Le GOP sans gouvernail se dirige vers 2024

La défaite de McCarthy face à huit républicains rebelles est l’exemple le plus récent et le plus frappant d’un parti désormais tellement déchiré par la division qu’il ne peut pas se gouverner lui-même. La petite majorité du GOP à la Chambre et la mauvaise communication à travers le Capitole l’ont affaibli. En dehors du Congrès, le favori présidentiel du parti, l’ancien président Donald Trump, a passé la journée au tribunal.

La défaite de McCarthy laisse la seule partie du gouvernement contrôlée par les Républicains sans gouvernail, ce qui rend plus difficile le fonctionnement quotidien, sans parler de relever de grands défis. Sans président, la Chambre n’a pas de voie claire à suivre dans la lutte pour le financement du gouvernement qui se déroulera le mois prochain, ni personne pour orchestrer une stratégie contre la Maison Blanche.

« C’est une chose de brûler le bâtiment », a déclaré le représentant Frank Lucas (R-Okla.). « C’en est une autre de le remonter. »

Plus le désarroi se prolonge, plus les élections de l’année prochaine risquent de devenir difficiles. Plusieurs titulaires de sièges sur le champ de bataille ont ouvertement reconnu mardi que la campagne réussie du représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) pour renverser McCarthy « affaiblit notre position », selon les mots de l’un d’eux, le représentant Mike Garcia (Républicain de Californie).

Et le chef de la minorité Mitch McConnell ne peut pas nécessairement combler le vide. Après avoir fait face à son premier défi de leadership l’automne dernier, il est souvent en désaccord sur la stratégie avec les 10 sénateurs républicains qui s’opposaient à lui ; il a également été confronté à des problèmes de santé et à des spéculations sur son avenir et celui du GOP du Sénat. Bien qu’il ne soit pas toujours aligné sur McCarthy, il a déclaré mardi qu’il « tirait pour lui ».

Steven Law, qui dirige le super PAC du Fonds de leadership du Sénat aligné sur McConnell, a reconnu le coup que la chute de McCarthy a porté à l’ensemble du GOP : « Ce que la foule de Gaetz ne comprend pas – et ils ne s’en soucient peut-être pas – c’est que vous ne pouvez pas battre. un président presque sénile avec un parti complètement dysfonctionnel », a déclaré Law.

Même la poursuite d’efforts législatifs modestes, comme autoriser l’administration Biden à transférer des actifs vers l’Ukraine, s’avérera impossible dans les prochains jours, car la Chambre a dû faire ses valises pendant une semaine entière après la défaite de McCarthy.

La grande majorité des députés du parti, tant à la Chambre qu’au Sénat, ont tenté d’empêcher cette situation. Certains se sont dit qu’ils avaient amélioré leur collaboration, avec des sénateurs de base comme Rick Scott (R-Fla.) et Markwayne Mullin (R-Okla.) intervenant pour aider McCarthy à éviter une fermeture.

Au cœur de l’agitation des Républicains se trouve le sentiment qu’une faction incontrôlable de leur parti est soudainement aux commandes. Gaetz et ses disciples avancent sans formuler d’exigences claires. Et les conservateurs de la Chambre ont dédaigné McCarthy de s’appuyer sur les votes démocrates pour presque tout, même si les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison Blanche.

Mais le prochain président du Parti républicain, quel qu’il soit, devra presque certainement compter sur les démocrates pour financer le gouvernement, étant donné l’antipathie de la droite à l’égard des projets de loi de dépenses provisoires. Les espoirs républicains que le contrôle de la Chambre puisse conduire à de grandes victoires politiques sont presque anéantis.

« Le bureau du Président est vacant, ce qui signifie qu’il n’y a pas de sécurité aux frontières. Il n’y a pas de réductions de dépenses », a déploré le représentant Andy Barr (R-Ky.). Et, a-t-il ajouté, « il n’y a pas d’enquête de destitution » contre le président Joe Biden.

Sans changements majeurs, le prochain orateur sera confronté aux mêmes énormes obstacles procéduraux que McCarthy – et restera vulnérable à la rébellion d’une poignée de membres d’un coin de la conférence.

Son successeur devra peut-être aussi repartir de zéro sur des questions importantes comme l’aide à l’Ukraine et la sécurité des frontières, dont les républicains espéraient qu’elles pourraient étayer le prochain cycle de négociations sur les dépenses avec Biden. Des républicains ultraconservateurs comme le représentant Chip Roy (Républicain du Texas) travaillent avec les républicains du Sénat sur un projet de loi sur les frontières qui semble peu susceptible d’être soumis à la Chambre des représentants dans un avenir proche.

«C’est une grosse erreur. Ce pays a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus », a déclaré le sénateur Chuck Grassley (R-Iowa), le plus ancien sénateur républicain et ancien membre de la Chambre.

La Chambre se dirige désormais vers une période de six semaines de querelles sur la politique interne à mesure que les échéances approchent.

« Tout s’arrête », a déclaré la représentante Kelly Armstrong (RN.D.). « C’est préjudiciable à tout. »

De plus, les Républicains se lancent dans une campagne électorale en 2024 avec de faibles marges d’erreur.

La course entre Biden et Trump, si l’ancien président termine sa course à l’investiture du GOP, semble serrée. Les républicains doivent inverser seulement deux sièges au Sénat sur une carte favorable pour obtenir la majorité. À la Chambre, le contrôle fragile des républicains repose sur 18 membres du GOP représentant les districts que Biden a remportés en 2020.

L’un des républicains au siège de Biden, le représentant David Valadao (Républicain de Californie), a déclaré que les calomnies du parti « n’aident pas du tout » lorsqu’il s’agit de conserver son siège.

« C’est ici un spectacle qui est triste à regarder », a déclaré Valadao, furieux que Gaetz et d’autres « nous déchiraient et provoquaient la division » – peut-être principalement à des fins de collecte de fonds.

McCarthy a attendu des années pour être président, rassemblant une opération politique bien huilée qui rapporte des dizaines de millions de dollars par an à la fois au bras de campagne du House GOP et au Congressional Leadership Fund, son super allié PAC. Ce PAC a dépensé plus de 250 millions de dollars au cours du dernier cycle pour élire les républicains à la Chambre.

Un changement au sommet rend cela beaucoup moins assuré.

Dan Conston, président du super PAC lié à McCarthy, a lancé un avertissement à cet effet peu de temps avant que le Californien n’annonce qu’il ne se représenterait pas à la présidence : « Le président McCarthy a fondamentalement modifié les élections parlementaires pour les républicains grâce à ses efforts de recrutement et à ses prouesses inégalées en matière de collecte de fonds. et la capacité à inspirer et à générer la confiance parmi les donateurs.

Le limogeage de McCarthy met également en péril le tri que certains membres du Parti républicain effectuent en coulisses pour mettre les Républicains sur la même longueur d’onde. Le plan de dépenses provisoire, qui manquait de financement pour l’Ukraine mais prévoyait une aide en cas de catastrophe, a marqué une position relativement unifiée pour les républicains lorsqu’il a été adopté ce week-end.

« Depuis que je suis ici, je n’ai pas vu les républicains de la Chambre et du Sénat travailler ensemble. Ce que nous avons fait samedi, c’est que nous avons pris la décision consciente de travailler avec Kevin McCarthy », a déclaré Scott.

Quelques jours plus tard, nous revenons à la planche à dessin. Il reste plus d’un an avant les prochaines élections, et les rêves des républicains selon lesquels la prise de contrôle de la Chambre par le Parti républicain pourrait les aider à reprendre le contrôle total de Washington pourraient encore se réaliser.

Mais mardi a été un revers aussi important que certains d’entre eux auraient pu l’imaginer.

« Cela nuit à notre propre parti à l’approche du mois de novembre de l’année prochaine », a déclaré le représentant Don Bacon (R-Neb.). « C’est une honte. »

Caitlin Emma et Eleanor Mueller ont contribué à ce rapport.