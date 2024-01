Le GOP revient sur la comparution en impeachment de Mayorka et exige un témoignage écrit

Le président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Mark Green (R-Tenn.) a exigé un témoignage écrit du secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, abandonnant les projets visant à obtenir le témoignage public du secrétaire dans le cadre de sa procédure de destitution.

La lettre de mercredi intervient après que le bureau de Mayorkas a déclaré qu’il n’était pas en mesure de répondre à la demande de témoignage de Green, intervenue à peine deux semaines avant l’audience prévue de jeudi, notant que le secrétaire accueillerait une délégation du Mexique pour discuter des questions d’immigration.

Alors que le bureau de Mayorkas demandait à trouver un autre moment, la lettre de Green qualifiait la réponse de « refus[ing] apparaître.”

“Puisque vous continuez à refuser de venir en personne, je vous invite à soumettre un témoignage écrit pour le compte rendu de l’audience du 18 janvier, afin que les membres de notre comité puissent vous entendre directement”, a écrit Green dans la lettre, rapportée pour la première fois par Punchbowl News.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a déclaré que le désaccord sur la fixation d’une date équivalait à une « précipitation pour destituer » de la part de Green.

« Ce n’est que le dernier exemple en date du processus simulé du Comité Républicain. Il est tout à fait clair qu’ils ne sont pas intéressés à entendre le secrétaire Mayorkas, car cela ne cadre pas avec leur précipitation de mauvaise foi, prédéterminée et anticonstitutionnelle, pour le destituer. La semaine dernière, le secrétaire a proposé de témoigner publiquement devant le Comité ; Depuis, le comité n’a pas répondu au DHS pour trouver une date mutuellement acceptable », a déclaré la porte-parole du DHS, Mia Ehrenberg, dans un communiqué.

« Au lieu de cela, ils ont proposé un témoignage écrit aux médias avant toute démarche auprès du ministère. [Homeland Security Committee] Les Républicains ont une fois de plus démontré leur préférence pour la politique plutôt que de travailler ensemble pour résoudre les graves problèmes à la frontière.»

Mayorkas a comparu devant le panel en novembre dans le cadre de l’audience annuelle mondiale sur les menaces et en avril pour une audience budgétaire du DHS. Il a témoigné devant le Congrès plus que tout autre responsable du cabinet Biden.

Mais Green a déclaré que le secrétaire n’avait pas répondu aux précédentes invitations à témoigner, y compris aux lettres d’août et de septembre.

Green a déclaré lors d’une interview sur Fox News fin décembre qu’il lancerait une série d’audiences de mise en accusation pour Mayorkas, en faisant sa demande officielle pour la comparution de Mayorkas début janvier. Les comités organisant les témoignages des responsables du Cabinet se mettent souvent en contact pour les organiser plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’avance.

Dans une lettre adressée à Green la semaine dernière, la secrétaire adjointe à la Sécurité intérieure chargée des Affaires législatives, Zephranie Buetow, a proposé aux deux parties d’essayer de trouver une date différente, citant une deuxième série de négociations sur la migration avec des responsables mexicains à Washington la semaine prochaine.

« Conformément à l’engagement du secrétaire à coopérer avec les comités du Congrès, il se rendra disponible pour témoigner devant le comité », a écrit Buetow.

« Conformément au processus d’accommodement habituel, nous sommes impatients de travailler sur les détails avec le personnel du Comité et de convenir de la date et de la structure de l’audience. Comme vous pouvez le constater, le calendrier du secrétaire est très chargé avec le travail du ministère, notamment en accueillant des membres du Cabinet mexicain la semaine prochaine pour discuter du contrôle des frontières.

Le Mexique est un partenaire clé alors que les États-Unis s’efforcent d’endiguer les flux migratoires en provenance d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Mayorkas, aux côtés du secrétaire d’État Antony Blinken et de la conseillère à la sécurité intérieure Elizabeth Sherwood-Randall, a rendu visite le mois dernier au président mexicain Andrés Manuel López Obrador à Mexico pour un premier cycle de négociations bilatérales sur la migration.

Il est également en pleine négociation avec les dirigeants du Sénat sur un éventuel programme de réforme de l’immigration.

Mais Green avait déjà critiqué Mayorkas pour avoir « fait passer les intérêts du Mexique avant ceux du peuple américain ».

« Apparemment, il faut lui rappeler que le Congrès est une branche du gouvernement à parts égales et que notre commission, et non le Mexique, supervise son département », a écrit Green la semaine dernière sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

La commission de Green a tenu la semaine dernière la première de plusieurs auditions pour examiner une éventuelle destitution de Mayorkas, bien que Green ait précédemment déclaré que les articles de destitution avaient déjà été rédigés et devraient être annotés sous peu. L’audience n’a fourni aucune nouvelle preuve pour étayer les affirmations républicaines selon lesquelles Mayorkas devrait être démis de ses fonctions en raison de sa gestion de la frontière.

Même si certains républicains comme Green ont affirmé que Mayorkas avait manqué à son devoir de gérer la frontière, il n’est pas clair qu’il s’agisse d’un délit passible de destitution ni même d’un terme juridique en dehors de son utilisation dans l’armée.

Les républicains ont également accusé Mayorkas de mentir au Congrès – une affirmation qui repose en grande partie sur le témoignage qu’il a donné dans lequel il a soutenu que le gouvernement avait le contrôle opérationnel de la frontière, ce que conteste le GOP.

Les républicains ont principalement souligné son témoignage sur le Secure Fence Act, qui définit le contrôle opérationnel de la frontière comme un statut dans lequel aucune personne ou aucun objet de contrebande n’entre de manière irrégulière dans le pays.

Aucun secrétaire à la Sécurité intérieure n’a atteint ce standard de perfection, mais les membres du GOP ont accusé Mayorkas de mentir en affirmant que son département maintenait le contrôle opérationnel de la frontière.

Mayorkas a soutenu que la loi impose au secrétaire la responsabilité de maximiser ses ressources pour obtenir les résultats les plus efficaces possibles.