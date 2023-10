Le GOP nomme Steve Scalise comme prochain président de la Chambre, mais et maintenant ?

Les républicains de la Chambre ont officiellement nommé le représentant Steve Scalise (R-LA) comme choix de la conférence pour être le prochain président de la Chambre. Mais la nomination ne place pas le marteau de l’orateur entre les mains de Scalise.

Scalise a devancé le républicain de l’Ohio, Jim Jordan, avec 113 voix contre 99 pour Jordan, suffisamment pour remporter l’investiture lors d’une conférence à huis clos mercredi.

« Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire au nom des gens qui luttent non seulement ici en Amérique mais partout dans le monde. Nous avons beaucoup de travail à faire », a déclaré Scalise après la cérémonie. vote.

Le vote n’a cependant pas immédiatement réglé la question.

« Le leader Scalise a gagné, mais ce n’est pas fini. J’apporte toujours mon soutien à Jim Jordan comme président et je ne vais pas changer mon vote maintenant ou de sitôt à la Chambre », a déclaré le représentant Max Miller (R -OH). Miller et une poignée d’autres républicains ne se sont pas engagés à soutenir Scalise lors d’un vote au sol immédiatement après la nomination.

Certains républicains souhaitaient modifier une règle exigeant 217 voix de la conférence pour garantir la nomination. Cela ne s’est pas produit, ce qui signifie que la division pourrait se traduire par un vote en salle. Le futur Président aurait besoin de 217 voix pour obtenir le marteau.

« Nous ne pouvons pas nous permettre ce dysfonctionnement. La nation ne peut pas se le permettre. Le peuple américain ne peut pas se le permettre. Nous avons besoin d’un orateur au fauteuil. Nous traversons une période dangereuse en ce moment. Nous sommes potentiellement dans trois situations mondiales. conflits en ce moment, et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir un orateur au fauteuil. Et le premier projet de loi dont l’orateur m’a parlé sera ma résolution condamnant le Hamas et louant le soutien à Israël », a déclaré le représentant Mike McCaul (R-TX).

Pendant ce temps, les démocrates ont clairement indiqué qu’ils ne voteraient que pour le chef de la minorité Hakeem Jeffries pendant que les républicains régleraient leurs différends.

« Nous avons passé notre matinée à parler d’Israël, de la politique, de l’amitié, de l’alliance, de la force et de la sécurité nationale. C’est ce dont le caucus démocrate a parlé ce matin, dans des versions classifiées et non classifiées. La conférence républicaine parle de changements de règles et de qui est aux commandes. « Une différence dramatique », a déclaré le représentant Pete Aguilar (Démocrate-CA).

Il a fallu à l’ancien président Kevin McCarthy (R-CA) 15 tours de votes et des heures de débat plus tôt cette année avant de remporter la présidence.

Les républicains espèrent obtenir suffisamment de voix pour Scalise avant que cela ne se propage potentiellement à un autre marathon à plusieurs tours à la Chambre.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***