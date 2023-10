Considérez que le président déchu de la Chambre, Kevin McCarthy, a accédé à la présidence grâce à son travail rapide pour réparer sa relation avec Trump après avoir qualifié son comportement du 6 janvier d’« atroce et totalement mauvais ». Il n’y a pas eu autant de chance pour le représentant Jim Jordan (Républicain de l’Ohio), dont la montée au marteau s’est heurtée, entre autres, à l’opposition du représentant Ken Buck (Républicain du Colorado), qui a déclaré qu’il ne voterait pas pour une élection. denier.

Le représentant Tom Emmer (R-Minn.) est resté environ quatre heures en tant que troisième candidat du parti – ses efforts ont échoué, en grande partie, parce que Trump l’a attaqué à propos de son vote pour certifier les résultats des élections du 6 janvier. Johnson, en revanche, se révélerait un orateur acceptable selon l’estimation de Trump, ayant été l’architecte en chef d’un effort visant à annuler les résultats des élections de 2020 dans quatre États charnières.

Finalement, même Buck ferait la distinction tendue que les actions de Johnson étaient différentes, parce que Jordan a soulevé sa contestation, mais Johnson a gardé sa réserve pour les tribunaux.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), prononce un discours peu après avoir été élu président dans la salle du Capitole, le 25 octobre 2023. | Francis Chung/POLITIQUE

Presque au même moment où tout cela se passait, ABC a rapporté que l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows – bénéficiant de l’immunité par le conseiller spécial Jack Smith alors qu’il enquête sur les efforts de l’ancien président pour renverser les élections – avait déclaré aux enquêteurs fédéraux que Trump avait été « malhonnête » avec le public après la clôture des élections le 3 novembre, 2020. Meadows lui-même avait également déclaré à Trump que les allégations de fraude électorale généralisée étaient sans fondement, selon le rapport.

L’écran partagé de la semaine a mis en évidence à quel point le Parti républicain reste déchiré sur la question de savoir s’il faut croire au mensonge selon lequel Trump a gagné, un fossé peut-être infranchissable. Ce n’est qu’en de rares occasions, cependant, que la division apparaît au grand jour : dans le feu de l’action à la présidence, par exemple, ou lors d’un témoignage devant un grand jury avec l’immunité en poche, ou lors d’un débat présidentiel. À l’exception de moments comme ceux-là, le parti et ses membres tiennent surtout à cacher leurs divisions. Après tout, il est préférable de ne pas dire certaines choses. Ou plus facile.

Mais tant que le parti ne tiendra pas compte d’eux, il ne pourra pas vraiment avancer, a déclaré Fergus Cullen, ancien président du Parti républicain du New Hampshire.

« Pouvons-nous, les Républicains, nous mettre d’accord sur trois choses, s’il vous plaît ? Premièrement : les élections de 2020 n’ont pas été volées », a déclaré Cullen. « Deuxièmement : ce qui s’est passé le 6 janvier était une mauvaise chose. Troisièmement : nous ne devrions pas nommer quelqu’un qui fait face à 91 actes d’accusation pénale. »

Mais après trois semaines d’impasse, et moins de 90 jours avant les caucus de l’Iowa, et quatre mois avant le procès de Trump devant un tribunal fédéral pour des accusations selon lesquelles il aurait tenté de voler les élections de 2020, ce mélange combustible de questions est sur le point de devenir devant et centre.

“Cela montre simplement qu’il y a un manque de compréhension ou un manque de volonté de faire face à ce qui s’est passé ce jour-là et pourquoi c’était si dangereux”, a déclaré un ancien membre de la direction du Congrès républicain qui a requis l’anonymat pour évaluer franchement le parti. “Et je pense que cela confirme la mainmise que Donald Trump exerce toujours sur le parti.”

Cette personne a ajouté : « Un côté gagne, un autre perd et le côté qui gagne en ce moment au sein du parti… sont ceux qui n’étaient pas disposés à accepter les résultats de l’élection et voulaient les renverser. »

Le blanchiment du 6 janvier ne se limite pas à la Chambre. En Virginie, Tim Griffin, un avocat républicain chargé des élections qui a joué un rôle central dans la tentative de renverser les résultats de 2020 dans plusieurs États charnières, est sur le point de remporter une candidature au siège de l’État le mois prochain. Ceci, malgré l’opposition au sein de son propre Parti républicain de Virginie.

Lors des campagnes électorales présidentielles, les candidats non-Trump volent de l’Iowa au New Hampshire, suivant les mouvements du chemin : vouloir parler de tout sauf du 6 janvier.

En août dernier, sur scène pour le premier débat à Milwaukee, tout le monde, à l’exception de l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, s’est rangé du côté des actions de l’ancien vice-président Mike Pence pour certifier les résultats des élections du 6 janvier. Et pourtant, tous, sauf les anciens gouverneurs du New Jersey, Chris Christie et Asa. Hutchinson de l’Arkansas a également levé la main pour signifier qu’il soutiendrait Trump en tant que président en 2024, même s’il était reconnu coupable de l’une de ses quatre affaires judiciaires en cours, y compris le 6 janvier.

Personne ne personnifie plus que Pence la guerre civile unilatérale qui a éclaté au sein du Parti républicain le 6 janvier. Avant d’annoncer sa candidature à la présidentielle, un confident de longue date de Pence a déclaré que Pence était confronté à une décision.

“Il doit décider s’il veut être un homme d’État à la Jim-Baker, capable de toujours avoir des principes et de dire la vérité pour le reste de sa vie, sans aucun calcul de coût politique”, a déclaré cette personne. “Ou voulez-vous obtenir la nomination?”

Cette personne a ajouté : « Il ne va pas aller à Liz Cheney. »

Au début, Pence semblait opter pour une voie Jim Baker-Cheney. Mais l’ancien vice-président, qui a misé une grande partie de sa campagne présidentielle sur le fait d’avoir accompli son « devoir » le 6 janvier, se retrouve maintenant à trébucher sur les conséquences logiques de cette position – et à ne pas adopter pleinement la tactique de Cheney. Parmi ceux qui ont levé la main ce soir-là à Milwaukee se trouvait Pence, qui, deux mois plus tôt, avait déclaré dans son annonce que « quiconque s’oppose à la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis ». Et pourtant il était là sur CNN il y a quelques jours, affirmant que Jordan serait un orateur « exceptionnel », malgré le fait que Jordan – quelqu’un qui a violé la ligne rouge de Pence le 6 janvier – serait alors dans la ligne de succession présidentielle.

Pence s’est encore une fois tordu mardi, publier sur X que Johnson, l’architecte du Texas mémoire d’amicus qui cherchait à invalider les résultats de 2020 en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin, était un « leader conservateur avéré », favorable à ce qu’une personne qui menaçait le transfert pacifique du pouvoir soit désormais en deuxième position dans la succession présidentielle.

Pence a exhorté tous les membres du GOP de la Chambre « à voter pour élire cet homme bon et décent comme prochain président de la Chambre », ce qu’ils ont fait mercredi.

Pence aura d’autres moments où il devra choisir quel côté de la fracture il souhaite occuper. Mais ils ne se présenteront probablement pas comme candidats à la présidentielle. Il a du mal à se qualifier pour le prochain débat du GOP à Miami. Et ses liquidités diminuent.

Lorsque le Super Tuesday aura lieu le 5 mars, il pourrait très bien être hors course.

Mais on pourrait lui demander de commenter les événements du 6 janvier. Non pas en tant que candidat à la présidentielle, mais en tant que témoin vedette du gouvernement contre Trump. Ce procès commence la veille.

Pour les Républicains, le 6 janvier, comme le passé, n’est pas mort. Ce n’est même pas passé.