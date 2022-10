Le GOP intensifie son message sur la criminalité dans la dernière ligne droite de la mi-mandat

NEW YORK (AP) – La vidéo de surveillance graphique montre un homme sur un trottoir frappant soudainement quelqu’un à la tête, le jetant au sol.

Avec des cris étouffés et des coups de feu en arrière-plan, la vidéo assemble d’autres clips de surveillance de fusillades et de coups de poing dans les rues et les rames de métro alors qu’une voix off dit: “Vous regardez de vrais crimes violents filmés dans le New York de Kathy Hochul.”

Ce n’est pas tout à fait vrai.

L’annonce du représentant Lee Zeldin, le républicain défiant la gouverneure de New York Kathy Hochul lors des élections du mois prochain, comprenait une vidéo d’une agression en Californie. Certaines des images dépeignent des crimes qui ont eu lieu avant que Hochul ne prenne ses fonctions l’année dernière. Tout en reconnaissant une erreur, la campagne de Zeldin a défendu l’annonce et a déclaré que le message était clair : les crimes violents sont hors de contrôle.

C’est un thème que les candidats du GOP à travers les États-Unis sonnent au cours du dernier mois des élections critiques de mi-mandat. La question du crime domine la publicité dans certaines des courses au Sénat les plus compétitives, y compris celles du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Nevada, ainsi que des dizaines de campagnes de la Chambre et des gouverneurs comme celle de New York.

La rhétorique est parfois alarmiste ou d’une véracité douteuse, faisant écho au langage de l’ancien président Donald Trump, qui a affiné un argument avancé lors de la campagne de 2020 selon lequel les villes dirigées par les démocrates étaient hors de contrôle. Cela n’a pas aidé Trump à éviter la défaite, mais les experts disent que les démocrates auraient tort d’ignorer la puissance des attaques.

“Lorsque la violence augmente, les gens s’inquiètent, et c’est à ce moment-là que nous avons tendance à la voir gagner du terrain en tant que problème politique”, a déclaré Lisa L. Miller, professeur de sciences politiques à l’Université Rutgers, qui se concentre sur le crime en tant que problème politique. dans les pays du monde entier.

Le FBI a publié cette semaine des données annuelles qui ont révélé que les taux de crimes violents n’avaient pas augmenté de manière substantielle l’année dernière, bien qu’ils soient restés au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Le rapport présente une image incomplète, en partie parce qu’il n’inclut pas certains des plus grands services de police du pays.

Plus largement, les taux de crimes violents et de meurtres ont augmenté aux États-Unis depuis la pandémie, atteignant à certains endroits des pics après avoir atteint des creux historiques. La criminalité non violente a diminué pendant la pandémie, mais le taux de meurtres a augmenté de près de 30 % en 2020, augmentant aussi bien dans les villes que dans les zones rurales, selon une analyse des données sur la criminalité par le Brennan Center for Justice. Le taux d’agressions a augmenté de 10%, selon l’analyse.

La hausse défie toute explication facile. Les experts ont souligné un certain nombre de causes potentielles allant des inquiétudes concernant l’économie et des taux d’inflation historiquement élevés au stress intense et à la pandémie qui a tué plus d’un million de personnes aux États-Unis.

Il y a une histoire de candidats qui s’appuient sur des tropes racistes lorsqu’ils avertissent de la hausse des taux de criminalité. Au cours de la campagne présidentielle de 1988, les partisans de George HW Bush ont publié la soi-disant publicité Willie Horton qui est devenue l’un des exemples les plus marquants d’appâtage racial en politique.

Lors des élections de cette année, les républicains blâment souvent le crime sur les réformes de la justice pénale adoptées après le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis, y compris les modifications des lois sur la libération sous caution que les critiques ont longtemps soutenu avoir eu un impact disproportionné sur les communautés de couleur, ainsi que des accusations selon lesquelles les démocrates n’ont pas suffisamment soutenu la loi mise en vigueur.

Certains candidats du GOP tentent de faire valoir leurs arguments dans les communautés de couleur. Zeldin, par exemple, a livré son message anti-crime en s’exprimant devant des bâtiments et des bodegas dans divers quartiers de New York.

En Pennsylvanie, le candidat républicain au Sénat, le chirurgien cardiaque devenu animateur de talk-show télévisé, le Dr Mehmet Oz, a fait le tour de l’État en organisant des forums sur les « rues sûres » dans les communautés noires.

Interrogé par un journaliste sur son accent sur le crime, Oz a souligné une conversation qu’il a eue avec des chefs de quartier républicains noirs à Philadelphie qui est passée des problèmes économiques aux entreprises en difficulté appartenant à des Noirs.

“Les Afro-Américains du groupe ont dit:” Eh bien, le problème profond est que… les gens ne se sentent pas en sécurité “, a déclaré Oz dans une interview.

Malcolm Kenyatta, un législateur de l’État démocrate de Philadelphie, a déclaré qu’Oz utilise les victimes d’actes criminels pour obtenir des votes, mais rejette des mesures telles que la limitation de la disponibilité des armes à feu qui réduiraient la violence armée.

“Oz ne vit pas dans une communauté aux prises avec ce type de crime et personne, personne ne croit qu’il s’en soucie réellement et qu’il ferait activement avancer des solutions politiques qui aideraient à résoudre ce problème”, a déclaré Kenyatta.

Malgré le message du GOP, il n’est pas clair que le crime soit une priorité absolue pour les électeurs.

Dans un sondage AP-NORC réalisé en juin qui a permis aux adultes américains de nommer jusqu’à cinq problèmes qu’ils considèrent comme les plus importants pour que le gouvernement travaille l’année prochaine, 11% ont nommé le crime ou la violence, inchangé depuis décembre et bien en dessous du pourcentage nommant bon nombre des autres principaux problèmes pour les Américains. Un sondage Fox News de septembre demandant aux gens de nommer un problème les motivant à voter cette année n’a trouvé que 1% de crimes nommés, même si la plupart ont déclaré qu’ils étaient très préoccupés par le crime lorsqu’on les a interrogés directement.

Pourtant, les démocrates réagissent aux efforts républicains pour les présenter comme indulgents envers le crime.

Hochul a annoncé ces derniers jours l’approbation de plusieurs syndicats d’application de la loi et a publié sa propre annonce avec un message de sécurité publique intitulé “Concentré dessus”, pour rappeler aux électeurs qu’elle a durci les lois de l’État sur les armes à feu.

Lors d’un débat la semaine dernière dans le Colorado, le gouverneur démocrate Jared Polis a répondu à son adversaire républicaine Heidi Ganahl, qui l’a décrit à plusieurs reprises comme indulgent envers le crime, en suggérant que son plan de réduction des impôts “définancerait la police” en réduisant les budgets des prisons et de la police. .

Ganahl a nié cela, se qualifiant de “fille de la loi et de l’ordre”, et a blâmé Polis pour l’augmentation du taux de criminalité.

Dans l’Oregon, le candidat républicain au poste de gouverneur fait du crime un problème majeur dans une course à trois, où un candidat indépendant qui est un ancien législateur de l’État démocrate pourrait obtenir suffisamment de voix du candidat démocrate pour aider le GOP à remporter le poste le plus élevé dans un état bleu.

La démocrate Tina Kotek s’est jointe à ses adversaires pour s’engager à augmenter le financement de la police, mais a également soutenu des lois plus strictes sur les armes à feu dans le cadre d’un plan de lutte contre la criminalité.

Cette approche est celle adoptée par le groupe de contrôle des armes à feu Everytown for Gun Safety Victory Fund, qui dépense 2,4 millions de dollars combinés en publicités dans le Wisconsin et la Géorgie pour convaincre les électeurs que les républicains qui ne soutiennent pas des lois plus strictes sur les armes à feu sont en fait ceux qui sont «doux» sur le crime .

“Nous pouvons réinitialiser ce récit et neutraliser le GOP, ce que j’appellerais, un avantage artificiel sur la question”, a déclaré Charlie Kelly, conseiller politique principal d’Everytown.

Dans certains États, les candidats s’alarment d’un taux de criminalité qui reste relativement faible, voire en baisse.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, un démocrate, a déclaré lors d’un récent débat alors qu’il se présentait à la réélection que le crime de l’État “diminue malgré certains des propos alarmistes que vous entendez”.

Les données de l’État montrent que les taux de crimes violents dans le Connecticut ont chuté de 9% en 2021 par rapport à 2020, ce que Lamont a souligné lors d’un récent débat avec son challenger républicain, Bob Stefanowski, qui a fait du crime «hors de contrôle» un élément central de sa campagne.

Lorsqu’on lui a demandé comment il pouvait continuer à affirmer que la criminalité augmentait alors que les chiffres racontaient une histoire différente, Stefanowski a déclaré que les gens avaient peur de la criminalité croissante, mais il a nié avoir alimenté ces craintes.

« Si nous ne le soulignions pas, nous ne ferions pas notre travail. Je peux vous dire que lorsque nous sommes là-bas, les gens ont peur. Je n’essaie pas de leur faire peur », a-t-il déclaré. “Ils viennent me voir effrayés et me disent:” Qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet? “”

___

Bedayn a rapporté de Denver, Colorado. Les rédacteurs de l’Associated Press Sara Burnett à Chicago, Gabe Stern à Reno, Nevada, Marc Levy à Harrisburg, Pennsylvanie et Susan Haigh à Hartford, Connecticut, ont contribué à ce rapport.

Michelle L. Price et Jesse Bedayn, Associated Press