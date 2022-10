Le GOP regarde l’Indiana bouleversé par la poussée nationale pour diversifier le parti

GARY, Ind. (AP) – Après une table ronde à l’heure du déjeuner avec le sénateur de l’Indiana Todd Young et le représentant de l’Utah Burgess Owens, la candidate républicaine au Congrès Jennifer-Ruth Green a suggéré qu’elle appréciait “de servir aux côtés de mes pairs”.

“Pas mes pairs”, corrigea-t-elle rapidement. “Je me suis mal exprimée.”

Green n’est pas encore leur collègue au Congrès, mais son erreur n’est peut-être pas si prématurée.

Les démocrates représentent ce coin industriel et favorable aux syndicats du nord-ouest de l’Indiana au Congrès depuis près d’un siècle. Mais leur emprise sur le siège est remise en question alors que le parti fait face à des vents contraires aux États-Unis cette année, secoué par les faibles cotes d’approbation du président Joe Biden et la forte inflation.

Les contours de ce quartier, englobant Gary, ont été redessinés pour être un peu plus respectueux des républicains. Green, quant à lui, propose une biographie convaincante qui comprend plus de 20 ans de service dans l’Air Force. Elle est toujours active dans l’Indiana Air National Guard.

Le GOP espère que Green sera à l’avant-garde d’un parti plus diversifié à Washington. Si elle était élue, elle serait la seule femme républicaine noire siégeant à la Chambre – et seulement la deuxième femme républicaine noire de l’histoire élue à la chambre.

Les républicains disent qu’ils battent les records du parti en matière de diversité, avec 80 femmes titulaires de la Chambre ou candidates aux scrutins de mi-mandat dans tout le pays. Le GOP compte également 28 candidats noirs, 33 Américains d’origine hispanique, 13 Américains d’origine asiatique et trois Amérindiens en lice, selon le National Republican Campaign Committee, la branche de campagne du parti à la Chambre.

Et, sur les 74 districts que le comité vise pour la victoire, 24 candidats du GOP sont des vétérans militaires. Au total, 125 titulaires et challengers de la Maison républicaine disent avoir une expérience militaire, contre 61 démocrates, selon le Pew Research Center.

“Je suis reconnaissante que ce soit un groupe démographique qui, lorsque vous regardez les sondages, tout fonctionne”, a déclaré Green, qui était en poste en Irak en tant que capitaine et s’identifie à la fois comme noire et asiatique, à propos de ses origines incarnant son parti.

Mais elle a ajouté: “Si j’étais qui j’étais sans aucun leadership ou caractère réfléchi, je ne serais pas efficace dans ce rôle.”

Le représentant du Minnesota, Tom Emmer, a déclaré que lorsqu’il est devenu chef du Comité national de la campagne républicaine en 2018, il a cherché à donner aux membres du Congrès les moyens de recruter des candidats solides dans leurs États.

“L’objectif n’est pas tant de se diversifier, car nous voulions identifier les candidats des communautés (où) nous voulons que les républicains soient représentés”, a déclaré Emmer.

Alors même que le GOP tente de diversifier son champ de candidats, la base du parti est toujours majoritairement blanche. AP VoteCast, une enquête auprès de l’électorat national, montre que 86% des électeurs de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020 étaient blancs, contre 63% des électeurs de Joe Biden. Dix-neuf pour cent des électeurs de Biden étaient noirs, alors que seulement 2 % des électeurs de Trump à l’échelle nationale l’étaient.

Dans l’Indiana, les pourcentages de soutien des électeurs noirs pour chacun étaient les mêmes, 19% à 2% en faveur de Biden.

La liste nationale de cette année pour les démocrates de la Chambre est également beaucoup plus diversifiée. Les titulaires et les challengers comprennent 175 femmes, 97 candidats noirs, 50 candidats hispaniques, 18 asiatiques ou insulaires du Pacifique et au moins sept amérindiens, selon le comité de campagne du Congrès démocrate.

Les démocrates accusent également certains républicains éminents de promouvoir le racisme, notamment la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie et d’autres qui parlent de la «théorie du grand remplacement».

Emmer rechigne devant de telles critiques, affirmant que les démocrates veulent “parler de tout sauf des problèmes les plus importants”.

Il prédit la victoire de Jennifer-Ruth Green dans l’Indiana, bien que le district soit démocrate depuis 1931. Il a élu le représentant Frank Mrvan pour la première fois en 2020 et a soutenu Biden de près de 9 points de pourcentage.

Bien que les nouvelles cartes rendent le district légèrement plus républicain, une victoire des Verts serait néanmoins un signe avant-coureur d’une soirée électorale forte pour le GOP.

Cependant, même les partisans des Verts ne sont pas sûrs que cela se produira. Alors qu’elle faisait du porte-à-porte le week-end dernier à Munster, près de la frontière entre l’Indiana et l’Illinois, Susan et Bart Cashman l’ont repérée et se sont précipités pour discuter. Ils sont tous deux partisans des Verts mais ont averti que la zone reste profondément bleue.

“C’est le comté de Lake, donc, nous ne savons pas”, a déclaré Susan Cashman.

Leur comté comprend Gary, où près de 80 % des habitants sont noirs. La ville, connue comme la ville natale de Michael Jackson et de sa famille, a connu un pic de chômage dans les années 1970 avec la fermeture de nombreuses aciéries de la région. Il a connu une augmentation des crimes violents plus récemment.

Green a remporté une primaire bondée de la Maison républicaine en tant que partisan de Trump et est un invité fréquent de Fox News. Elle a déclaré que sa campagne pouvait maintenir la course avec Mrvan serrée en obtenant 20% de soutien des électeurs noirs.

« Nous aurons l’occasion de dire aux gens : ‘Hé, c’est ici que nous sommes. Est-ce que cela vous offre de bonnes opportunités? », A-t-elle déclaré à propos de son discours aux électeurs noirs. “‘Ou voulez-vous quelque chose de différent?'”

L’ancienne représentante de l’Utah, Mia Love, a été élue en 2014 en tant que première femme républicaine noire de la Chambre, mais a perdu quatre ans plus tard. La chambre ne compte plus que deux hommes républicains noirs, les représentants de Floride Byron Donalds et Owens, qui ont assisté à la table ronde de Gary avec Green.

“Ce que Jennifer représente, ce sont les valeurs américaines”, a déclaré Owens à propos de la possibilité que Green devienne la deuxième femme noire membre du GOP. “Je pense que cela surmonte vraiment tous les autres trucs.”

Darquia et Gordon Biffle sont copropriétaires du barbecue de Big Daddy à Gary et ont animé la récente table ronde. Ils ont déclaré que l’inflation avait fait passer le prix d’une caisse de frites de 17 $ à 29 $.

“Même toute l’aide que nous avons reçue, tout cela a été jeté dans les toilettes alors que nous essayions de garder nos travailleurs”, a déclaré Gordon Biffle à propos de l’aide fédérale COVID-19 précédente, défendue par les démocrates. “Que ce soit démocrate ou républicain, nous devons nous ranger du côté des gens qui vont nous aider.”

L’ancien législateur de l’État de l’Indiana, Charlie Brown, un démocrate de Gary, a noté que Green ne mentionnait pas l’affiliation à un parti sur bon nombre de ses documents de campagne, ce qui, selon lui, pourrait “tromper” certains électeurs noirs pour qu’ils la soutiennent sans savoir qu’elle est républicaine.

Les autocollants pour pare-chocs et les panneaux de jardin de Green présentent des insignes d’étoiles d’apparence militaire et ne mentionnent pas la fête. Ses dépliants promettent un “leadership éprouvé au combat”, des réductions d’impôts pour la classe moyenne et des protections pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie sans mentionner le GOP.

Les enseignes de la cour de Mrvan portent l’inscription « démocrate », et il a été approuvé par les syndicats de la région. Lors de la convention United Steel Workers cet été, il a souligné que des groupes politiques conservateurs extérieurs dépensaient beaucoup pour s’opposer à lui dans le district et a déclaré: «Je suis attaqué parce que je représente les travailleurs et les travailleuses.»

“N’importe qui peut faire un grand discours pendant cinq minutes”, a déclaré Mrvan. “C’est dans vos actes, c’est dans ce que vous accomplissez, c’est ce qui compte.”

Mrvan s’est rallié lundi à Gary avec le House Majority Whip James Clyburn, le membre noir le plus haut gradé du Congrès. Le représentant de New York Hakeem Jeffries, président du House Democratic Caucus, a également visité le district.

L’ancien législateur de l’État, Brown, a déclaré que le meilleur moyen d’empêcher le siège de basculer était de stimuler la participation démocrate, mais il est “assez évident que la machine démocrate a même des inquiétudes pour Mrvan”, en particulier compte tenu de “ce facteur impliquant une femme républicaine afro-américaine”.

“Habituellement, les gens bâillent parce qu’ils savent que c’est un bastion démocrate depuis des années et des années”, a déclaré Brown à propos de l’élection au Congrès. “Mais, ils doivent être conscients que c’est quelque peu différent cette fois.”

Will Weissert, Associated Press