Le GOP lance une enquête sur les origines du COVID avec une lettre à Fauci

Les républicains de la Chambre ont lancé lundi une enquête sur les origines du COVID-19 en envoyant une série de lettres aux responsables actuels et anciens de l’administration Biden pour obtenir des documents et des témoignages.

Les présidents républicains du comité de surveillance de la Chambre et du sous-comité sur la pandémie de coronavirus ont demandé des informations à plusieurs personnes, dont le Dr Anthony Fauci, entourant l’hypothèse d’une fuite accidentelle du coronavirus d’un laboratoire chinois.

“Cette enquête doit commencer par où et comment ce virus est apparu afin que nous puissions tenter de le prédire, de le préparer ou de l’empêcher de se reproduire”, a déclaré le représentant Brad Wenstrup, R-Ohio, président du sous-comité virus, dans un communiqué.

Le représentant James Comer, R-Tenn., Président du comité de surveillance, a ajouté que les républicains “suivront les faits” et “tiendront responsables les responsables du gouvernement américain qui ont participé à toute sorte de dissimulation”.

Les lettres à Fauci, à la directrice nationale du renseignement Avril Haines, au secrétaire à la Santé Xavier Beccera et à d’autres sont le dernier effort de la nouvelle majorité républicaine pour tenir les promesses faites lors de la campagne de mi-mandat de 2022.

Wenstrup, qui est également membre de longue date du House Intelligence Committee, a accusé les services de renseignement américains de dissimuler des faits clés concernant son enquête sur le coronavirus. L’année dernière, les républicains du comité ont publié un rapport du personnel affirmant qu’il existe des “indications” que le virus pourrait avoir été développé comme arme biologique à l’intérieur de l’Institut de virologie de Wuhan.

Cela contredirait une évaluation de la communauté américaine du renseignement publiée sous une forme non classifiée en août 2021 selon laquelle les analystes ne pensaient pas que le virus était une arme biologique, bien qu’il ait pu fuir lors d’un accident de laboratoire.

Les lettres envoyées lundi ne nécessitent pas la coopération des destinataires. Mais en annonçant le rapport du personnel républicain en décembre, Wenstrup a déclaré que les législateurs délivreraient des citations à comparaître si les témoins potentiels ne coopéraient pas.

Initialement rejetée par la plupart des experts en santé publique et des responsables gouvernementaux, l’hypothèse selon laquelle le COVID-19 provenait d’une fuite accidentelle de laboratoire a commencé à faire l’objet d’un examen minutieux après que le président Joe Biden a ordonné une enquête sur la question en mai 2021.

L’examen de 90 jours visait à pousser les agences de renseignement américaines à collecter plus d’informations et à revoir ce qu’elles avaient déjà. D’anciens responsables du département d’État sous le président Donald Trump avaient publiquement poussé à une enquête plus approfondie sur les origines du virus, tout comme les scientifiques et l’Organisation mondiale de la santé.

De nombreux scientifiques, dont Fauci, qui jusqu’en décembre était le conseiller médical en chef de Biden, affirment qu’ils croient toujours que le virus a très probablement émergé dans la nature et est passé des animaux aux humains, un phénomène bien documenté connu sous le nom d’événement de débordement. Les chercheurs sur les virus n’ont publiquement identifié aucune nouvelle preuve scientifique clé qui pourrait rendre l’hypothèse d’une fuite de laboratoire plus probable.

Mais les républicains ont accusé Fauci de mentir au Congrès lorsqu’il a nié en mai que les National Institutes of Health avaient financé la recherche sur le «gain de fonction» – la pratique consistant à améliorer un virus dans un laboratoire pour étudier son impact potentiel dans le monde réel – à un virologie laboratoire à Wuhan, en Chine. Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a même exhorté le procureur général Merrick Garland à nommer un procureur spécial pour enquêter sur les déclarations de Fauci.

Fauci, qui a été le meilleur expert en maladies infectieuses du pays sous les présidents républicain et démocrate, a qualifié la critique du GOP de non-sens.

Cruz et le sénateur Rand Paul, R-Ky., ont déjà déclaré qu’une lettre d’octobre 2021 du NIH au Congrès contredit Fauci. Mais il n’existe aucune preuve claire ou consensus scientifique que la recherche sur le « gain de fonction » a été financée par les NIH, et il n’y a aucun lien entre la recherche financée par les États-Unis et l’émergence du COVID-19. Le NIH a soutenu à plusieurs reprises que son financement n’était pas allé à de telles recherches impliquant l’augmentation de l’infectiosité et de la létalité d’un agent pathogène.

Néanmoins, Fauci a indiqué en novembre qu’il “coopérerait pleinement et témoignerait” si les républicains donnaient suite à leurs plans pour enquêter sur l’origine de COVID.

“Je n’ai aucun problème à témoigner – nous pouvons défendre et expliquer tout ce que nous avons dit”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un briefing à la Maison Blanche l’année dernière.