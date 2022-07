Le GOP pourrait-il battre Whitmer dans le Michigan ? Party Chaos a nui à ses chances.

Tout compte fait, les républicains risquent de gâcher ce qui, plus tôt cette année, semblait être une opportunité prometteuse d’évincer Mme Whitmer. Les deux candidats les plus forts du parti ont été écartés du scrutin en raison d’une erreur de falsification de signature. Le champ qui en résulte, mis à part la non testée Mme Dixon, comprend un candidat faisant face à des accusations de délit lié à l’émeute du Capitole et un autre poursuivi par des poursuites judiciaires vieilles de plusieurs années pour des allégations selon lesquelles il aurait fait des commentaires racistes et sexuellement explicites aux employés.

Thèmes clés des élections de mi-mandat de 2022 jusqu’à présent Carte 1 sur 6 L’état des mi-parcours. Nous sommes maintenant à mi-chemin de la saison primaire de mi-session de cette année, et certaines idées et questions clés ont commencé à émerger. Voici un aperçu de ce que nous avons appris jusqu’à présent :

Dans le même temps, les républicains du Michigan ont élevé deux négationnistes électoraux approuvés par Trump pour se présenter aux postes de procureur général et de secrétaire d’État – des postes clés supervisant le mécanisme électoral dans un État vital du champ de bataille présidentiel de 2024.

Et les candidats faibles et le chaos intraparti ont offert aux démocrates – qui sont aidés par une nouvelle carte législative de l’État dessinée pour la première fois par une commission indépendante – une réelle opportunité de prendre le contrôle du Sénat de l’État pour la première fois en 40 ans.

Le fait que Mme DeVos se soit sentie obligée de faire appel à M. Trump comme si le 6 janvier ne s’était jamais produit était une mesure de la gravité des choses.

L’un des principaux bailleurs de fonds des deux campagnes présidentielles de M. Trump, la famille a été chassée par la base républicaine après que Mme DeVos a commis l’apostasie de chercher à destituer M. Trump de ses fonctions à cause de l’émeute du Capitole, arguant qu’il n’était plus apte à servir. . Mme DeVos a déclaré que sa supplication avait été rejetée par le vice-président Mike Pence et qu’elle avait démissionné le lendemain de l’agression.