Le GOP s’apprête à encourager le vote anticipé et le vote par correspondance après des années de messages opposés à ses électeurs

ATLANTA (AP) – Après des années à critiquer le vote par correspondance et la soi-disant récolte de bulletins de vote comme mûrs pour la fraude, les républicains au sommet du parti veulent changer de cap.

Ils sont sur le point de lancer des campagnes agressives de vote pour 2024 qui n’emploient que ces stratégies, essayant de faire correspondre l’accent mis sur le vote anticipé que les démocrates utilisent depuis des années pour enfermer nombre de leurs partisans bien avant le jour du scrutin. L’objectif est de persuader les électeurs qui soutiennent les candidats du GOP que les techniques de vote anticipé sont sûres et de s’assurer qu’ils sont en mesure de rendre leurs bulletins de vote à temps pour être comptés, mettant ainsi moins de pression sur les efforts de participation le jour du scrutin.

Cela marque un changement notable par rapport à la rhétorique du parti depuis 2020, lorsque le président de l’époque, Donald Trump, semait régulièrement le doute sur le vote par correspondance et encourageait ses électeurs à attendre et à voter en personne le jour du scrutin. Pas plus tard que l’année dernière, des militants républicains colportant le récit électoral volé disaient aux électeurs du GOP qui recevaient des bulletins de vote par correspondance de les conserver et de les remettre à leur bureau de vote le jour du scrutin plutôt que d’utiliser le courrier ou les boîtes de dépôt.

Maintenant, Trump demande aux donateurs de contribuer à son «fonds de collecte de bulletins de vote» – en disant dans un e-mail de collecte de fonds: «Soit nous votons la récolte là où nous le pouvons, soit vous pouvez dire au revoir à l’Amérique!»

Les républicains disent que le changement est nécessaire pour assurer les victoires du GOP d’un bout à l’autre du scrutin de 2024, arguant qu’ils ne peuvent pas se permettre de donner un avantage aux démocrates. Dans le même temps, ils reconnaissent le scepticisme de nombre de leurs propres électeurs conditionné par de fausses allégations de fraude électorale généralisée de la part de Trump et d’autres.

Dans tout le pays, les législatures contrôlées par les républicains ont agi contre le vote anticipé – raccourcissant les fenêtres de retour des bulletins de vote par correspondance, interdisant ou limitant l’utilisation des boîtes de dépôt et criminalisant la collecte des bulletins de vote par des tiers.

En annonçant une initiative « Bank Your Vote » pour 2024, la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré que le parti « n’a jamais dit » ne votez pas tôt « », mais a reconnu que le GOP devra travailler pour changer les perceptions des électeurs.

« C’est certainement un défi si vous avez des gens dans votre écosystème qui disent: » Ne votez pas tôt ou ne votez pas par courrier « , et ces messages croisés ont un impact », a déclaré McDaniel aux journalistes mercredi. « Je ne pense pas que vous voyez cela se diriger vers 2024. Je pense que vous nous voyez tous chanter à partir du même recueil de chansons. »

Le plan national du GOP met l’accent sur «le vote anticipé en personne, le vote par correspondance et la récolte des bulletins de vote là où c’est légal», tout en s’engageant également à «lutter contre les mauvaises lois sur la récolte des bulletins de vote». Les républicains utilisent le terme pour décrire le moment où quelqu’un d’autre renvoie un bulletin de vote postal au nom d’un autre électeur, en particulier les tiers qui recueillent plusieurs bulletins de vote.

McDaniel a souligné qu’elle restait opposée à la collecte des bulletins de vote, et elle a déclaré que le parti déploierait une armée d’observateurs de sondages et d’observateurs électoraux pour rassurer les électeurs républicains sur le fait que leurs bulletins de vote seront protégés.

« Est-ce que je pense que c’est le moyen le plus sûr de voter ? Non », a déclaré McDaniel. « Mais si c’est la loi, nous allons devoir le faire comme le font les démocrates. »

Le défi sera de fournir un message cohérent qui rassure les électeurs du GOP.

Le même jour, McDaniel a annoncé son initiative, les républicains au Congrès tenaient une audience sur la législation qui, entre autres, interdirait la collecte des bulletins de vote dans le district de Columbia. Les législateurs des États du GOP à travers le pays ont réduit les possibilités de vote avancé depuis 2020. Certains républicains des élections nationales et locales sont allés plus loin, préconisant une seule journée de vote.

Après l’élection présidentielle de 2020, le film « 2000 Mules » était une vidéo populaire qui faisait diverses affirmations démystifiées concernant les bulletins de vote par correspondance, les urnes et la collecte des bulletins de vote. Même le coprésident de la nouvelle stratégie du GOP, le représentant américain Byron Donalds, R-Fla., a été un critique. En novembre, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour «mettre fin à la récolte des bulletins de vote».

Néanmoins, McDaniel a noté que les candidats présidentiels républicains, y compris Trump, ont parlé de l’importance du vote par anticipation et de la collecte des bulletins de vote.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un candidat de haut niveau au GOP, a récemment déclaré à un électeur qu’il prévoyait de lancer son propre effort de «récolte des bulletins de vote», selon une vidéo publiée en ligne par un journaliste du Washington Post. DeSantis a dit qu’il n’allait pas « se battre avec une main attachée derrière le dos ».

Les campagnes Trump et DeSantis n’ont pas répondu aux messages demandant des détails sur les plans de collecte des bulletins de vote. La Floride fait partie des États principalement dirigés par les républicains qui ont cherché à interdire ou à limiter la pratique ces dernières années, malgré le recours du GOP à des électeurs plus âgés et plus conservateurs qui préfèrent des méthodes de vote autres que le vote le jour du scrutin.

Depuis les élections de 2020, les législateurs de 31 États ont présenté 124 projets de loi qui restreindraient les retours de bulletins de vote par des tiers, selon les données recueillies par le Voting Rights Lab, qui suit la législation relative au vote dans les États. Parmi ceux-ci, 14 projets de loi dans 11 États ont été promulgués. Cela inclut un DeSantis lui-même signé qui en fait un crime pour un individu de collecter plus de deux bulletins de vote par correspondance autres que le sien ou celui appartenant à un membre de la famille immédiate.

Alors que certains États sont silencieux sur la question, 31 États autorisent une personne autre que l’électeur à retourner un bulletin de vote au nom d’un autre électeur. Neuf limitent le nombre de bulletins de vote qu’une personne peut retourner, selon la Conférence nationale des législatures des États. De nombreux États limitent le traitement des bulletins de vote à un membre de la famille, à un membre du ménage ou à un soignant.

En Californie, les efforts pour verrouiller le vote anticipé pourraient être décisifs l’année prochaine dans une série de districts de la US House, la plupart dans la banlieue sud de la Californie, qui devraient jouer un rôle central dans la détermination du contrôle de la chambre. La Californie est un bastion démocrate, mais les républicains conservent des poches de force dans les zones rurales et les petites villes et dans la ceinture agricole de la vallée centrale, tandis que les districts du Congrès de banlieue de l’État ont donné lieu à de nombreuses courses serrées au cours des récents cycles électoraux.

Pas moins de neuf sièges au Congrès sont considérés comme compétitifs, et plusieurs courses se dérouleront dans des districts remportés par le président Joe Biden mais où le siège est détenu par un républicain. Chacun des 22 millions d’électeurs inscrits en Californie reçoit un bulletin de vote par la poste un mois avant le jour du scrutin.

« Dans toute élection serrée, la capacité de capturer les votes des absents devient extrêmement importante, en particulier dans un État comme le nôtre, où chaque électeur a un bulletin de vote chez lui », a déclaré le militant conservateur Jon Fleishman.

Les démocrates ont critiqué le nouvel effort du GOP après des années de messages des républicains contre le vote par correspondance.

«Donald Trump et les républicains extrémistes ont passé des années à raconter des mensonges sur les élections pour justifier leurs pertes. Cela comprend la diabolisation des bulletins de vote par correspondance et de la collecte des bulletins de vote », a déclaré Jena Griswold, secrétaire d’État du Colorado et chef de l’Association démocratique des secrétaires d’État. « Ces extrémistes hypocrites ne sont intéressés qu’à semer le chaos et à essayer de prendre le pouvoir à tout prix. »

Les meilleurs républicains doivent plaider la cause dans leurs propres rangs, a déclaré le représentant Richard Hudson, RN.C.

« Nous devons avoir un changement de culture parmi les électeurs républicains », a déclaré Hudson, qui préside le comité de campagne nationale du House GOP. « Et cela va exiger que nous soyons tous sur la même longueur d’onde. »

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Michael R. Blood à Los Angeles et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Christina A. Cassidy, Associated Press