonough, l’arbitre non partisan du Sénat de ses règles, qui promettait d’énormes conséquences politiques et législatives.

Le projet de loi de secours comprend une disposition qui, sur cinq ans, porterait le salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure. Le parlementaire est impliqué parce que les démocrates poussent la mesure globale de 1,9 billion de dollars à travers le Congrès selon des règles spéciales qui leur permettront d’éviter une obstruction au Sénat par les républicains.

Ces mêmes règles interdisent les dispositions n’ayant qu’un effet «accessoire» sur le budget fédéral parce qu’elles sont principalement motivées par d’autres objectifs politiques. Le parlementaire décide si une disposition passe ce test.

Les républicains étant fermement opposés à une augmentation du salaire minimum, le seul moyen pour lui de survivre est de l’inclure dans un projet de loi anti-obstruction comme la mesure d’allègement COVID-19. Pour mettre fin à un flibustier, les démocrates auraient besoin de 60 voix, ce qui est impossible pour eux dans un Sénat 50-50 également divisé.

Si le parlementaire décide que la disposition sur le salaire minimum peut rester dans le projet de loi, ce serait un coup de pouce majeur pour ses partisans. Mais il n’y aurait aucune garantie que la mesure survivrait parce que certains modérés s’y opposent ou veulent qu’elle soit recomposée. Cela suggère que des négociations exténuantes sur sa forme finale seraient à venir.

Une décision du parlementaire selon laquelle la hausse du salaire minimum doit être exclue du projet de loi pourrait être fatale, mais pas nécessairement. Les démocrates pourraient de toute façon utiliser une démarche procédurale rarement utilisée pour intégrer la disposition sur le salaire minimum dans le projet de loi avec seulement 51 voix, mais il n’était pas clair s’ils pourraient rassembler suffisamment de soutien pour ce faire.

Le salaire minimum est de 7,25 $ depuis 2009. Gagner cette augmentation est une priorité absolue pour les progressistes à un moment où les démocrates contrôlent le Congrès et la Maison Blanche.

Le projet de loi global fournirait à des millions d’Américains 1 400 dollars de paiements directs pour les aider à surmonter la pandémie qui a bloqué une grande partie de l’économie pendant un an et tué un demi-million de personnes. Il contient des milliards de dollars pour les vaccins et les tests COVID-19, les écoles, les gouvernements étatiques et locaux et les allocations d’urgence sans emploi, tout en offrant des réductions d’impôt ou des paiements pour de nombreuses familles avec enfants.

Dans un signe de politique hardball à venir, les principaux républicains ont suggéré que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et Schumer aient injecté de l’argent dans le projet de loi pour leurs propres États.

McCarthy a déclaré que le projet de loi disposait de 100 millions de dollars pour aider à étendre le système de train de banlieue BART de la région de San Francisco au sud jusqu’à San Jose. Ce projet a été approuvé précédemment par l’administration Trump et ne se trouve pas dans le district de Pelosi à San Francisco, a déclaré un haut responsable démocrate.

McCarthy et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Ont suggéré que Schumer avait gagné de l’argent pour un pont reliant le nord de l’État de New York au Canada. Un haut responsable démocrate a déclaré que le projet de loi contient 1,5 million de dollars pour le pont, qui se trouve dans le district de la représentante Elise Stefanik, RN.Y. L’assistant a déclaré que cela avait été demandé en 2020 par le département des transports de l’administration Trump, dirigé par Elaine Chao, l’épouse de McConnell.