Le GOP met en garde contre le vote sur les infrastructures, test clé pour l’agenda Biden

WASHINGTON – Les principaux républicains du Sénat qui négocient une législation bipartite sur les infrastructures avertissent qu’un vote prévu mercredi pour commencer à débattre de la mesure pourrait échouer car les pourparlers se poursuivent et il n’y a pas de texte final pour le projet de loi.

« Nous ne pouvons pas soutenir la cloture pour quelque chose que nous n’avons pas encore accompli », a déclaré le sénateur Rob Portman de l’Ohio, le négociateur en chef des républicains. « Nous ne sommes pas parvenus à un accord sur des questions clés.

D’autres négociateurs du GOP ont déclaré que leurs collègues ne soutiendraient pas le vote sans texte législatif. Les 50 démocrates ont besoin d’au moins 10 républicains pour soutenir le projet de loi afin de lever un obstacle parlementaire au débat.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, qui a participé aux négociations, a déclaré qu’il espérait que Schumer déplacerait le vote pour commencer le débat à lundi. Il a déclaré que les trois quarts des questions litigieuses avaient été résolues au cours des deux derniers jours.

« Je m’attendrais à ce que d’ici la fin de la semaine, nous les aurons tous résolus », a déclaré Romney.

« Infrastructures humaines » :Les démocrates du Sénat concluent un accord de 3 500 milliards de dollars pour le programme d’« infrastructure humaine » de Biden et l’expansion de Medicare

« J’espère que nous n’aurons pas de motion pour procéder mercredi », a déclaré une autre négociatrice, la sénatrice Susan Collins, R-Maine. « J’espère que ce sera repoussé. »

Le vote du Sénat sera un test clé pour savoir si l’une des propositions économiques ambitieuses et coûteuses du président Joe Biden deviendra loi. Le paquet bipartite offre des centaines de milliards de dollars pour les routes, les ponts, les chemins de fer et le haut débit.

Les pourparlers informels pourraient se poursuivre si le Sénat vote mercredi contre le débat en salle. Mais en raison de l’écrasement d’autres lois traitant des dépenses courantes, des droits de vote et d’une refonte de la police, un rejet des infrastructures par le Sénat pourrait contrecarrer l’une des perspectives les plus prometteuses de coopération bipartite cette année.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a fixé le vote après un mois de pourparlers bipartites, car d’autres lois surchargent le calendrier. Mais il a déclaré que le projet de loi pouvait encore être débattu pendant 30 heures et amendé en salle.

« Ce n’est pas une date limite pour déterminer tous les derniers détails du projet de loi », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que la réconciliation ? :Qu’est-ce que la « réconciliation » et pourquoi retarde-t-elle le paquet infrastructure ?

Les aspects les plus controversés des négociations concernent la façon de payer pour la législation à un moment de dépenses démesurées pendant la pandémie de COVID-19. Une option consistait à renforcer l’application par l’IRS des perceptions fiscales, mais cela n’a pas été résolu.

Le Congrès a déjà approuvé 3,3 billions de dollars en réponse à la pandémie de coronavirus sous l’administration Trump l’année dernière et 1,9 billion de dollars supplémentaires sous Biden en mars. Les propositions de dépenses de Biden ont conduit à des comparaisons avec le New Deal sous l’ancien président Franklin Delano Roosevelt.

Les républicains dirigés par le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell du Kentucky ont insisté pour avoir un texte législatif avant de voter sur le projet de loi bipartite.

« C’est vraiment une parodie », a déclaré le sénateur John Cornyn, R-Texas. « Si mes électeurs pensent que je vote sur un projet de loi qui n’a pas encore été rédigé, et que je ne sais pas combien cela coûterait, ils essaieraient probablement de me rappeler. »

Mais les démocrates soutiennent que la réparation et l’expansion des infrastructures en ruine sont trop importantes pour être reportées. Les négociateurs démocrates ont décrit avoir travaillé tard dans la nuit pour résoudre des dizaines de différends – des pourparlers qui ne sont pas encore conclus.

« Je me sens mieux aujourd’hui qu’hier soir », a déclaré le sénateur Mark Warner, D-Va., après que les négociations se soient déroulées lundi jusqu’à minuit.

Le sénateur Jon Tester, D-Mont., a déclaré aux journalistes lundi que les républicains s’opposant au débat faute de texte législatif seraient « un problème ». Mais il a déclaré que la stratégie de Schumer pour forcer un vote est courante et ne devrait pas tuer le projet de loi.

« J’espère que les gens seront plus intelligents que cela », a déclaré Tester.

Si les sénateurs acceptaient de commencer à discuter du projet de loi, ils auraient 30 heures pour débattre et amender le projet de loi. Mais Schumer a déclaré que si aucun consensus n’était atteint sur la législation jeudi, il commencerait à ajouter d’autres législations par le biais de quatre amendements majeurs.

Les quatre textes législatifs supplémentaires, qui ont chacun été approuvés en commission lors de votes bipartites, comprennent un projet de loi sur les projets d’eau, un projet de loi sur les autoroutes, un projet de loi sur les chemins de fer et un projet de loi sur l’énergie.

« Je comprends que les deux parties travaillent très dur pour transformer le cadre d’infrastructure bipartite en législation finale, et elles continueront d’avoir plus de temps pour débattre, amender et perfectionner le projet de loi une fois que le Sénat aura voté pour aborder cette question cruciale », Schumer « Mais ils travaillent sur ce cadre bipartite depuis plus d’un mois déjà et il est temps de lancer le débat. »

Le débat ne fait que devenir plus rancunier sur la législation de 3,5 billions de dollars que Schumer a déclaré que le Sénat examinerait pendant la période de travail de juillet, qui, a-t-il averti, pourrait s’étendre jusqu’en août.

Les démocrates du Sénat ont proposé de dépenser cet argent pour les priorités économiques de Biden concernant les soignants et l’éducation. Les républicains soutiennent que les démocrates dépensent de manière irresponsable, en particulier avec l’inflation croissante.

« Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas lancer le bal cette semaine sur les deux éléments du programme d’infrastructure du Sénat », a déclaré Schumer.

Le paquet de 3 500 milliards de dollars est beaucoup plus controversé car les démocrates poursuivent une stratégie pour l’approuver potentiellement sans aucun vote républicain en utilisant une manœuvre législative appelée réconciliation.

Le paquet que les démocrates du Sénat ont négocié avec la Maison Blanche inclurait les priorités de Biden telles qu’une extension de Medicare pour couvrir les prestations dentaires, visuelles et auditives; subventions pour la garde d’enfants; programmes de développement des soins de santé à domicile et deux années de collège communautaire subventionné par le gouvernement fédéral.

Le président du budget du Sénat, Bernie Sanders, I-Vt., vise à rapprocher la législation, ce qui permettrait à une majorité simple des 100 membres du Sénat de l’approuver, plutôt que d’avoir à franchir un obstacle de 60 voix pour éviter une obstruction républicaine . Les démocrates et les républicains disposent chacun de 50 voix, la vice-présidente Kamala Harris détenant le vote décisif.

Levée de fonds à mi-parcours 2022 :Liz Cheney a reçu un coup de pouce pour sa collecte de fonds, mais les républicains amis de Trump ont également levé beaucoup d’argent

Mais même certains démocrates au Sénat également divisé demandent des détails avant de s’engager à le soutenir.

« C’est un défi », a déclaré jeudi aux journalistes le sénateur Joe Manchin, DW.Va., un vote décisif. « Je vais relever un défi. Je vais travailler aussi dur que je peux.