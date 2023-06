Le GOP publie le témoignage de dénonciateurs alléguant une ingérence dans l’affaire Hunter Biden

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre ont publié jeudi le témoignage de deux dénonciateurs de l’IRS qui allèguent que le ministère de la Justice a interféré avec leur enquête de plusieurs années sur le fils du président Joe Biden, Hunter – une accusation que le ministère a rapidement niée.

Le comité des voies et moyens de la Chambre, dirigé par le représentant républicain Jason Smith, a voté pour divulguer publiquement le témoignage du Congrès de deux anciens agents de l’IRS qui ont travaillé sur l’enquête fédérale sur les impôts et les relations commerciales avec l’étranger du jeune Biden.

« Les dénonciateurs décrivent comment le ministère de la Justice de Biden est intervenu et a outrepassé une campagne visant à protéger le fils de Joe Biden en retardant, divulguant et niant une enquête en cours sur les crimes fiscaux présumés de Hunter Biden », a déclaré Smith, R-Mo., Aux journalistes.

Le témoignage des deux individus – Greg Shapley et un agent non identifié de l’IRS – a détaillé ce qu’ils ont appelé un schéma d ‘«étapes d’enquête lentes» et retardant les mesures d’application des mois avant les élections. Mais il n’est pas clair si le conflit qu’ils décrivent équivaut à un désaccord interne sur la manière de poursuivre l’enquête de grande envergure ou à un schéma d’ingérence et de traitement préférentiel. La politique du département avertit depuis longtemps les procureurs de veiller à inculper les affaires ayant des connotations politiques potentielles au moment d’une élection, afin d’éviter toute influence possible sur le résultat.

Le ministère de la Justice a nié les allégations du lanceur d’alerte, affirmant que l’avocat américain chargé de l’enquête Hunter Biden, David Weiss – qui a été nommé par l’ancien président Donald Trump – avait pleine autorité sur l’affaire.

La publication du témoignage intervient deux jours seulement après que Hunter Biden, 53 ans, a annoncé qu’il plaiderait coupable de délits fiscaux dans le cadre d’un accord avec le ministère de la Justice. L’accord rendu public mardi évitera également des poursuites pour possession illégale d’une arme à feu en tant que toxicomane, tant qu’il respecte les conditions convenues devant le tribunal.

Les républicains du Congrès ont qualifié l’accord de plaidoyer d' »accord de faveur » pour le fils du président et d’un autre exemple d’un « système judiciaire à deux niveaux » qui ménage les démocrates. Ils se sont également engagés à poursuivre leurs propres enquêtes sur la famille Biden et ce qu’ils appellent leurs efforts pour sacrifier la présidence.

Le premier lanceur d’alerte de l’IRS, Shapley, s’est manifesté en avril lorsque son avocat a contacté le sénateur du GOP Chuck Grassley de l’Iowa pour dire que son client avait des informations sur un « échec à atténuer les conflits d’intérêts clairs dans la disposition finale » de ce qui était alors une enquête criminelle en cours liée à Hunter Biden. Au cours d’un témoignage de plusieurs heures, Shapley a décrit plusieurs obstacles auxquels lui et plusieurs autres agents de l’IRS sur l’affaire ont été confrontés lorsqu’ils ont tenté d’interroger des personnes concernées par l’affaire ou de délivrer des mandats de perquisition.

L’affirmation la plus frappante de Shapley est peut-être que Weiss a demandé au ministère de la Justice en mars 2020 d’obtenir le statut d’avocat spécial afin de porter les affaires fiscales dans des juridictions extérieures au Delaware, y compris Washington, DC et la Californie, mais a été refusée.

En réponse à cette affirmation, le ministère de la Justice a réitéré que Weiss a « l’entière autorité sur cette affaire, y compris la responsabilité de décider où, quand et s’il doit déposer des accusations comme il le juge approprié. Il n’a pas besoin d’autre approbation pour le faire.

Le deuxième dénonciateur de l’IRS, qui a demandé au comité de garder son identité secrète, a décrit ses frustrations persistantes quant à la manière dont l’affaire Hunter Biden a été traitée, remontant à l’administration Trump sous le procureur général William Barr. Il a déclaré avoir commencé l’enquête sur Hunter Biden en 2015 et avoir approfondi sa vie et ses finances.

L’individu a déclaré avoir été retiré de l’enquête en octobre 2022 et informé de la décision par des responsables de l’IRS, mais pense que son retrait a en fait été ordonné par des responsables du ministère de la Justice. Il n’a fourni aucune preuve que c’était le cas, citant à la place ce dont il avait été témoin en interne alors qu’il poussait à diverses étapes d’enquête. Son superviseur, Shapley, a été démis de ses fonctions en même temps.

Les démocrates se sont opposés au traitement du témoignage par le comité, notant que les deux personnes ne sont qu’une fraction des nombreux enquêteurs et responsables impliqués dans l’affaire Hunter Biden. Ils ont suggéré que plus de témoignages sont nécessaires.

« Nous ne nous opposons pas à ce que les documents soient examinés publiquement », a déclaré le représentant Richard Neal, le plus grand démocrate du comité. « Nous nous opposons au processus. Visiblement, le dossier n’est pas prêt. Tant de témoins n’ont même jamais été contactés.

Tous les démocrates du panel se sont opposés à la divulgation, qualifiant les efforts du GOP de récompense pour leur publication en décembre des dossiers fiscaux de Trump.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Lindsay Whitehurst, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press