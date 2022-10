Le GOP optimiste quant aux chances du Sénat malgré les troubles de Walker

NEW YORK (AP) – Les principaux républicains entrent dans le dernier mois de la campagne de mi-mandat de plus en plus optimistes sur le fait qu’une majorité au Sénat est à portée de main alors même qu’un combat familial dramatique en Géorgie obscurcit l’une des plus grandes opportunités de ramassage du parti.

Et alors que certains démocrates chantent sur les réseaux sociaux les revers apparents des républicains, les stratèges du parti admettent en privé que leurs propres lacunes pourraient ne pas être compensées par les défis croissants du GOP.

L’évolution des perspectives est liée à une dure réalité : les démocrates n’ont pratiquement aucune marge d’erreur face au poids de l’histoire, aux préoccupations économiques généralisées et à la faible réputation du président Joe Biden. Il y a un large accord entre les deux partis sur le fait que l’élan estival des démocrates dans des États comme le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin s’est érodé cinq semaines seulement avant le jour du scrutin.

“Il y a des raisons d’être inquiets, pas des raisons d’être sombre”, a déclaré le stratège démocrate vétéran James Carville. « Il semblait qu’à la fin du mois d’août, nous avions un peu d’élan. Je ne sais pas si nous avons régressé, mais nous ne progressons pas à beaucoup d’endroits.

Cette perspective tiède survient alors même que les républicains sont confrontés à une série de revers auto-imposés dans les États qui comptent le plus à mi-parcours de 2022, qui décideront de l’équilibre des pouvoirs au Congrès et dans les maisons d’État à travers le pays.

Aucun n’a été plus flagrant que les luttes d’Herschel Walker en Géorgie, où le propre fils du candidat républicain au Sénat l’a accusé d’avoir menti sur ses défis personnels – y compris un rapport du Daily Beast alléguant que l’anti-avortement Walker avait payé l’avortement d’une petite amie en 2009. Walker a qualifié l’accusation de “mensonge éhonté” et a déclaré qu’il poursuivrait, une action que sa campagne n’avait pas entreprise mardi soir.

“Tout a été un mensonge”, a répondu Christian Walker mardi.

L’establishment républicain, y compris le Fonds pour le leadership du Sénat aligné sur le sénateur Mitch McConnell, et l’ancien président Donald Trump lui-même sont restés fermement derrière Walker mardi dans sa tentative d’évincer le premier mandat du sénateur démocrate Raphael Warnock. La campagne Walker a également signalé une collecte de fonds massive qui a coïncidé avec les dernières allégations.

“Si vous êtes dans un combat, les gens viendront à votre aide”, a déclaré Steven Law, responsable du Fonds pour le leadership du Sénat et proche allié de McConnell, R-Ky.

Law a déclaré que la course en Géorgie était devenue de plus en plus compétitive malgré l’accent mis par les démocrates sur la vie personnelle de Walker. Et au-delà de la Géorgie, Law a déclaré que le climat politique évoluait de manière prévisible contre le parti qui contrôle la Maison Blanche, comme c’est généralement le cas lors des élections de mi-mandat.

“Il semble certainement que les électeurs reviennent à un état d’esprit plus traditionnel à moyen terme”, a déclaré Law.

Si les républicains gagnaient ne serait-ce qu’un siège au Sénat en novembre, ils prendraient le contrôle de la chambre haute du Congrès – et avec elle, le pouvoir de contrôler les nominations judiciaires et les débats politiques au cours des deux dernières années du mandat de Biden. Les dirigeants des deux partis pensent que les républicains sont susceptibles de prendre le contrôle de la Chambre.

Même face à de telles chances, il est beaucoup trop tôt pour prédire un Congrès contrôlé par les républicains.

Les démocrates restent résolument offensifs et dépensent beaucoup pour essayer de renverser les sièges détenus par les républicains en Pennsylvanie, au Wisconsin et en Caroline du Nord. L’opposition des électeurs à la décision de la Cour suprême cet été de priver les femmes de leur droit constitutionnel à l’avortement a dynamisé la base démocrate et entraîné une augmentation des inscriptions électorales féminines.

Les républicains se concentrent surtout sur les titulaires démocrates en Arizona, en Géorgie, au New Hampshire et au Nevada, bien que les responsables républicains estiment que les candidats décevants soutenus par Trump en Arizona et au New Hampshire ont freiné les opportunités de ramassage du parti.

“Les candidats républicains qu’ils présentent sont trop extrémistes”, a déclaré JB Poersch, qui dirige la majorité pro-démocrate du Sénat PAC. “Je pense que c’est toujours un avantage pour les démocrates.”

Pendant ce temps, les conditions dans les principaux États du champ de bataille évoluent rapidement.

En Pennsylvanie, le candidat républicain au Sénat Mehmet Oz a été confronté cette semaine à de nouvelles questions difficiles soulevées par un article du Washington Post sur les produits médicaux qu’il a approuvés en tant que star de la télévision de jour. Un autre reportage du site d’information Jezebel détaillant comment ses recherches ont causé la mort de centaines de chiens a été diffusé sur les réseaux sociaux.

Pourtant, les responsables démocrates reconnaissent que la course s’est considérablement resserrée alors que le calendrier est passé à octobre. Et les responsables de la Maison Blanche sont préoccupés par l’endurance du candidat démocrate John Fetterman alors qu’il se remet d’un accident vasculaire cérébral en mai.

“Les républicains du Sénat ont eu un très mauvais début d’octobre, mais nous savons que chacune de nos courses sera serrée et nous allons continuer à ne rien tenir pour acquis”, a déclaré le sénateur du Michigan, Gary Peters, qui dirige la branche de campagne des démocrates du Sénat.

Les derniers défis des candidats au Sénat du GOP en Géorgie et en Pennsylvanie ont dominé les médias sociaux lundi et mardi, selon les données compilées par GQR, une société de recherche sur l’opinion publique qui travaille avec des organisations démocrates.

Les reportages sur l’accusateur d’avortement de Walker et la recherche sur les animaux d’Oz ont eu la première et la deuxième plus grande portée de tous les reportages sur Facebook et Twitter depuis qu’ils ont fait surface lundi, en tête du contenu lié à l’émission télévisée “Sons of Anarchy”, un autre rapport sur Planned Parenthood des cliniques d’avortement mobiles et des nouvelles de Kanye West. GQR a utilisé l’outil d’écoute sociale NewsWhip, qui suit plus de 500 000 sites Web dans plus de 100 langues à peu près en temps réel.

Dans le Nevada, le swing-state, la rhétorique de la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto est devenue de plus en plus urgente ces derniers jours alors qu’elle repousse un défi féroce de l’ancien procureur général de l’État Adam Laxalt. Au sein de la Maison Blanche, on craint vraiment qu’elle ne perde sa candidature à la réélection, donnant aux républicains le seul siège dont ils pourraient avoir besoin pour revendiquer la majorité au Sénat.

“Nous avons un gros problème, mon ami”, a écrit Cortez Masto dans un appel de fonds mardi. “Les experts disent que notre course au Nevada pourrait décider du contrôle du Sénat – et en ce moment, les sondages me montrent 1 point derrière mon adversaire approuvé par Trump.”

Les démocrates et leurs alliés continuent d’espérer que la réaction contre la décision de la Cour suprême sur l’avortement les aidera à surmonter les tendances historiques dans lesquelles le parti contrôlant la Maison Blanche perd presque toujours des sièges au Congrès. Les démocrates, qui contrôlent Washington, sont également confrontés au profond pessimisme des électeurs quant à la direction du pays et aux taux d’approbation relativement faibles de Biden.

Les règles traditionnelles de la politique ont souvent été enfreintes à l’ère Trump. Au cours des dernières années, les républicains ont peut-être abandonné Walker. Mais mardi, ils ont lié les bras derrière lui.

Law, du Fonds pour le leadership du Sénat, a déclaré qu’il croyait Walker sur parole qu’il n’avait pas payé l’avortement d’une ancienne petite amie, malgré la preuve apparente d’une carte “Get Well” avec la signature de Walker et un reçu de chèque.

Il a déclaré que les électeurs pensaient que “Walker a peut-être commis des erreurs dans sa vie personnelle qui l’ont affecté, lui et sa famille, mais Warnock a commis des erreurs dans la vie publique à Washington qui les ont affectés, eux et leurs familles”.

Il y avait cependant quelques signes d’inquiétude républicaine sur le terrain en Géorgie.

Martha Zoller, animatrice de radio républicaine populaire dans le nord de la Géorgie et ancienne candidate au Congrès, a déclaré mardi à son auditoire que les dernières allégations obligeaient Walker à réinitialiser sa campagne avec un simple aveu sur ses « démons personnels » et ce qu’il a fait pour les surmonter.

« Il doit tomber sur l’épée. ‘J’étais un chien. … Et j’ai demandé pardon pour cela », a-t-elle déclaré, détaillant le type de message qu’elle pense que Walker doit donner aux électeurs. “Ce serait tellement rafraîchissant que quelqu’un dise simplement la vérité.”

Le stratège démocrate vétéran Josh Schwerin a mis en garde son parti contre la radiation du républicain de Géorgie.

« Je ne dirais pas que Walker a terminé. Au cours des deux derniers cycles, nous avons certainement vu des candidats républicains survivre à des choses qui ne sont pas censées pouvoir survivre », a déclaré Schwerin. «Il y a beaucoup de courses serrées et la dynamique de cette élection est difficile à prévoir. Tout le monde s’attend à de multiples changements d’élan d’ici le jour du scrutin.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Zeke Miller à Washington et Bill Barrow à Atlanta ont contribué à ce rapport.

Steve Peoples, Associated Press