Le GOP pousse à annuler le mandat de l’armée sur le vaccin Covid-19, a expliqué

Cette année, le projet de loi annuel sur la défense du Congrès, une mesure incontournable qui autorise les dépenses militaires pour l’année suivante, comprend une disposition unique.

La législation, connue sous le nom de National Defense Authorization Act (NDAA), prévoit plus de 840 milliards de dollars de fonds de défense et annulerait le mandat de l’armée concernant le vaccin Covid-19. Ce mandat, mis en place en août 2021 pour empêcher la propagation du coronavirus parmi les militaires, est opposé par les républicains, qui se sont longtemps opposés aux mandats de vaccination en général. Maintenant, le GOP utilise la NDAA pour remporter une victoire sur quelque chose qu’ils ont transformé en une question de guerre culturelle.

Le principal argument des républicains est centré sur la dotation en personnel: ils disent que le mandat de vaccination de l’armée contre le Covid-19 a expulsé des milliers de militaires à une époque où il y a déjà de graves pénuries de main-d’œuvre. Environ 8 000 membres du service actif ont été renvoyés parce qu’ils ont refusé la vaccination, selon US News, mais cela représente une petite fraction des plus d’un million de membres du service actif de l’armée. Comme l’a rapporté Politico, environ 98 % des militaires ont été vaccinés.

Étant donné que la NDAA a besoin d’au moins 10 votes républicains pour être adoptée au Sénat et qu’elle aura probablement besoin du soutien républicain de la Chambre étant donné la faible majorité des démocrates dans cette chambre, le GOP a une opportunité clé d’obtenir une politique et des messages gagnants sur les exigences en matière de vaccins. Les efforts des républicains suggèrent également comment ils continueront à tirer parti du besoin de coopération des démocrates au cours du nouveau mandat, lorsqu’ils contrôleront la Chambre et les démocrates le Sénat.

“C’est la première victoire d’avoir une majorité républicaine, et nous aimerions avoir plus de ces victoires, et nous devrions commencer à les déplacer maintenant”, a déclaré le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, sur Fox News le week-end dernier, concernant le recul du mandat du vaccin. .

Pourquoi les républicains ont poussé à annuler le mandat du vaccin

L’administration Biden, y compris le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, s’est opposée à l’abrogation du mandat du vaccin dans la NDAA, bien qu’elle se soit abstenue de dire que le président ne le signera pas s’il contient cette disposition. « Un million de personnes sont mortes aux États-Unis d’Amérique. Nous en avons perdu des centaines au DOD. Ce mandat a donc permis aux gens de rester en bonne santé », a déclaré Austin aux journalistes le week-end dernier. De plus, la Maison Blanche a noté que l’armée avait depuis longtemps des mandats pour d’autres vaccins, y compris la grippe et une foule d’autres maladies.

Au cours des dernières semaines, cependant, les républicains ont fait de l’abrogation du mandat du vaccin Covid-19 une priorité absolue, affirmant que cela avait un impact sur la capacité de l’armée à se doter elle-même. La NDAA représentait une excellente occasion de faire valoir un point sur cette question, qui a été politisée au cours des dernières années, les républicains affirmant que les mandats représentent une attaque non américaine contre la liberté personnelle. Alors que les cas de Covid-19 ont diminué à travers le pays, les législateurs républicains n’ont fait que faire valoir plus vocalement que ces exigences étaient moins nécessaires.

Le principal grief des républicains est que le mandat du vaccin a rendu plus difficile pour l’armée de retenir les gens et de recruter de nouveaux militaires, une affirmation qui n’est pas étayée par des «données concrètes», selon Austin. Les raisons du manque de recrutement sont nuancées : comme l’a rapporté l’Associated Press, l’armée a raté son objectif de recrutement de 25 % au cours de l’année dernière, les chefs militaires attribuant l’écart à un certain nombre de facteurs, notamment l’incapacité de recruter en personne parce que de la pandémie ainsi que la réticence à la vaccination. Le commandant du Corps des Marines, le général David Berger, un haut responsable militaire, a déclaré que les mandats de vaccination posent certains obstacles au recrutement en raison de la désinformation sur les coups de Covid-19.

Parallèlement à l’annulation du mandat, les républicains ont appelé à une disposition qui réintégrerait les membres du service qui ont été renvoyés dans le passé en raison du mandat de vaccination, bien que cela n’ait pas été intégré au projet de loi.

La poussée contre le mandat militaire sur les vaccins marque le dernier effort du GOP pour faire des mandats sur les vaccins un sujet de discorde dans différents projets de loi incontournables. Les républicains ont menacé à plusieurs reprises de suspendre le financement du gouvernement à moins qu’ils ne puissent voter sur des amendements qui annulaient le financement des mandats de vaccins que l’administration Biden a mis en place pour les employés fédéraux et les travailleurs médicaux. Depuis que ces mandats ont été établis, les législateurs du GOP ont fréquemment exploité la question comme un moyen de montrer à leur base qu’ils protègent les libertés des personnes.

“C’est un honneur de se battre pour nos militaires et de s’assurer qu’ils sont protégés du mandat de vaccin COVID de Biden”, La sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) a tweeté.

La Maison Blanche, en revanche, a critiqué la décision du Congrès d’annuler le mandat du vaccin, affirmant que les vaccinations restent importantes pour maintenir la capacité des troupes à servir quand et où cela est nécessaire. « Les vaccins sauvent des vies, y compris nos hommes et nos femmes en uniforme. Cela reste donc un problème de santé et de préparation pour la force », a déclaré lundi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, selon le New York Times.

Les républicains veulent utiliser ces factures pour marquer des points politiques

McCarthy a signalé que les républicains sont impatients d’utiliser une législation comme le projet de loi sur la défense pour faire valoir leurs arguments sur les questions culturelles une fois qu’ils auront accédé à la majorité à la Chambre en janvier. Il a même exhorté le Congrès à retarder l’adoption du projet de loi sur la défense jusqu’à l’année prochaine afin qu’il puisse inclure davantage de dispositions qui combattent le «réveilisme» qu’il soutenait que les démocrates soutenaient. Bien que McCarthy n’ait pas précisé quelles politiques il souhaitait cibler, Politico a signalé que ce parapluie pourrait inclure des choses comme des initiatives visant à rendre l’armée plus diversifiée.

Le recul des républicains sur cette question indique comment ils pourraient utiliser le contrôle de la Chambre l’année prochaine dans un Congrès divisé pour sécuriser leurs priorités sur tout, de la politique de défense aux crédits en passant par le plafond de la dette. Étant donné que plusieurs projets de loi incontournables auront besoin du soutien de la Chambre pour avancer, le GOP aura de multiples occasions d’utiliser son influence pour faire pression en faveur de dispositions comme celle-ci. La Chambre devrait adopter la NDAA avec l’inclusion de l’annulation du mandat du vaccin cette semaine, une décision que les républicains ont décrite comme n’étant que le début.

“[I]n 28 jours, le vrai travail commence », McCarthy a déclaré dans un communiqué mardi. “La nouvelle majorité républicaine de la Chambre travaillera pour enfin tenir l’administration Biden responsable et aider les hommes et les femmes en uniforme qui ont été injustement ciblés par cette administration.”